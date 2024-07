Omni Remotes은 이 도전적인 프로젝트에 대한 지원을 받기 위해 IBM에 문의했습니다.

"우리는 Philips에 있을 때 IBM과의 긍정적인 협업 경험을 바탕으로 IBM을 전략적 파트너로 선택했습니다."라고 Miguel Vidal은 회상합니다. “IBM 팀은 그때부터 이미 우리의 비즈니스와 프로세스를 잘 이해하고 있었으며 이는 또 다른 큰 장점이었습니다. 또한 IBM 팀은 우리의 요구 사항을 더 잘 이해하기 위해 상당한 추가 시간을 투자하고 노력을 기울였기 때문에 그들의 제안이 모든 상자를 충족할 것이라고 확신할 수 있었습니다. 게다가 IBM은 전 세계 모든 현장에 대한 지원을 제공할 수 있는 몇 안 되는 공급업체 중 하나였습니다.”

Omni Remotes의 최고 경영자인 Alain Perrot은 다음과 같이 덧붙입니다. "IBM은 강력한 경쟁자였으며 매력적인 가치 제안을 했기 때문에 우리가 최종적으로 선택한 공급업체가 되었습니다. 그들은 우리 비즈니스를 잘 이해하고 엔드투엔드 솔루션을 통해 고객과 함께 성장하는 데 필요한 규모와 민첩성을 제공할 수 있었습니다."

IBM Services의 전문가 팀이 자재 관리, 영업 및 유통, 생산 계획, 재무 및 제어용 모듈을 포함한 다양한 SAP Business Suite 애플리케이션을 설계하고 배포했습니다. IBM 팀은 SAP 가동을 위한 애플리케이션 지원도 제공했습니다.

Omni Remotes의 IT 관리자인 Vijaya Kumar는 이렇게 설명합니다. "우리는 다양한 공급업체의 엔터프라이즈 애플리케이션을 평가했습니다. 근본적으로 우리는 SAP가 우리에게 필요한 기능과 함께 향후 성장에 필요한 여유까지 동시에 제공한다는 점에서 SAP를 계속 사용하기로 결정했습니다.게다가 우리 직원들은 이미 SAP에 익숙하고 플랫폼을 좋아했기 때문에 비용이 많이 드는 교육을 피할 수 있었습니다.

"SAP HANA 플랫폼은 강력하고 매력적인 로드맵을 갖추고 있기 때문에 SAP HANA 데이터베이스에서 SAP 애플리케이션을 실행하기로 결정했습니다. SAP는 파이프라인에 수많은 업그레이드와 추가 기능을 보유하고 있으며 이 모든 기능을 SAP HANA 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.”

IBM 팀은 고객 판매 및 유통 모델의 복잡성을 줄이는 데 중점을 두고 Omni Remotes의 주요 지역을 기반으로 글로벌 SAP 템플릿을 설계했습니다. Omni Remotes는 글로벌 SAP 템플릿을 사용하여 저렴한 비용으로 중국 출시를 완료할 수 있었습니다.

IBM Services는 SAP 애플리케이션 및 관련 관리 서비스를 IBM Cloud Bare Metal Servers에 통합함으로써 Omni Remotes가 클라우드 기반 성능 및 확장성의 이점을 누릴 수 있도록 했습니다. 싱가포르에 있는 Omni Remotes 사무소는 SAP 애플리케이션을 위한 재해 복구 사이트를 호스팅합니다.

Vijaya Kumar는 계속 설명합니다. “비용을 절감하기 위해 우리는 매우 효율적인 사내 IT 팀을 유지하고 싶었기 때문에 클라우드 솔루션은 우리 비즈니스에 완벽하게 적합했습니다. 또한, IT 인력을 IT 인프라 관리 및 유지 관리 부담에서 해방시켜 핵심 업무에 집중할 수 있도록 지원할 것입니다.

“IBM Cloud Bare Metal Servers에 간단히 연결할 수 있기 때문에 자체 인프라를 처음부터 설계, 구매 및 설정하는 것에 대해 걱정할 필요가 없었습니다. 비즈니스 전환 완료에 주어진 촉박한 기한을 고려하면 이는 엄청난 이점이었습니다.

“비즈니스가 성장함에 따라 자체 물리적 서버 세트를 확장해야 하는 지연이나 복잡성에 직면하지 않고도 필요할 때 추가 용량을 요청할 수 있습니다. 무엇보다도, IBM Cloud Bare Metal Servers를 구독하는 것이 자체 데이터 센터를 두고 운영하는 것보다 저렴했습니다."

IBM의 뛰어난 지원 덕분에 Omni Remotes는 새로운 환경으로의 복잡한 전환을 순조롭게 완료할 수 있었습니다. 회사는 싱가포르, 중국, 미국 및 벨기에 지사에 새로운 SAP 환경을 배포했습니다.

Miguel Vidal은 다음과 같이 말합니다. “IBM의 뛰어난 지원 덕분에 우리는 단 6개월 만에 새로운 SAP 솔루션의 구현을 완료한 채로 매각 기한을 맞이했습니다. 게다가 IBM 팀은 상업 운영을 중단하지 않고 마이그레이션을 완료하는 방법을 보여주었습니다.”

Omni Remotes의 비즈니스 SIOP 관리자인 Jean Ong은 다음과 같이 말합니다. “IBM 팀과 함께 일한 경험은 정말 훌륭했습니다. 컨설턴트들은 경험이 풍부했고, 필립스 시스템에서 새로운 환경으로 데이터를 마이그레이션할 때와 같이 어려운 작업에서 탁월한 지원을 제공했습니다."

Omni Remotes의 재무 관리자인 Eunice Ng는 다음과 같이 덧붙입니다. “IBM 팀은 시스템과 프로세스를 단순화하고 표준 SAP 기능을 사용하여 활용도를 극대화하는 방법을 보여주었습니다. 그 결과, 향후 업그레이드 및 확장 시 어려움을 초래할 수 있었던 시간 소모적인 맞춤 설정을 피할 수 있었습니다.”

Omni Remotes의 직원들은 IBM Cloud Bare Metal Servers에서 실행되는 새로운 SAP 솔루션에 만족하고 있습니다.

Vijaya Kumar는 다음과 같이 말합니다. “IBM은 SAP 솔루션의 이점을 극대화할 수 있는 고성능과 비즈니스에 중요한 서비스를 항상 사용할 수 있도록 보장하는 뛰어난 안정성을 제공합니다. SAP 솔루션을 IBM Cloud Bare Metal Servers로 이전함으로써 우리는 내부 IT 관리 비용과 워크로드를 절감하고 단순한 운영 단위에서 비즈니스 목표 달성을 지원하는 전략적 단위로 전환했습니다."