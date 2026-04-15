MyLÚA Health는 신뢰할 수 있는
문화적으로 적합한 산모 웰니스
지원을 IBM AI 솔루션으로 제공합니다
미국의 산모 건강 결과는 여전히 심각한 불평등을 보이고 있으며, 특히 흑인과 원주민 여성 등 의료 접근성이 낮은 공동체가 임신 관련 합병증과 사망으로 불균형적으로 큰 영향을 받고 있습니다. 임신 관련 사망의 80% 이상은 예방 가능합니다.1 CDC의 예방 가능성 정의(환자, 의료 제공자, 시설, 시스템, 지역사회 요인을 합리적으로 개선하면 막을 수 있는 사망1)는 MyLÚA Health의 핵심 문제의식을 더욱 명확히 하는 데 기여했습니다.
치료 결과를 개선하려면 클리닉을 넘어 가족에게까지 도달하는 신뢰할 수 있는 지원이 필요합니다. 이러한 확신은 LÚA의 출발점이 되었으며, LÚA는 예약 사이의 중요한 순간을 포함해 임신 기간과 산후 첫 1년 전반에 걸쳐 근거 기반이면서 문화적으로 적합한 지침을 제공하도록 설계된 AI 기반 산모 웰니스 플랫폼입니다. "모든 어머니는 단순히 차트가 아니라, 자신을 이해해주는 지원을 받을 자격이 있습니다. LÚA는 가족의 문화, 언어, 삶의 경험을 반영한 지침으로 가족이 있는 자리에서 지원하기 위해 만들어졌습니다."라고 MyLÚA Health의 CEO 겸 공동 설립자인 J’Vanay Santos-Fabian은 말했습니다.
이 비전을 대규모로 실현하기 위해 MyLÚA Health는 일관된 답변을 제공하고, 공감과 컨텍스트를 바탕으로 지원을 개인화하며, 민감한 건강 정보를 보호하고, 체크인, 리마인더, 지역 리소스 등 다음 단계로 사용자를 연결할 수 있는 기업 환경에 즉시 적용 가능한 플랫폼이 필요했습니다.
MyLÚA는 IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Cloud, IBM Cloud Code Engine를 기반으로 멀티 에이전트 산모 건강 플랫폼을 설계, 테스트, 구축하기 위해 IBM과 협력했습니다. 목표: 사용자의 현재 상황에 맞춰 공감적이고 컨텍스트를 이해하는 지원을 제공하고, 요구를 파악해 안전하게 대규모로 실행으로 이어지도록 하는 것입니다.
IBM watsonx.ai는 의료 환경에 적합한 다국어 기능과 책임 있는 AI 프랙티스를 갖춘 관리형 모델 환경을 제공합니다. IBM watsonx Orchestrate는 정서적, 신체적, 사회적 영역 전반에 걸쳐 전문 에이전트를 조율하여 사용자 의도를 체크인, 리마인더, 리소스 활성화, 요약과 같은 완료된 작업으로 전환합니다. IBM® Cloud Code Engine(FastAPI, Postgres, Redis 사용)을 기반으로 IBM Cloud에 배포된 이 아키텍처는 규제 환경에서도 안전한 확장을 지원합니다. 광범위한 사용자 수용 테스트를 거친 후 에이전트가 배포되었으며, 플랫폼은 Apple App Store와 Google Play Store에서 이용할 수 있습니다.
초기 검증에서 MyLÚA의 특허 출원 중인 멀티모달 AI 모델은 기존 검진 방법보다 몇 달 앞서 임신 1기에 산후우울 위험을 식별하는 데 90% 이상의 정확도를 입증했습니다. 신뢰 지표 역시 긍정적이었습니다. 산모의 79%가 플랫폼을 통해 민감한 건강 정보를 공유하는 데 편안함을 느낀다고 응답했습니다. 참여 지표 역시 긍정적이었습니다. 참가자의 48%가 선제적 웰니스 활동을 완료했고, 44%가 임신 단계별 교육을 이용했습니다.
의료진과 산모 건강 기관을 대상으로 한 초기 시범 운영에서는 조기 신호를 더 빠르게 포착할 수 있는 가능성이 확인되었습니다. 실제로 64%의 산모가 건강 위험 평가를 완료했으며, 동시에 회원 상호작용을 구조화해 요약함으로써 행정 업무 부담을 줄이고 둘라와 케어 코디네이터가 보다 밀접한 지원에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 했습니다. 이 플랫폼은 개인정보 식별 정보와 보호 대상 건강 정보를 대규모 언어 모델로 전송하지 않는 개인정보 보호 설계를 통해 의료 수준의 거버넌스와 확장성을 더욱 강화합니다.
현재 MyLÚA의 멀티 에이전트 플랫폼은 운영 중이며, 임신 기간과 산후 첫 1년에 걸쳐 다국어 및 문화적으로 적합한 지침을 통해 산모 웰니스 지원에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. LÚA는 질문에 답하는 것을 넘어 자동 체크인, 리마인더, 리소스 활성화와 같은 지원 작업을 수행하여 예약 사이에도 가족이 적시에 도움을 받을 수 있도록 지원합니다. MyLÚA Health의 CTO 겸 공동 설립자인 Michael Conward, Ph.D.는 다음과 같이 말했습니다. "어떤 여성도 혼자서 임신이나 산후 관리를 감당하지 않도록 하기 위해 LÚA를 만들었습니다. 기술을 통해 출산 당사자, 산모, 그리고 임신 및 산후 지원을 받는 대상자의 요구를 반영한 선제적이고 공감적인 지원을 대규모로 제공할 수 있습니다."
케어 팀과 모성 건강 조직의 경우 이 플랫폼은 대화를 실행 가능한 인사이트와 요약으로 전환하여 수작업을 줄이고 더 많은 사례를 효율적으로 지원할 수 있도록 합니다. 모듈식 설계를 통해 수요에 맞게 확장할 수 있으며 제공자, 지불자, 고용주 및 커뮤니티 기반 프로그램과 통합할 수 있습니다.
인간 중심 디자인과 책임 있는 AI를 핵심으로 결합하여 MyLÚA Health와 IBM은 산모 돌봄의 격차를 줄이고 신뢰를 강화하며 고품질 지원에 대한 접근성을 확대해 여성과 가족을 위한 더욱 공평하고 따뜻한 미래를 만들어가고 있습니다.
MyLÚA Health는 IBM watsonx 기반의 기업용 에이전트 AI 플랫폼으로 개인화된 다국어 산모 웰니스 지원을 제공합니다. 특허 출원 중인 멀티모달 AI 프레임워크는 다양한 데이터 입력에서 초기 위험 패턴을 식별하고, 정서적, 신체적, 사회적 신호를 산모, 케어 팀, 의료 기관을 위한 실행 가능한 인사이트로 전환합니다.
1U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 산모 사망률 예방. 마지막 수정일: 2024년 9월 24일. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
© Copyright IBM Corporation 2026년 4월
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.