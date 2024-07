Mainline(ibm.com 외부 링크)은 대기업 및 중견기업 고객에게 신뢰할 수 있는 조언자로, 온프레미스 및 클라우드에 배포된 최적의 기술 솔루션을 제공합니다. Mainline은 전문 IT 서비스 업무를 통해 초기 IT 평가 및 전략 개발부터 맞춤형 비즈니스 IT 솔루션의 구현 및 지원에 이르기까지 고객과 협력합니다.