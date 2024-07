비즈니스 과제 OTTO(GmbH & Co. KG)는 디지털 혁신을 위해 안전하고 유연하며 확장 가능한 환경을 제공할 수 있는 통합 보안 솔루션이 필요했습니다.

결과 위협 관리의 중앙 집중식 제어를 통해 이벤트 분석 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축 6개월 이내 오탐률 약 300% 감소 IBM Security Expert Labs의 교육 및 지원을 통해 온보딩 시간을 몇 개월에서 몇 주로 단축

비즈니스 도전 스토리 유연하고 확장 가능한 보안을 찾아서 70년 전 OTTO가 카탈로그 사업을 시작했을 때 전체 제품 라인은 28켤레의 신발로 구성되어 있었습니다. 그 이후, 이 독일 전자상거래 회사는 기하급수적으로 성장했습니다. 현재 6,800개의 브랜드와 협력하여 300만 개의 제품을 제공하고 있으며, 독일 최대 규모의 가정용 가구 제품 온라인 소매업체입니다. 창립 이후 OTTO 의 카탈로그 사업은 수십 년 동안 번성했습니다. 그리고 1990년대 중반 디지털 기술의 발전으로 제품을 온라인으로 제공할 수 있게 되자 회사는 이에 빠르게 적응했습니다. 온라인 소매에 대한 첫 번째 진출은 '뉴 미디어'라고 불리는 소규모 내부 부서에 집중되었습니다. 전자상거래의 중요성이 점점 더 커짐에 따라 OTTO는 기존의 정적 카탈로그 중심의 백엔드 시스템에서 보다 현대적인 웹 기반 시스템으로 마이그레이션하기 시작했습니다. 동시에 고객 데이터의 양과 중요성이 모두 증가했으며 데이터 보호의 필요성도 커졌습니다. 의심스러운 사건을 조사하는 과정은 노동 집약적이고 시간이 많이 소요되었습니다. 회사는 전사적으로 보안 위협을 모니터링하고 대응할 수 있는 중앙 집중식 방안이 필요했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 OTTO는 IBM Security QRadar Security Information and Event Management (SIEM) 솔루션을 온프레미스로 구현했습니다. OTTO는 QRadar 솔루션을 사용하여 회사 IT 인프라 전반의 보안 데이터를 통합하고 분석했습니다. 중앙 집중식 대시보드를 통해 잠재적 위협과 활동을 볼 수 있었고 보안 관리자는 분석을 수행하고 필요에 따라 조치를 취할 수 있었습니다. 이 솔루션은 회사가 위협 분석 워크플로를 몇 시간에서 몇 분으로 줄이는 데 도움이 되었습니다. OTTO의 디지털 혁신이 진행되면서 회사는 “Cloud Ready, Cloud First” 전략을 채택했고 보안 요구 사항은 더욱 복잡해졌습니다. OTTO는 성장을 수용하기 위해 확장성이 더 뛰어난 보안 솔루션을 모색했습니다. 또한 보안 팀이 위협 분석, 대응 및 개선에 집중할 수 있는 보다 유연한 라이선스 모델을 원했습니다.

IBM® QRadar with Cloud를 통해 IT 인프라를 보다 포괄적으로 파악할 수 있어 위협을 더 잘 파악하고 대응할 수 있습니다. Robert Johns Senior Expert Information Security OTTO (GmbH & Co. KG)

혁신 스토리 보안 중심의 협업 다행히도 OTTO에 필요한 유연성과 확장성은 단 한 번의 전환으로 확보할 수 있었습니다. 회사는 QRadar 온프레미스 솔루션을 IBM Security QRadar on Cloud 플랫폼으로 마이그레이션했습니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품을 통해 OTTO는 이미 경험하고 있던 보안 이점을 활용하면서 플랫폼 관리에 필요한 일상적인 운영 요구 사항을 완화할 수 있었습니다. IBM Security Expert Labs의 도움으로 OTTO는 3개월 만에 전환을 완료했습니다. "우리는 QRadar 환경을 운영하고 싶지 않습니다. 우리는 이를 보안 분석가의 관점에서 분석 및 포렌식을 수행하는 데 사용하기를 원합니다"라고 OTTO의 수석 정보 보안 전문가인 Robert Johns는 말합니다. "SaaS 기능은 이러한 측면에서 매우 유용했으며 환경이 더 안정적이기 때문에 시스템 상태가 더 좋아졌습니다." 또한 IBM Security Services 팀은 마이그레이션 중 중요한 순간에 그 가치를 입증했습니다. OTTO 보안 팀은 인력 부족 문제에 직면하여 두 명의 새로운 팀원을 영입해야 했습니다. IBM Security Services는 OTTO와 협력하여 온보딩이 완료되는 동안 구현이 원활하게 진행되도록 했습니다.

결과 스토리 기존 방식에서 벗어나 클라우드로 전환 보안 시스템을 발전시킨 OTTO는 계속해서 혁신을 이루고 자신 있게 솔루션을 클라우드로 이동할 수 있습니다. "QRadar on Cloud를 구현하기 전에는 QRadar 환경을 운영하려면 보안 팀 용량의 최대 50%가 필요했습니다."라고 Johns는 말합니다. "이제 그 시간을 사용 사례의 개선과 추가 개발에 투자할 수 있습니다." 또한 QRadar on Cloud를 다양한 클라우드 서비스와 즉시 통합하여 클라우드 도입을 가속화할 수 있습니다. 첫 번째 사용 사례로 회사는 인시던트 가시성 및 분석을 온라인 스토어프론트, Otto.de 및 최근 클라우드 플랫폼으로 이전한 백엔드 시스템으로 확장했습니다. IBM Security Services는 QRadar 구현 과정에서 OTTO 보안 팀과 긴밀히 협력하고 교육 워크샵을 제공하는 등 지속적으로 참여하고 있습니다. "IBM Security Services 덕분에 신입 직원 온보딩 시간을 몇 개월에서 몇 주로 단축할 수 있었습니다."라고 Johns는 말합니다. 또한 반년 만에 오탐률을 300%까지 줄일 수 있었습니다."라고 말합니다. IBM Security Services는 사람들이 작업을 동시에 완료하도록 교육하고 해당 인력이 없을 때 비용이 많이 드는 교육의 필요성을 없애도록 도와주는 귀중한 파트너입니다. 저에게는 '팀원'이 하나 더 생겼고 동시에 소중한 트레이너도 생겼습니다." 앞으로 회사는 지속적인 디지털 혁신을 위해 두 가지 접근 방식을 취할 것입니다. "IBM QRadar for Cloud 서비스를 통해 우리는 두 가지 구현 방식에 모두 대비할 수 있습니다."라고 Johns는 말합니다. "모든 온프레미스 리소스를 모니터링할 수 있고 클라우드에서 새로운 마이크로서비스 시스템을 쉽게 도입할 수 있습니다." "둘째, 내년에는 자동화를 통해 더 많은 것을 얻으려고 노력할 것입니다."라고 그는 이어서 말합니다. "일상적이고 반복적인 프로세스를 자동화하는 기술을 테스트하여 보다 영향력 있는 보안 문제를 해결하는 데 집중할 수 있도록 할 것입니다."