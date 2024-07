2019년 호주 빅토리아주 멜버른에서 설립된 Lygon은 블록체인 플랫폼을 통해 은행 보증 프로세스를 디지털화하기 위한 목적으로 구성된 컨소시엄입니다. 이 컨소시엄의 구성원으로는 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.(ANZ), Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia, Scentre Group Limited, IBM Australia가 있습니다.