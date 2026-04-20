헬스케어 인력 계획에 균형을 더하다

OPTACARE는 IBM 기술을 도입하여 헬스케어 제공자가 생산성과 직원 복지를 향상시키는 스케줄을 설계할 수 있도록 지원합니다.
프랑스의 의료 시스템은 심각한 운영 위기에 직면해 있습니다. 공공 병원과 노인 요양 시설의 99%가 인력 수요를 충족하지 못하고 있다고 보고합니다. 동시에 의료 종사자의 단 15%만이 건강한 일과 삶의 균형을 유지하고 있다고 느끼고 있습니다.
이처럼 부담이 증가하는 상황에서 효과적인 스케줄링은 직원 복지와 시스템 안정성에 있어 핵심 요소가 되었습니다. 잘 설계된 근무표는 의료 기관이 환자 수요를 효과적으로 관리하고 적시에 의료 서비스를 제공할 수 있도록 지원하며, 동시에 의료 종사자의 스트레스를 줄여줍니다.
그러나 이러한 스케줄을 설계하는 담당자들은 어려운 과제에 직면해 있습니다. 개인의 선호를 존중하면서도 운영 요구 사항을 충족하고, 근무를 최대한 공정하게 배분해야 합니다. 또한 근무 시간, 근무 간 휴식 시간, 야간 근무 제한을 규정하는 엄격한 유럽 규정을 준수해야 합니다.
많은 병원이 수작업 기반의 스프레드시트 계획에 의존하고 있어 균형 잡힌 스케줄을 만드는 데 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 스케줄의 공백은 비용이 많이 드는 초과 근무로 채워져야 하며, 이는 이미 제한된 예산에 부담을 주고 의료 종사자의 번아웃을 초래합니다.
이러한 복잡한 문제 구조를 해결하는 것이 바로 OPTACARE의 목표였습니다. 의료 기관의 가장 어려운 효율성 문제를 해결하기 위해 설립된 이 헬스테크 스타트업은 계획 업무의 부담을 효율성과 안정성의 원천으로 전환하고자 했습니다.
더 스마트하고 공정한 스케줄링 시스템을 구현하기 위해 OPTACARE는 IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio를 포함한 IBM® watsonx 기술을 선택했습니다. CPLEX Optimization Studio는 데이터 과학과 의사결정 최적화 기술을 활용하여 복잡한 조합 최적화 문제를 해결합니다. OPTACARE HR Planner는 이러한 기능을 활용하여 규제, 구조, 개인적 요소 등 복잡한 제약 조건을 기반으로 최적화된 인력 스케줄을 생성하면서 공정성과 복지를 보장합니다.
OPTACARE의 최고 마케팅 책임자 Gaëlle Coudert는 다음과 같이 말합니다. “우리의 스케줄링 솔루션은 병원부터 노인 요양 시설에 이르기까지 모든 헬스케어 환경에 적용할 수 있습니다. 동시에 HR Planner는 각 조직의 고유한 요구 사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있어 최대의 유연성을 제공합니다.”
IBM Cloud 기반의 클라우드 제공 모델을 선택함으로써 OPTACARE는 HR Planner를 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼으로 제공할 수 있습니다. 고객은 단일 구독으로 여러 위치를 관리할 수 있으며, 비용은 사용량 기반으로 책정되어 OPTACARE와 고객 모두에게 라이선스 관리를 간소화합니다. 또한 활동 피크와 성장을 관리할 수 있도록 실시간 확장성을 제공합니다.
IBM Platinum Business Partner인 Pedab France는 이 솔루션을 시장에 출시하는 데 중요한 역할을 했습니다.
OPTACARE의 제품 책임자이자 헬스케어 AI/OR 기반 솔루션 R&D 매니저인 Yasmine Alaouchiche는 “Pedab France는 이 프로젝트 전반에 걸쳐 귀중한 지원과 전문성을 제공한 신뢰할 수 있는 파트너였습니다.”라고 말합니다. “Pedab France는 뛰어난 상업적 가이드를 제공하여 라이선스 계약과 IBM과의 커뮤니케이션을 원활하게 진행할 수 있도록 도왔습니다.”
직관적인 인터페이스를 통해 비즈니스 사용자는 전문적인 기술 지원 없이도 HR Planner 알고리즘을 조정할 수 있습니다. 이는 운영 유연성을 지원합니다. 예를 들어 병원은 일반 운영을 위한 설정과 긴급 상황을 위한 설정을 별도로 유지할 수 있으며, 긴급 상황에서는 기술 요건이나 근무 시간에 대한 규정을 완화할 수 있습니다.
HR Planner는 몇 초 만에 최적화된 스케줄을 생성하며, OPTACARE는 이 플랫폼이 하루에 여러 인력 시간 절감 효과를 제공할 수 있다고 추정합니다. 이 플랫폼은 계획 담당자의 정신적 부담을 크게 줄이고 반복적인 수작업에서 해방시켜 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 합니다. 또한 이 플랫폼은 스케줄링과 관련된 조직의 지식과 모범 사례를 체계화하고 표준화하여 주요 담당자가 부재하거나 조직을 떠나더라도 운영 연속성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
마찬가지로 중요한 점은 HR Planner가 계획 과정에 입증 가능한 공정성을 제공한다는 것입니다. 이 시스템은 생성된 스케줄이 왜 공정하고 최적인지를 수학적으로 증명할 수 있습니다. 이러한 설명 가능성은 근무 배정에 대한 편향 인식을 해소하여 직원들의 사기와 신뢰를 높이는 데 기여합니다.
개인의 선호와 제약을 반영한 공정한 스케줄링은 더 건강한 근무 환경을 조성합니다. 의료 종사자는 예측 가능한 스케줄을 기반으로 갑작스러운 변경이나 과도한 초과 근무를 줄일 수 있어 더 나은 일과 삶의 균형을 유지할 수 있습니다. 의료 종사자가 충분히 휴식하고 스트레스가 줄어들면 보다 효율적이고 안전하게 업무를 수행할 수 있으며, 이는 환자 치료의 질 향상으로 직결됩니다.
내부 리소스를 보다 효율적으로 배분함으로써 의료 기관은 비용이 높은 초과 근무 의존도를 줄일 수 있습니다.
Yasmine Alaouchiche는 다음과 같이 말합니다. “우리는 의료 인력 위기의 근본 원인을 해결할 수 있도록 조직을 지원하고 있습니다. 신뢰할 수 있고 공정한 스케줄은 의료 종사자의 복지를 보호하고 환자 치료의 질을 향상시킵니다. 우리의 기술은 더 나은 의사결정을 지원하고 복잡한 업무를 단순화하며, 가장 중요한 일인 사람을 돌보는 데 필요한 소중한 시간을 되돌려줍니다.”
OPTACARE는 기술을 통해 헬스케어 관리의 발전을 추구하고 있습니다. 2013년에 설립되어 프랑스 트루아에 본사를 둔 OPTACARE는 병원과 요양 시설이 환자 흐름을 정확하게 예측하고 인력 및 리소스 계획을 개선하며 조직 효율성을 높일 수 있도록 지원하는 소프트웨어 솔루션을 개발합니다.
IBM 전담 부가가치 유통업체이자 기술 중개자인 Pedab은 주요 기술 공급자와 협력하여 파트너 및 고객 에코시스템에 솔루션과 서비스를 제공합니다. 30년 이상 전 스웨덴에서 설립된 가족 소유 기업인 Pedab은 현재 유럽 8개국에서 130명의 직원을 고용하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월
IBM, IBM 로고, CPLEX, ILOG, IBM Cloud 및 IBM watsonx는 전 세계 여러 관할 구역에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.