Moderna는 선도적인 제약 및 생명 공학 회사입니다. 메신저 RNA(mRNA) 의약품 및 백신의 선구자인 이 회사는 신체에서 중요한 역할을 하는 mRNA 분자를 사용하여 질병을 치료하고 예방합니다. 현재 Moderna는 IBM과의 연구 및 기술 파트너십을 통해 mRNA 의약품 설계에 양자 컴퓨팅 적용을 모색하고 있습니다.

인체에는 100,000종 이상의 단백질이 포함되어 있으며 각 단백질은 mRNA에서 파생됩니다. 수십 년 동안 과학자들은 mRNA가 세포 기능의 가장 근본적인 수준에서 질병을 해결할 수 있는 새로운 종류의 의약품의 기초를 형성할 수 있는 잠재력을 가지고 있다는 것을 알고 있었습니다. Moderna는 이러한 인사이트를 행동으로 옮기는 데 앞장서 왔습니다.

이 회사는 mRNA 기술을 사용하여 세포가 이전에 치료할 수 없는 것으로 간주되었던 질병을 예방하거나 치료하는 데 도움이 될 수 있는 단백질을 생성하도록 유도했습니다.

기존 컴퓨터는 mRNA 개발에 있어 강력한 도구였지만 계산 집약적인 문제를 해결할 때는 한계가 있습니다. 양자 컴퓨팅은 이러한 문제에 대한 새로운 접근 방식을 제공하여 현재 알고리즘이 한계에 도달하는 기존 방법을 보완합니다.

Moderna의 주요 과제 중 하나는 질병을 치료할 수 있는 단백질을 생성하도록 신체에 정확히 유도하는 mRNA 기술 지침을 개발하는 것입니다. 특정 단백질에 대해, 이를 암호화할 수 있는 mRNA 서열의 수는 천문학적으로 방대하여 최적화는 복잡한 작업이 됩니다.

mRNA의 의학적 문제를 해결하기 위해 연구자들은 질병과 관련된 생물학적 메커니즘을 식별하고 어떤 단백질이 해당 과정을 조절할 수 있는지 결정하는 것부터 시작합니다. 그런 다음 해당 단백질을 인코딩하는 뉴클레오티드 서열을 식별합니다. 단백질을 암호화하는 것 외에도 연구자들은 서열이 체내에서 안정적인지 확인해야 합니다. 또한 원치 않는 면역 반응을 유발하지 않고 효과적일 수 있는 충분한 양으로 생산될 수 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해서는 세포 화학에 대한 깊은 이해와 수백만 개의 가능한 뉴클레오티드 서열을 선별하여 올바른 염기서열을 찾기 위한 상당한 컴퓨팅 성능이 필요합니다.

Moderna는 이 분자 화학 작업에 대해 빠르고 확장 가능한 접근 방식을 가지고 있지만, 항상 mRNA 의약품 개발 과정을 개선할 방법을 찾고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 Moderna는 양자 컴퓨팅 기술이 실질적인 활용 단계에 접어든 지금, 관련 전문성을 개발하게 되었습니다.

"우리의 목표는 인간의 건강을 개선하는 것입니다."라고 Moderna의 양자 알고리즘 및 응용 부문 부과학 책임자인 Alexey Galda는 말합니다. "우리는 기술이 완전히 성숙하기를 기다리기보다, 오늘날 우리의 발전을 확장하기 위해 양자 컴퓨팅을 포함한 모든 가용한 도구를 탐색하는 것이 매우 중요하다고 믿습니다."