하지만 그렇다고 해서 팀이 이러한 변화에 대비할 수 없는 것은 아니었습니다. 실제로 클라우드로의 이전은 SURA Peru가 미래에 경쟁 우위를 점할 수 있는 기회입니다.

이것이 바로 SURA Peru가 IBM Cloud Pak for Integration on Red Hat OpenShift를 프라이빗 클라우드 환경과 현대화 프로젝트의 기반으로 선택한 이유입니다. Candela는 이렇게 설명합니다. “IBM Cloud Pak for Integration을 사용하면 규제가 더 유연해질 때 클라우드로 이동할 수 있는 이동성을 유지하면서 지금 당장 인프라를 크게 개선할 수 있습니다. 이는 우리에게 이상적인 접근 방식입니다."