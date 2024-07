Japan Airlines의 모회사인 JAL Group은 세계에서 가장 선호하고 가치 있는 항공사가 되겠다는 비전을 가지고 있습니다. 그러나 낙후된 IT 인프라는 디지털 혁신을 방해했습니다. 비즈니스 요구의 변화에 따라 진화하는 유연한 IT 환경을 구축하기 위해 Japan Airlines과 핵심 IT 자회사인 JAL Information Technology Co., Ltd.(JAL INFOTEC)는 IBM과 협력하여 IBM Cloud®에서 하이브리드 클라우드 인프라를 구축했습니다.