에이전트 AI로 구동되는 최고의 경험

방문객 문의의 복잡성이 증가하는 문제를 해결하고 여정의 시작을 더욱 원활하게 만들기 위해 Serre Chevalier는 IBM 및 비즈니스 파트너 Next Decision과 협력하여 IBM® Cloud 기반 IBM® watsonx Orchestrate로 구동되는 에이전트 AI 솔루션을 개발했습니다. 팀은 IBM® Client Engineering과 협력하여 시스템이 조율해야 할 목표, 워크플로, 데이터 입력을 초기 단계에서 정렬했습니다. 이러한 기반이 마련된 후 프로젝트는 빠르게 진행되었으며, 여러 시스템과 AI 구성 요소가 포함된 배포임에도 약 2주 반 만에 서비스를 시작하는 이례적으로 빠른 속도를 보였습니다.

구현 과정은 협업으로 진행되었으며, Next Decision이 리조트 시스템과 방문객 여정에 대한 이해를 바탕으로 구축 및 통합 작업을 주도했습니다. 또한 IBM은 제품 전문성, 아키텍처 가이드, 실무 기술 지원을 제공하며 AI 에이전트의 추론, 정보 검색, 고객 상호작용 방식을 정교하게 개선했습니다.

솔루션이 일상적으로 활용되기 시작하면서 Serre Chevalier는 신뢰성과 관리 역량 강화를 위해 IBM® watsonx 제품 포트폴리오의 추가 기능을 도입했습니다. 이 리조트는 현재 IBM® watsonx.governance를 활용해 향상된 대시보드와 다중 LLM 모니터링을 통해 마케팅 및 운영 팀에 보다 명확한 가시성을 제공합니다. 또한 IBM® watsonx.ai를 활용해 반복적인 데이터 수집 작업을 자동화하며, 핵심 운영 워크플로에 필요한 데이터를 제공하는 일일 웹 스크래핑 작업도 수행합니다.

이 AI 경험은 기존 챗봇이 아니라 여러 에이전트가 유기적으로 협업하는 구조로 설계되었습니다. 이 에이전트들은 방문객의 의도를 해석하고 관련 지식에 액세스하며, Python 기반의 소규모 유틸리티 등 지원 툴을 실행해 실시간으로 정보를 수집하고 처리합니다. 이 에이전트 설계는 스키 패스 선택, 여행 계획, 실용적인 질문 전반에 걸쳐 방문객을 더 명확하고 깊이 있게 안내할 수 있도록 합니다.

이 경험은 Serre Chevalier 웹사이트에 직접 통합되어 방문객의 계획 여정 중 자연스러운 시점에서 제공되며, 채널을 전환하거나 별도로 정보를 찾을 필요 없이 직관적인 지원을 제공합니다.