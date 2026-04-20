헬스케어 인력 계획에 균형을 더하다

프랑스의 의료 시스템은 심각한 운영 위기에 직면해 있습니다. 공공 병원과 노인 요양 시설의 99%가 인력 수요를 충족하지 못하고 있다고 보고합니다. 동시에 의료 종사자의 단 15%만이 건강한 일과 삶의 균형을 유지하고 있다고 느끼고 있습니다.

이처럼 부담이 증가하는 상황에서 효과적인 스케줄링은 직원 복지와 시스템 안정성에 있어 핵심 요소가 되었습니다. 잘 설계된 근무표는 의료 기관이 환자 수요를 효과적으로 관리하고 적시에 의료 서비스를 제공할 수 있도록 지원하며, 동시에 의료 종사자의 스트레스를 줄여줍니다.

그러나 이러한 스케줄을 설계하는 담당자들은 어려운 과제에 직면해 있습니다. 개인의 선호를 존중하면서도 운영 요구 사항을 충족하고, 근무를 최대한 공정하게 배분해야 합니다. 또한 근무 시간, 근무 간 휴식 시간, 야간 근무 제한을 규정하는 엄격한 유럽 규정을 준수해야 합니다.

많은 병원이 수작업 기반의 스프레드시트 계획에 의존하고 있어 균형 잡힌 스케줄을 만드는 데 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 스케줄의 공백은 비용이 많이 드는 초과 근무로 채워져야 하며, 이는 이미 제한된 예산에 부담을 주고 의료 종사자의 번아웃을 초래합니다.

이러한 복잡한 문제 구조를 해결하는 것이 바로 OPTACARE의 목표였습니다. 의료 기관의 가장 어려운 효율성 문제를 해결하기 위해 설립된 이 헬스테크 스타트업은 계획 업무의 부담을 효율성과 안정성의 원천으로 전환하고자 했습니다.