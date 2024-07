nib는 IBM® watsonx Assistant 기술을 활용하여 가상 건강 보험 컨설턴트인 Frankie를 개발합니다. Frankie는 일상적인 문의에 응답하여 고객과 소통하며,. 이를 통해 실시간 상담원은 보다 복잡한 문제에 집중하고 전반적인 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

비즈니스 과제 건강 보험 제공자 nib nz ltd.는 고객 서비스에 새롭고 신선한 접근 방식을 도입하고자 했습니다. nib는 고객 서비스 상담원의 역량과 교육 문제를 강화할 수 있는 방법을 모색하고 있었습니다.

혁신적 변화 급속한 성장 속에서 고객 서비스 역량을 강화하기 위해 nib는 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너인 Capgemini와 협력하여 뉴질랜드 최초의 AI 기반 챗봇 솔루션이자 '가상 컨설턴트'인 Frankie를 건강보험에 도입했습니다. IBM 개발자 클라우드 포트폴리오의 일부인 IBM watsonx Assistant 서비스를 기반으로 하는 이 솔루션은 현재 및 잠재 고객이 문자로 구어체 문의를 제출하여 플랜 또는 건강 보험 전반에 대해 질문할 수 있도록 지원합니다.

Frankie는 고객이 알아야 할 사항을 파악하기 위해 지속적으로 귀를 기울이고 지식 은행을 구축하고 있으며, 가장 특이한 질문에도 답할 수 있는 올바른 정보로 응답하는 능력을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.