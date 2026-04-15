초기 검증에서 MyLÚA의 특허 출원 중인 멀티모달 AI 모델은 기존 검진 방법보다 몇 달 앞서 임신 1기에 산후우울 위험을 식별하는 데 90% 이상의 정확도를 입증했습니다. 신뢰 지표 역시 긍정적이었습니다. 산모의 79%가 플랫폼을 통해 민감한 건강 정보를 공유하는 데 편안함을 느낀다고 응답했습니다. 참여 지표 역시 긍정적이었습니다. 참가자의 48%가 선제적 웰니스 활동을 완료했고, 44%가 임신 단계별 교육을 이용했습니다.

의료진과 산모 건강 기관을 대상으로 한 초기 시범 운영에서는 조기 신호를 더 빠르게 포착할 수 있는 가능성이 확인되었습니다. 실제로 64%의 산모가 건강 위험 평가를 완료했으며, 동시에 회원 상호작용을 구조화해 요약함으로써 행정 업무 부담을 줄이고 둘라와 케어 코디네이터가 보다 밀접한 지원에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 했습니다. 이 플랫폼은 개인정보 식별 정보와 보호 대상 건강 정보를 대규모 언어 모델로 전송하지 않는 개인정보 보호 설계를 통해 의료 수준의 거버넌스와 확장성을 더욱 강화합니다.

현재 MyLÚA의 멀티 에이전트 플랫폼은 운영 중이며, 임신 기간과 산후 첫 1년에 걸쳐 다국어 및 문화적으로 적합한 지침을 통해 산모 웰니스 지원에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. LÚA는 질문에 답하는 것을 넘어 자동 체크인, 리마인더, 리소스 활성화와 같은 지원 작업을 수행하여 예약 사이에도 가족이 적시에 도움을 받을 수 있도록 지원합니다. MyLÚA Health의 CTO 겸 공동 설립자인 Michael Conward, Ph.D.는 다음과 같이 말했습니다. "어떤 여성도 혼자서 임신이나 산후 관리를 감당하지 않도록 하기 위해 LÚA를 만들었습니다. 기술을 통해 출산 당사자, 산모, 그리고 임신 및 산후 지원을 받는 대상자의 요구를 반영한 선제적이고 공감적인 지원을 대규모로 제공할 수 있습니다."

케어 팀과 모성 건강 조직의 경우 이 플랫폼은 대화를 실행 가능한 인사이트와 요약으로 전환하여 수작업을 줄이고 더 많은 사례를 효율적으로 지원할 수 있도록 합니다. 모듈식 설계를 통해 수요에 맞게 확장할 수 있으며 제공자, 지불자, 고용주 및 커뮤니티 기반 프로그램과 통합할 수 있습니다.

인간 중심 디자인과 책임 있는 AI를 핵심으로 결합하여 MyLÚA Health와 IBM은 산모 돌봄의 격차를 줄이고 신뢰를 강화하며 고품질 지원에 대한 접근성을 확대해 여성과 가족을 위한 더욱 공평하고 따뜻한 미래를 만들어가고 있습니다.