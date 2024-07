The Works는 디지털 마케팅 역량을 강화하기 위해 IBM Watson Campaign Automation을 선택했습니다. 이를 통해 마케터들은 처음으로 개인화된 멀티 웨이브 이메일 캠페인을 손쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

“우리에게 가장 인상 깊었던 IBM 서비스 중 하나는 바로 지원이었습니다.”라고 Joseph은 덧붙입니다."IBM WebSphere Commerce를 사용한 경험을 통해 IBM이 투자 효과를 극대화하는 데 필요한 숙련된 리소스를 보유하고 있다는 것을 알았습니다."

The Works의 이메일 및 소셜 마케팅 매니저인 Elizabeth McNab은 다음과 같이 덧붙입니다. "마케팅 기술 관점에서 볼 때, IBM Watson Campaign Automation은 우리가 고려했던 다른 솔루션들을 능가했습니다.우리는 웹사이트의 검색 행동 데이터를 기반으로 고객을 세분화하고 모바일 플랫폼에 맞게 메시지를 최적화할 수 있다는 점에서 큰 가치를 발견했습니다.또한 IBM Watson Campaign Automation을 사용하면 타사 플랫폼의 데이터를 쉽게 통합할 수 있으므로 고객 충성도 시스템의 데이터를 활용할 수 있습니다.”

현재 The Works는 IBM Watson Campaign Automation을 사용하여 검색 행동 및 구매 내역을 기준으로 고객을 분류하고 관련 콘텐츠, 제안 및 프로모션을 제공합니다.

Joseph은 "멀티 채널 비즈니스로서 우리는 온라인 쇼핑객뿐만 아니라 모든 고객과 소통할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다. "현재 로열티 카드를 등록하는 모든 매장 고객은 IBM Watson Campaign Automation 데이터베이스의 커뮤니케이션을 수신하도록 선택할 수 있습니다.데이터 수집에 보다 적극적인 접근 방식을 취함으로써 우리는 개별 고객 프로필에 대한 심층적인 인사이트를 확보하고 있으며, 이를 통해 더욱 설득력 있는 메시지를 만들 수 있습니다."

The Works는 이제 IBM Watson Campaign Automation에서 AI 기반 분석을 사용하여 고객이 이메일에 어떻게 반응하는지 시각화하고 향후 캠페인을 개선할 기회를 식별할 수 있습니다.

"과거에는 캠페인에서 어떤 것이 효과가 있고 어떤 것이 효과가 없는지 명확하게 파악할 수 있는 방법이 없었지만, 지금은 모든 것이 바뀌었습니다."라고 McNab은 말합니다. "IBM Watson Campaign Automation의 클릭률 히트맵을 통해 이메일의 어느 부분이 가장 많은 관심을 받고 있는지 명확하게 확인할 수 있으며, 그 결과 이미 변경 작업을 시작했습니다. 예를 들어, 최근 GIF 애니메이션이 포함된 장난감 프로모션이 정적 이미지가 포함된 프로모션보다 참여도가 훨씬 더 높다는 사실을 확인했습니다. 이러한 인사이트를 디자이너에게 다시 제공함으로써 이러한 캠페인의 클릭률이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다."

The Works는 또한 IBM Watson Campaign Automation의 Watson Marketing Assistant 기능을 사용하여 성공을 거두었습니다. 이 솔루션의 얼리 어답터인 The Works는 이제 어시스턴트에게 내부 용어를 교육하고 이를 매주 회사 이사회를 위한 고객 참여 메트릭을 작성하는 데 사용하고 있습니다.