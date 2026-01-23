IBM은 많은 고객사들이 겪는 것과 유사한 과제에 직면해 있었습니다. 전사적으로 분석가들은 인사이트를 제공하기보다 반복적인 업무에 매몰되어 있었습니다.

HR 부서에서는 직원들이 175개 이상의 국가에 걸친 출장 및 복지 정책을 찾는 데 수많은 시간을 소비했고, 관리자는 매년 수천 건에 달하는 직원 이동 한 건당 약 15~20분을 소요했습니다. 조달 부서는 40개가 넘는 서로 다른 시스템에 의존하고 있었으며, 이로 인해 공급자 질문에 답하기 위해서는 수십 개의 분절된 리포지토리를 오가야 했습니다. IT 부서에서는 비밀번호 재설정과 같은 일상적인 티켓으로 헬프데스크가 과부하 상태였습니다.

공급망 부문에서는 1,000만 건 이상의 배송, 35만 개의 SKU, 200개 이상의 직접 생산 부품 공급자가 170개 이상의 국가 수요를 지원하는 가운데, 변동성 증가, 잦은 중단, 그리고 심각하게 분절된 데이터라는 문제에 직면해 있었습니다. 그 결과 의사결정은 느리고 수동적이었으며, 엔드투엔드 가시성이 제한되어 재고 최적화, 비용 절감, 물류 성과 개선의 기회를 놓치게 되었습니다. 또한 공급망, 영업, 재무 시스템 전반에서 정확한 최신 정보에 대한 접근이 지연되면서 비효율, 이해관계자 간 협업 저하, 그리고 위험을 신속히 식별하고 완화하지 못하는 문제가 발생했습니다.

영업 부문에서는 디지털 세일즈 담당자들이 잠재 고객 발굴을 위해 매년 다섯 가지 서로 다른 비즈니스 애플리케이션을 오가며 상당한 시간을 소비했습니다. 세일즈 담당자들은 영업 콘텐츠 플랫폼, 제품 문서, 커뮤니케이션 툴 등 여러 사일로화된 시스템을 탐색하며 관련 콘텐츠를 찾고, 메시지를 작성하고, 고객 문의에 대응해야 하는 복잡성에 압도되고 있었습니다. 이러한 분절된 경험은 세일즈 생산성을 저하시켰고, 거래 진행을 지연시키며, 고객 참여의 품질에도 영향을 미쳤습니다.

IBM의 세무 부서는 매월 제출하는 수천 건의 세금 신고서를 준비하기 위해, 여러 소스 시스템에서 방대한 세부 데이터를 수동으로 집계하고 정합화하는 데 많은 시간을 들였습니다. 각 신고서는 개별 관할 지역의 규정에 맞춰져야 했습니다.

전반적으로 직원들이 번거로운 업무에 얽매이면서 전략적 업무에 할애할 시간은 줄어들었습니다.

IBM의 목표는 단순한 전환에 그치지 않았습니다. 목표는 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화에 전략적 파트너 기술과 컨설팅 전문성을 결합해 전사적 생산성을 위한 청사진을 만드는 것이었습니다.