컴퓨터 서비스 업계의 저명한 기업인 SMS DataTech는 금융 및 제조 부문의 기업에 중요한 IT 인프라 및 보안 솔루션을 제공합니다. SMS DataTech의 미디어 플랫폼인 Security NOW!는 중소규모 기업에 최신 보안 정보와 위협 인텔리전스를 제공합니다.

그러나 SMS DataTech의 전문가들은 매일 수신하는 방대한 양의 보안 데이터, 취약성 보고서 및 데이터 유출 경고에서 중요한 정보를 효율적으로 추출하는 데 어려움을 겪었습니다. 제한된 리소스로 인해 팀은 네트워크 보안, 클라우드 보안, 취약성 관리 및 내부 보안 교육을 포괄적으로 처리하는 데 어려움을 겪었습니다. 고급 분석 작업을 위한 시간 부족으로 인해 사전 보안 조치와 전략 계획 수립에 차질을 빚었습니다. 또한 여러 부서의 보안 위험이 증가하고 생산성이 감소했습니다.

SMS DataTech는 일일 정보 수집에 필요한 시간과 경영진 보고서 작성 시간을 단축하고자 했습니다. 그리고 정보를 행동으로 원활하게 연결할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 SMS DataTech는 IBM과 함께 혁신적인 여정을 시작했습니다.