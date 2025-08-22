이처럼 강력한 API Gateway를 단기간에 달성하기 위해 NHC는 IBM Gold Partner인 ELT(Eastern Light Technologies)와 파트너십을 맺고 기술 인프라를 강화했습니다. NHC는 IT 시스템을 현대화하기 위해 Red Hat OpenShift 플랫폼에 구축된 IBM® Cloud Pak for Integration(CP4I)을 사용하여 솔루션을 구현했습니다. 컨테이너 기반 접근 방식으로의 전환으로 NHC의 시스템은 더욱 유연하고 안정적이며 안전해졌습니다.

CP4I의 주요 기능은 다음과 같습니다.

API 통신 보안을 지원하는 IBM DataPower API gateway

다양한 플랫폼 간의 원활한 상호 작용을 보장하는 데 도움이 되는 IBM API Connect

안정적이고 효율적인 메시지 전송을 제공하는 IBM MQ

복잡한 데이터 처리를 간소화하고 팀 간 협업을 개선할 수 있는 IBM App Connect

NHC는 회사 전체의 통합을 표준화함으로써 더 나은 제어력을 확보하는 동시에 여러 부서가 안전한 경계 내에서 독립적으로 운영될 수 있도록 했습니다. 또한 지속적 통합 및 지속적 배포(CICD)와 같은 모범 사례를 채택하여 프로젝트 일정을 크게 단축하고 오류를 줄였습니다.

이러한 개선 사항은 통합되고 지능적인 부동산 운영 및 서비스를 제공하려는 NHC의 노력과 데이터를 활용하여 부동산 개발에서 독특한 디지털 경험을 창조할 수 있는 능력을 보여줍니다.