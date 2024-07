RSBN의 초점은 배터리에 사용되는 다양한 원자재에 대한 대규모 채굴 작업에 있습니다. 상호 보완적인 목표는 ASM 부문의 모범 사례를 발전시키는 데 중점을 두는 Better Mining과 같은 성공적인 프로세스에 연결하는 것입니다. 코발트만 놓고 보면 ASM은 콩고민주공화국에서 생산되는 전체 코발트의 약 15~30%를 생산합니다. 광물에 구애받지 않는 Better Mining은 40개 이상의 ASM 광산 현장에서 운영됩니다. "Better Mining의 기존 디지털 추적성 및 보증 데이터 패키지를 블록체인에 연결할 수 있습니다."라고 Garrett은 말합니다. 이를 통해 국제 표준을 준수하는 소규모 사업자가 기술 발전 및 검증된 책임 네트워크에서 배제되지 않도록 할 수 있습니다."

엔터프라이즈 Blockchain Platform을 위해 설계된 모듈형 블록체인 프레임워크인 Linux® Foundation의 Hyperledger Fabric을 기반으로 하는 IBM Blockchain Platform을 통해 RCS Global은 RSBN을 배터리 금속을 넘어 모든 글로벌 산업의 가치 사슬에 있는 기업에 서비스를 제공하는 기타 원자재로 확장할 수 있습니다.

"우리는 IBM Blockchain 기술과의 작업을 통해 얻은 교훈을 지속적으로 통합하고 있습니다."라고 Garrett은 말합니다. "다음 진화 단계는 AI를 프로세스에 효과적으로 통합할 수 있는 방법을 모색하는 것이며, 특히 비공식 경제의 맥락에서 AI가 추가할 수 있는 잠재적 가치를 살펴보는 것입니다."