잠재적인 인사이트는 넘쳐나지만 무질서한 상태로 인해 완전히 활용되지 않는 방대한 데이터의 바다를 상상해 보세요. IBM 최고 정보 책임자(CIO) 조직도 비슷한 문제에 직면했습니다. CIO 조직은 애플리케이션, 디바이스, 네트워킹, 인프라 및 엔터프라이즈 툴과 관련된 막대한 양의 운영 IT 데이터를 저장하고 있었습니다. 이 데이터는 다양한 기술을 기반으로 구축된 7개의 서로 다른 데이터 레이크 등 서로 다른 데이터 소스에 흩어져 있었습니다.

이러한 단편화로 인해 몇 가지 문제가 발생했습니다. 첫째, CIO 팀은 대량의 데이터에 액세스할 수 없어 가치 있는 인사이트를 얻고 전략적 의사 결정을 내리는 데 방해가 되었습니다. 둘째, 거버넌스, 액세스 제어 및 프로세스가 리포지토리 간에 일관되지 않아 데이터 보안이 취약해졌습니다. 마지막으로, 만연한 데이터 및 추출, 변환, 로드(ETL) 중복으로 인해 데이터 품질이 저하될 뿐만 아니라 운영 비용이 증가하고 리소스가 낭비되며 혁신이 저해되었습니다.

팀은 데이터 관리 전략의 근본적인 전환이 시급히 필요하다는 것을 인식했습니다. 기존 데이터 사일로를 해체하고 강력한 거버넌스를 구축하며 사용자에게 셀프 서비스 기능을 부여하도록 설계된 중앙 집중식 통합 데이터 플랫폼을 구상했습니다. 이 플랫폼은 데이터를 민주화하여 데이터에 더 쉽게 접근하고 결합하여 분석함으로써 궁극적으로 비용 절감, 효율성 및 경쟁력을 강화할 것입니다.