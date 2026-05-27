박수갈채 후 일어나는 일

패션 위크를 일상 상거래로 연결할 수 있도록 설계된 AI 환경 구축
런웨이 프레젠테이션은 강력한 감정적 공감대, 언론의 관심, 문화적 관련성을 불러일으키지만, 이러한 추진력을 지속적인 온라인 참여와 구매에 대한 신뢰로 전환하는 것은 패션 업계의 지속적인 과제로 남아 있습니다. 구조적으로 치밀하게 설계되어 구조, 선, 착시 효과로 특징지어지는 의류라 하더라도 전통적인 전자 상거래에서는 여전히 대부분 정적 이미지와 사이즈 차트를 통해 전달되므로 핏, 비율, 움직임과 같이 중요한 측면이 구매자의 해석에 따라 달라질 수 있습니다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며 조형적이고 구조적으로 치밀하게 설계된 의류로 유명한 디자이너 브랜드인 KATE BARTON과 같은 브랜드에서는 이러한 격차로 인해 구매자가 구매 여정에서 주저하는 경우가 많았습니다. 제품이 몸에서 어떻게 보이고 움직이는지에 따라 디자인 의도가 크게 좌우되기 때문입니다.
이와 동시에, 디지털 패션 환경에 대한 기대치도 변화하고 있습니다. 기존의 제품 페이지는 명확성을 원하는 쇼핑객의 기대에 미치지 못하게 되었으며, 파트너와 스폰서는 런웨이라는 한 순간을 넘어 참여를 확장할 방법을 모색했습니다. KATE BARTON에게 이는 런웨이의 본질, 즉 옷이 실제로 어떤 모습인지 보여주고 보다 참여적이며 상업적으로 준비된 환경으로 이동할 방법을 찾는 것을 의미했습니다. 즉각적인 판매 지표를 통해서만 경험을 정당화하거나 브랜드의 디자인 무결성을 훼손하지 않으면서도 고객이 자신의 몸에 착용한 옷을 더 잘 시각화할 수 있도록 지원하는 것이 자연스러운 다음 단계로 떠올랐습니다.
뉴욕 패션 위크에서의 프로모션 활동은 이 접근 방식이 실제로 적용된 최초의 사례이며, 패션 프레젠테이션은 전자 상거래로 확장하기 위한 시스템의 초기 형식이 되었습니다. 신뢰할 수 있는 가상 착용 환경을 제공하려면 사실적인 시각적 아웃풋, 저지연 성능, 원활한 디바이스 간 액세스가 필요했으며, 실시간 환경에서 시각적 인식과 함께 거의 모든 언어의 음성 및 텍스트 기반 상호 작용이 필요했습니다. KATE BARTON은 이러한 요구 사항을 기존 사내 툴만으로는 지원할 수 없었기 때문에, 비주얼 및 대화형 참여를 위한 프로덕션급 AI 환경을 구축하는 데 중점을 둔 회사인 Fiducia AI와 협력하여 솔루션을 구축하게 되었습니다.
뉴욕 패션 위크와 전자 상거래 사용을 모두 지원하는 KATE BARTON 프로모션 활동 구축
라이브 뉴욕 패션 위크 경험을 웹 기반 Shopify 매장으로 확장
전자 상거래 이용 2개월 이내에 가상 착용 체험에 참여
KATE BARTON, Fiducia AI, IBM은 협업을 통해 일회적인 프로모션 활동이 아니라, 라이브 프레젠테이션과 디지털 상거래 전반에서 오래 적용되는 레이어로 설계된 AI 기반 환경을 만들었습니다. 이 환경은 뉴욕 패션 위크 기간에 처음 공개되었지만, 상시 유지되는 전자 상거래 환경으로 전환하기 위한 목적으로 설계되었습니다. 이 시스템은 브랜드의 주요 판매 채널에 내장된 후에도 안정적이고 안전하며 확장성을 유지하면서, 가시성이 높은 환경에서 실시간 상호 작용을 지원해야 했습니다.
Fiducia AI는 오케스트레이션 및 애플리케이션 개발을 주도했으며 IBM은 기술 플랫폼, 안정성, 거버넌스를 지원하기 위한 엔터프라이즈 기반을 제공했습니다. IBM® Cloud에 배포되고 IBM watsonx.ai를 기반으로 구축된 이 솔루션은 다중 모델 접근 방식을 사용하여 IBM Granite로 구동되는 구조화된 워크플로, Llama에서 지원하는 시각적 처리, OpenAI 모델을 통한 대화형 상호 작용 지원을 결합하여 환경 내의 다양한 기능을 지원합니다. 이러한 구성 요소는 watsonx의 Model Gateway 서비스를 통해 조정하여 성능, 사용자 경험, 거버넌스의 균형을 유지했으며, IBM Cloud Object Storage를 포함한 IBM Cloud 서비스는 라이브 및 디지털 컨텍스트 모두에서 시각적 자산의 관리 및 제공을 지원했습니다.
초기 SaaS 플랫폼은 약 4주에 걸쳐 IBM Cloud에서 개발되어 광범위한 다중 형식 고객 참여를 지원하도록 설계된 기반을 구축했습니다. KATE BARTON의 경험을 강화하기 위해 뉴욕 패션 위크 프레젠테이션과 진행 중인 상거래를 단 5일 만에 구성하고 배포했습니다. 라이브 프레젠테이션이 끝난 후, 동일한 아키텍처를 통해 재작업을 최소화하면서 약 이틀 만에 KATE BARTON의 Shopify 매장으로 경험을 확장할 수 있었습니다. Fiducia의 Visual AI Lens인 SpeedShotX는 일부 제품 페이지에 직접 통합되어 고객이 앱을 다운로드하지 않고도 브라우저 기반 가상 착용 기능을 이용할 수 있도록 지원합니다. 이 구현은 재작업 없이 라이브 패션위크 환경에서 지속적인 전자 상거래로 경험을 전환하여 브랜드 연속성을 유지하는 동시에 보다 지능적인 고객 상호 작용 계층을 지원할 수 있었습니다.
이 프로젝트의 핵심 성과는 시간이 정해진 프로모션 활동에서 제대로 기능하는 상거래 기능으로 전환한 것이었습니다. 뉴욕 패션 위크 경험으로 데뷔한 의상이 이제 KATE BARTON의 디지털 매장에서 생중계되므로 동일한 핵심 시스템을 통해 고객이 뉴욕 패션 위크 프레젠테이션 이후에도 참여할 수 있습니다. 이벤트 기반의 상호 작용에서 지속적인 가용성으로 전환되는 것은 프레젠테이션에서 인프라로의 전환을 의미하며, 쇼에서 끝나는 것이 아니라 지속적인 사용을 지원할 수 있는 기반을 구축했습니다. 패션 위크 기간에 진행된 프로모션 활동이 일상적인 상업 활동으로 이어지는 경우는 드물지만, 이번 경우에는 쇼가 끝난 후에도 그 경험이 계속 이어졌습니다.
초기 참여 신호는 고객이 실제로 경험에 어떻게 반응하는지를 반영합니다. 2월 중순 이후 2,500명 이상의 사용자가 가상 착용 기능을 사용했으며, 고객들은 구매 전에 핏과 실루엣을 더 잘 파악하기 위해 착용 가능 제품 페이지를 살펴보며 시간을 보내고 있습니다. 완전한 상업적 영향력은 아직 평가 중이지만, 이러한 상호 작용은 의미 있는 고객 관심과 디지털 컨텍스트에서 복잡한 의류에 더 깊이 관여하려는 의향이 있음을 나타냅니다.
브랜드의 관점에서 볼 때, 이 협업은 창의적인 저작물을 훼손하지 않으면서도 최신 AI를 적용할 수 있는 방법을 보여줍니다. 이러한 환경은 구조, 비율, 움직임을 온라인에서 더 읽기 쉽게 만들어 해석이나 설명에 대한 의존도를 줄이고 컬렉션의 디자인적 언어를 파악할 수 있도록 지원합니다. 또한, 다국어 검색을 지원하여 라이브 및 디지털 컨텍스트에서 텍스트 및 음성 기반 상호 작용을 통해 모든 언어로 브랜드 및 컬렉션에 대한 질문에 답변합니다. 이러한 배포의 결과로 KATE BARTON은 시간이 지남에 따라 발전할 수 있으며 반복 가능한 디지털 계층을 구축하여, 고객에게 보다 몰입도 높은 쇼핑 경험을 제공하고 기능이 계속 확장됨에 따라 지속적인 학습을 할 수 있는 플랫폼을 제공하게 되었습니다.
패션 디자이너 Kate Barton이 이끄는 뉴욕 기반의 브랜드, KATE BARTON은 2025년 Forbes가 선정한 30세 이하 30인 리스트에 선정되었으며, 실험적이고 프로세스 중심 디자인에 뿌리를 둔 조형적인 여성복으로 유명합니다. 구조적으로 형태를 설계한 디자인과 아방가르드한 드레이핑을 기반으로 하며, 장인 정신, 혁신, 지속가능성 사이의 균형을 유지합니다. 그녀의 디자인은 문화적으로 저명한 인물들이 세간의 이목을 끌 때와 미디어에 등장할 때 착용했습니다.
Fiducia AI는 시각적 지능과 대화형 상호 작용을 결합하여 글로벌 규모의 엔터프라이즈급 AI 경험을 구축하는 IBM Business Partner입니다. 브랜드 및 스포츠 조직과 협력하여 스토리텔링과 참여를 라이브 경험, 상거래, 디지털 마케팅 전반에서 원활하게 작동하며 원활하게 유지되는 디지털 시스템으로 전환합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월.
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.