매출 기록 경신 Raj Petro는 이제 문화, 프로세스 및 시스템을 Brenntag와 긴밀하게 연계했습니다. Raj Petro의 CFO인 Prakash Subramanian은 이렇게 설명합니다. “Brentag Group 회사가 됨으로써 Raj Petro는 가치 있는 글로벌 시장에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. Raj Petro는 이 글로벌 네트워크를 활용하기 위해 광범위한 혁신을 추진하고 있습니다." 이어서 그는 "미션 크리티컬한 SAP ERP 시스템을 IBM Cloud의 관리형 서비스로 이전함으로써 규정 준수 및 재무 보고와 관련된 파트너의 요구 사항을 비용 효율적으로 충족할 수 있습니다.동시에 클라우드로 전환함으로써 워크플로를 최적화할 수 있는 기회를 얻었고, 팬데믹에도 불구하고 기록적인 매출을 달성하는 데 기여했습니다." Raj Petro의 IT 책임자인 Jitesh Save는 다음과 같이 덧붙입니다. “SAP 비즈니스 시스템을 온프레미스 데이터 센터에서 IBM Cloud의 고가용성 관리 서비스로 이전한 이후 복구 시점 목표(RPO)를 15분 미만으로 줄이고 복구 시간 목표(RTO)를 4시간 미만으로 단축했습니다.IBM 덕분에 SAP 시스템이 항상 보호되고 있다는 사실에 안심할 수 있습니다."

클라우드로의 전환을 목표로 지정 많은 성공적인 제조업체와 마찬가지로 Raj Petro는 SAP ERP를 사용하여 백오피스부터 공장 현장까지 엔드 투 엔드 운영을 관리하고 있습니다. 이 회사는 수년 동안 미션 크리티컬 애플리케이션을 지원하기 위해 IBM Systems를 신뢰해 왔으며, 온프레미스 데이터 센터의 IBM Power Systems 서버 및 IBM AIX 운영 체제에서 SAP 솔루션을 실행했습니다. Prakash Subramanian은 “Brenntag와의 합작 투자(JV)를 통해 SAP 솔루션에 대한 광범위한 신규 수요가 발생했습니다.”라고 설명합니다. "SAP ERP 데이터 무결성 및 재해 복구에 대한 엄격한 규정 준수 표준을 도입하는 것뿐만 아니라 재무 및 운영 보고서를 더 빈번한 주기로 제공해야 한다는 것이 JV의 조건 중 하나였습니다.우리는 기존 인프라를 사용해서는 이러한 요구 사항을 충족하기 어렵다는 것을 알고 있었습니다.” Jitesh Save는 “옵션을 검토한 후 규정 준수를 위한 가장 빠른 경로는 관리형 서비스 솔루션이라고 판단했습니다. 클라우드로 전환하면 새로운 온프레미스 인프라를 구축하는 것보다 훨씬 저렴한 비용으로 규정 준수 사용 사례를 지원할 수 있는 성능과 확장성을 확보할 수 있습니다. 클라우드를 선택하면 새 본사에 데이터 센터를 구축할 필요가 없어져 공간을 확보하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.”

비즈니스 영향 최첨단 성능과 고가용성을 제공하여 Raj Petro가 파트너의 엄격한 재무 보고 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 단 60일 만에 클라우드로의 이전을 완료하여 Raj Petro가 계획한 인도의 새로운 본사로의 이전이 막대한 비용으로 지연되는 것을 방지했습니다. RPO를 15분으로, RTO를 4시간으로 줄여 복구 시나리오에서 비즈니스 위험을 줄입니다. Raj Petro가 최종적으로 차세대 ERP SAP S/4HANA로 전환하는 과정을 간소화합니다.

검증된 파트너 선택 여러 주요 클라우드 공급업체의 제품을 평가한 결과, Raj Petro는 Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud가 새로운 규정 준수 기능을 활용할 수 있는 가장 빠르고 비용 효율적인 경로라고 판단했습니다. Prakash Subramanian은 "우리는 핵심 역량에 집중하는 데 도움을 줄 수 있는 신뢰할 수 있는 관리형 서비스 파트너를 찾고 있었는데 IBM을 적극 추천받았습니다."라고 회상합니다."IBM은 강력한 고객 레퍼런스를 다수 확보하고 있었기 때문에 Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud가 우리의 요구 사항을 충족할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 실제로 저는 과거에 IBM Cloud로 이전하여 매우 성공적인 경험을 했기 때문에 IBM India 팀의 전문성과 기술력을 직접 경험한 적이 있습니다.” Jitesh Save는 다음과 같이 덧붙입니다. “JV 이니셔티브의 성공과 새로운 본사로의 이전은 클라우드 프로젝트를 제 시간에 실행할 수 있는지 그 여부에 달려 있었습니다. 우리가 고려한 모든 공급업체 중에서 IBM이 가장 풍부한 경험을 가지고 있다고 느꼈습니다."

통합된 미래를 위한 준비 Raj Petro가 클라우드 이니셔티브를 추진하던 중 코로나19 팬데믹이 전 세계를 휩쓸기 시작했습니다. 온프레미스 데이터 센터 대신 관리형 서비스를 선택함으로써 이 회사는 백오피스 직원을 원격 근무로 원활하게 전환할 수 있었으며, SAP ERP 시스템을 IBM 전문가가 관리하고 유지보수하고 있다는 확신을 가질 수 있었습니다. "Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud에는 SAP Basis를 포함하여 스택 전반에 걸친 지원이 포함되어 있습니다."라고 Prakash Subramanian은 설명합니다. “IBM Cloud로 이전한 이후로 SAP 솔루션과 관련된 사소한 문제도 경험하지 못했습니다. 그 결과 우리는 중요한 일, 즉 비즈니스에 효과적인 업무 수행에 필요한 도구를 제공하는 데 집중할 수 있게 되었습니다.” Raj Petro는 향후 비즈니스가 준비되었을 때 IBM Cloud 플랫폼을 통해 차세대 ERP SAP S/4HANA로 원활하게 전환할 수 있을 것으로 확신합니다.

Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions on IBM Cloud로 전환함으로써 우리는 IT 조직을 보다 간결하고 효과적으로 만들었습니다.또한 직원들이 기술적 문제에 얽매이지 않고 운영 효율성을 위해 시스템을 미세 조정하는 데 집중할 수 있도록 지원했습니다. Prakash Subramanian CFO Raj Petro

클라우드로 원활하게 이동 Raj Petro는 IBM의 전문가들과 협력하여 JV 마감일과 새 본사 개장일을 훨씬 앞둔, 60일 만에 관리형 서비스 환경으로의 이전을 완료했습니다. Prakash Subramanian은 “상당한 외부 압력에도 불구하고 IBM 팀은 우리가 놀라운 결과를 얻을 수 있도록 도와주었습니다.”라고 말합니다."IBM은 프로젝트의 범위 지정 및 계획 단계에서 시간을 내어 우리 팀과 심도 있는 회의를 가졌으며, 그 결과 나중에 큰 성과를 거두었습니다. 온프레미스 환경에서 클라우드로의 전환은 우리가 바라던 대로 원활하게 진행되었으며, IBM으로부터 받은 지원이 이러한 성과에 핵심적인 역할을 했습니다.” Raj Petro는 클라우드를 도입함으로써 IT 조직이 부가가치 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원하고 있습니다. Jitesh Save는 “과거에는 시도하기에 너무 위험했을 재해 복구 기능에 대한 전체 테스트를 최근에 성공적으로 완료했습니다.”라고 언급합니다. Prakash Subramanian은 "우리는 이미 강력한 상업적 성공을 목격하고 있으며 IBM을 지속적인 혁신 여정의 전략적 파트너로 간주하고 있습니다."라고 결론을 내립니다. 솔루션 컴포넌트 SAP ERP