NHC, 최신 컨테이너 솔루션으로 디지털 혁신 활용
NHC는 최신 기술을 활용하는 최첨단 애플리케이션 통합 솔루션을 구현하기 위한 여정을 시작했습니다. 이러한 비전을 달성하려면 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 노출하고 사용할 수 있는 강력하고 확장가능한 아키텍처를 지원하는 새로운 환경이 필요했습니다. NHC는 팀이 증가하는 고객 요구를 충족하고 거래량을 늘리기 위해 운영을 확장할 수 있도록 워크플로 자동화의 여지가 있었습니다. 이를 활용하려면 원활한 디지털 혁신을 보장하는 강력하고 확장가능한 환경을 구현해야 했습니다. NHC는 부동산 개발의 선두주자로서의 입지를 더욱 강화하여 도시 생활을 재정의하고 삶의 질을 향상시키는 스마트하고 활기찬 도시 커뮤니티를 만들고자 했습니다.
이처럼 강력한 API Gateway를 단기간에 달성하기 위해 NHC는 IBM Gold Partner인 ELT(Eastern Light Technologies)와 파트너십을 맺고 기술 인프라를 강화했습니다. NHC는 IT 시스템을 현대화하기 위해 Red Hat OpenShift 플랫폼에 구축된 IBM® Cloud Pak for Integration(CP4I)을 사용하여 솔루션을 구현했습니다. 컨테이너 기반 접근 방식으로의 전환으로 NHC의 시스템은 더욱 유연하고 안정적이며 안전해졌습니다.
CP4I의 주요 기능은 다음과 같습니다.
NHC는 회사 전체의 통합을 표준화함으로써 더 나은 제어력을 확보하는 동시에 여러 부서가 안전한 경계 내에서 독립적으로 운영될 수 있도록 했습니다. 또한 지속적 통합 및 지속적 배포(CICD)와 같은 모범 사례를 채택하여 프로젝트 일정을 크게 단축하고 오류를 줄였습니다.
이러한 개선 사항은 통합되고 지능적인 부동산 운영 및 서비스를 제공하려는 NHC의 노력과 데이터를 활용하여 부동산 개발에서 독특한 디지털 경험을 창조할 수 있는 능력을 보여줍니다.
이 정교한 설정은 NHC의 운영 역학을 근본적으로 변화시켰습니다. NHC는 컨테이너 기반 애플리케이션으로 완전히 마이그레이션함으로써 사우디아라비아 내 선구자가 되었습니다. 이러한 변화를 통해 NHC는 DevOps 자동화를 활용하여 개발 및 배포 프로세스에서 수동 개입을 줄일 수 있었습니다.
"NHC가 지능적인 통합 부동산 운영 및 서비스를 제공하고 데이터를 활용하여 부동산 개발에서 차별화된 디지털 경험을 창출하는 것을 목표로 하는 디지털 혁신 여정에 착수함에 따라 통합은 디지털 혁신에 기여하는 핵심 요소가 되었습니다. 여기에 제시된 사례 연구를 통해 우리는 탁월한 디지털 고객 경험을 제공하고 데이터 기반 의사 결정을 지원하는 혁신적인 디지털 제품을 확장하고 개발할 수 있습니다." Essam A. Alhogbani, NHC 정보 기술 총괄 관리자
성공적인 구현으로 NHC의 시장 출시 시간이 크게 단축되었으며, 새로운 서비스를 개발하고 출시하는 데 필요한 시간이 40% 단축되었습니다. 이러한 개선 사항은 새로운 플랫폼에 700개 이상의 서비스를 배포하는 것과 함께 NHC의 서비스 용량을 크게 향상시켰습니다. 이 플랫폼의 성능은 하루 평균 200만 건의 요청을 관리할 수 있는 능력으로 입증되었으며, 하루 최대 400만 건의 요청으로 급증합니다. 또한 API 호출에 대한 평균 응답 시간이 23% 단축되어 내부 및 외부 서비스 소비자 모두의 사용자 경험이 향상되었습니다.
NHC는 2017년부터 활기찬 커뮤니티를 구축하고 사람들의 생활 방식을 재정의하는 아름다운 공간을 만들어 왔습니다.
이 회사의 야심찬 개발 덕분에 현대적인 편의시설, 친근한 이웃, 녹지 공간 등 사람들이 필요로 하는 모든 것을 집 가까이에서 이용할 수 있게 되어 일상이 더욱 풍요로워집니다.
NHC는 향후 몇 년 동안 번영을 가져올 장소를 만들기 위해 고품질 인프라, 서비스 및 적합한 교통 기반을 마련하고 있습니다. 이러한 장소는 사람들이 집에 투자하고, 미래에 투자하고, 향상된 삶을 살 수 있는 곳입니다.
