박수갈채 후 일어나는 일

런웨이 프레젠테이션은 강력한 감정적 공감대, 언론의 관심, 문화적 관련성을 불러일으키지만, 이러한 추진력을 지속적인 온라인 참여와 구매에 대한 신뢰로 전환하는 것은 패션 업계의 지속적인 과제로 남아 있습니다. 구조적으로 치밀하게 설계되어 구조, 선, 착시 효과로 특징지어지는 의류라 하더라도 전통적인 전자 상거래에서는 여전히 대부분 정적 이미지와 사이즈 차트를 통해 전달되므로 핏, 비율, 움직임과 같이 중요한 측면이 구매자의 해석에 따라 달라질 수 있습니다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며 조형적이고 구조적으로 치밀하게 설계된 의류로 유명한 디자이너 브랜드인 KATE BARTON과 같은 브랜드에서는 이러한 격차로 인해 구매자가 구매 여정에서 주저하는 경우가 많았습니다. 제품이 몸에서 어떻게 보이고 움직이는지에 따라 디자인 의도가 크게 좌우되기 때문입니다.

이와 동시에, 디지털 패션 환경에 대한 기대치도 변화하고 있습니다. 기존의 제품 페이지는 명확성을 원하는 쇼핑객의 기대에 미치지 못하게 되었으며, 파트너와 스폰서는 런웨이라는 한 순간을 넘어 참여를 확장할 방법을 모색했습니다. KATE BARTON에게 이는 런웨이의 본질, 즉 옷이 실제로 어떤 모습인지 보여주고 보다 참여적이며 상업적으로 준비된 환경으로 이동할 방법을 찾는 것을 의미했습니다. 즉각적인 판매 지표를 통해서만 경험을 정당화하거나 브랜드의 디자인 무결성을 훼손하지 않으면서도 고객이 자신의 몸에 착용한 옷을 더 잘 시각화할 수 있도록 지원하는 것이 자연스러운 다음 단계로 떠올랐습니다.

뉴욕 패션 위크에서의 프로모션 활동은 이 접근 방식이 실제로 적용된 최초의 사례이며, 패션 프레젠테이션은 전자 상거래로 확장하기 위한 시스템의 초기 형식이 되었습니다. 신뢰할 수 있는 가상 착용 환경을 제공하려면 사실적인 시각적 아웃풋, 저지연 성능, 원활한 디바이스 간 액세스가 필요했으며, 실시간 환경에서 시각적 인식과 함께 거의 모든 언어의 음성 및 텍스트 기반 상호 작용이 필요했습니다. KATE BARTON은 이러한 요구 사항을 기존 사내 툴만으로는 지원할 수 없었기 때문에, 비주얼 및 대화형 참여를 위한 프로덕션급 AI 환경을 구축하는 데 중점을 둔 회사인 Fiducia AI와 협력하여 솔루션을 구축하게 되었습니다.