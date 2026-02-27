SMS DataTech는 IBM watsonx 포트폴리오를 활용하여 보안 정보 관리 수준을 높였습니다.
컴퓨터 서비스 업계의 저명한 기업인 SMS DataTech는 금융 및 제조 부문의 기업에 중요한 IT 인프라 및 보안 솔루션을 제공합니다. SMS DataTech의 미디어 플랫폼인 Security NOW!는 중소규모 기업에 최신 보안 정보와 위협 인텔리전스를 제공합니다.
그러나 SMS DataTech의 전문가들은 매일 수신하는 방대한 양의 보안 데이터, 취약성 보고서 및 데이터 유출 경고에서 중요한 정보를 효율적으로 추출하는 데 어려움을 겪었습니다. 제한된 리소스로 인해 팀은 네트워크 보안, 클라우드 보안, 취약성 관리 및 내부 보안 교육을 포괄적으로 처리하는 데 어려움을 겪었습니다. 고급 분석 작업을 위한 시간 부족으로 인해 사전 보안 조치와 전략 계획 수립에 차질을 빚었습니다. 또한 여러 부서의 보안 위험이 증가하고 생산성이 감소했습니다.
SMS DataTech는 일일 정보 수집에 필요한 시간과 경영진 보고서 작성 시간을 단축하고자 했습니다. 그리고 정보를 행동으로 원활하게 연결할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 SMS DataTech는 IBM과 함께 혁신적인 여정을 시작했습니다.
SMS DataTech 팀은 보안과 운영에 영향을 주지 않으면서 효율성, 민첩성, 생산성을 위해 구축된 솔루션을 IBM과 함께 개발하기 시작했습니다. SMS DataTech가 각 솔루션 컴포넌트를 독립적으로 개발, 배포 및 확장했기 때문에 IBM Cloud Kubernetes Service는 이러한 목표를 달성하는 데 매우 중요했습니다. 이 서비스를 사용하여 운영 중단을 최소화하면서 IBM Cloud로 빠르고 원활하게 마이그레이션할 수 있었습니다. 팀은 민감한 보안 정보를 처리하는 데 필수적인 엔터프라이즈급 안정성과 성장에 필요한 확장성 및 고가용성을 확보했습니다.
IBM Cloud로 마이그레이션함으로써 비용 이점을 누리고 IBM watsonx 솔루션과 같은 IBM 제품에 원활하게 액세스할 수 있게 되어 SMS DataTech 보안 운영에 큰 변화를 가져왔습니다. IBM watsonx.data 기술과 IBM watsonx.ai의 AI 기반 자동 분석이 결합되어 시간 낭비를 줄이고 글로벌 보안 정보 관리를 중앙 집중화할 수 있었습니다.
일일 정보 수집 작업이 2시간에서 단 10분으로 약 92% 단축되었습니다. 또한 경영진의 의사결정을 위한 보안 리포트를 작성하는 데 필요한 시간이 월 40시간에서 10시간으로 75% 줄어들었습니다. 이러한 효율성 향상 덕분에 팀원들은 전략적 보안 정책 계획과 같은 고부가가치 작업에 집중할 수 있었습니다.
새로 구축한 IT 솔루션을 통해 SMS DataTech는 보안에 대한 접근 방식을 사후 대응 방식에서 사전 예방적 전략으로 전환했습니다. 또한 watsonx.ai 개발자 도구 제품군을 활용하여 모든 직원에게 개별적으로 최적화된 보안 정보를 배포함으로써 전반적인 보안 인식을 개선하고 사고 감소에 기여했습니다. 이러한 툴에는 파운데이션 모델, MLOps 기능, 튜닝 스튜디오 도구 및 통합 기능에 대한 액세스가 포함되었습니다.
IBM watsonx 솔루션 통합은 지속적인 보안 개선 주기를 확립하여 조직 구조와 고객 신뢰를 강화하는 등 비즈니스 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
SMS DataTech는 보안 조치를 지속적으로 강화하는 한편, 데이터 기반 결과와 조치를 위한 플랫폼을 강화하기 위해 IBM watsonx의 기능을 더욱 활용하고 있습니다.
SMS DataTech는 주로 금융 및 제조 분야의 기업에 IT 인프라 및 보안 솔루션을 제공하는 컴퓨터 서비스 업계에서 사업을 운영하고 있습니다. 일본 도쿄에 본사를 둔 SMS DataTech는 혁신적인 IT 서비스와 솔루션을 제공하는 데 앞장서 왔습니다. SMS DataTech는 중소규모 기업에 최신 보안 정보와 위협 인텔리전스를 제공하는 미디어 플랫폼인 Security NOW!를 운영하고 있습니다. 디지털 혁신에 초점을 맞추고 산업과 삶을 개선하기 위한 노력을 기울이는 SMS DataTech는 계속해서 기술적 도전에 나서고 있습니다.
