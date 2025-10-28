IBM CIO 조직, 운영 데이터 통합을 위한 여정 시작
잠재적인 인사이트는 넘쳐나지만 무질서한 상태로 인해 완전히 활용되지 않는 방대한 데이터의 바다를 상상해 보세요. IBM 최고 정보 책임자(CIO) 조직도 비슷한 문제에 직면했습니다. CIO 조직은 애플리케이션, 디바이스, 네트워킹, 인프라 및 엔터프라이즈 툴과 관련된 막대한 양의 운영 IT 데이터를 저장하고 있었습니다. 이 데이터는 다양한 기술을 기반으로 구축된 7개의 서로 다른 데이터 레이크 등 서로 다른 데이터 소스에 흩어져 있었습니다.
이러한 단편화로 인해 몇 가지 문제가 발생했습니다. 첫째, CIO 팀은 대량의 데이터에 액세스할 수 없어 가치 있는 인사이트를 얻고 전략적 의사 결정을 내리는 데 방해가 되었습니다. 둘째, 거버넌스, 액세스 제어 및 프로세스가 리포지토리 간에 일관되지 않아 데이터 보안이 취약해졌습니다. 마지막으로, 만연한 데이터 및 추출, 변환, 로드(ETL) 중복으로 인해 데이터 품질이 저하될 뿐만 아니라 운영 비용이 증가하고 리소스가 낭비되며 혁신이 저해되었습니다.
팀은 데이터 관리 전략의 근본적인 전환이 시급히 필요하다는 것을 인식했습니다. 기존 데이터 사일로를 해체하고 강력한 거버넌스를 구축하며 사용자에게 셀프 서비스 기능을 부여하도록 설계된 중앙 집중식 통합 데이터 플랫폼을 구상했습니다. 이 플랫폼은 데이터를 민주화하여 데이터에 더 쉽게 접근하고 결합하여 분석함으로써 궁극적으로 비용 절감, 효율성 및 경쟁력을 강화할 것입니다.
레거시 시스템에서 데이터를 이동하고 중복성을 줄인 후
복제 데이터 제거 후
대규모 데이터 수집 용량 시연
단편화되고 체계화되지 않은 데이터 문제를 해결하기 위해 IBM CIO 조직은 2024년 3분기에 IT 혁신을 추진하여 IBM® watsonx.data, IBM watsonx.ai, IBM Cognos Analytics, IBM Knowledge Catalog를 기반으로 하는 I&T 데이터 플랫폼을 구현했습니다. 이러한 툴을 함께 사용하여 단절된 사일로를 중앙 집중식 제어 및 간소화된 접근성으로 대체하는 통합 허브를 구축했습니다. IBM watsonx는 고급 머신 러닝과 AI 기반 인사이트를, IBM Cognos Analytics는 동적 보고 및 대시보드를, IBM Knowledge Catalog는 강력한 거버넌스와 데이터 검색 기능을 지원했습니다.
이 전환 과정에서 얻는 중요한 깨달음은 watsonx.data가 복잡성을 크게 줄일 수 있다는 점이었습니다. 이전에는 사용자가 AskIdentity(DB2), Developer Platform(PostgreSQL), Voice of the Employee(PostgreSQL), Infrastructure Inventory(MongoDB)와 같은 소스를 포함한 서로 다른 환경에서 힘들게 데이터를 추출했습니다. 이제 watsonx.data 기반의 통합 아키텍처를 통해 단일 쿼리로 다양한 시스템에서 데이터를 원활하게 가져올 수 있어 상당한 수작업이 사라졌습니다. 이 플랫폼은 다양한 데이터베이스와 형식에 적응하며 가끔씩만 수정 작업이 필요합니다.
사용자 액세스를 개선하기 위해 팀은 추상화 계층을 구현하여 SQL 구문을 표준화하고 IBM Knowledge Catalog를 활용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 높였습니다. CI/CD 파이프라인과 GitHub 통합으로 개발이 더욱 간소화되어 플랫폼의 협업과 확장 가능성이 더욱 향상되었습니다. 그 결과, IBM CIO 조직은 이제 효율성과 혁신을 주도하는 중앙 집중식 지능형 데이터 에코시스템을 운영하고 있습니다.
I&T 데이터 플랫폼의 구현은 IBM CIO 조직에 상당히 긍정적인 결과를 가져왔습니다. 레거시 시스템에서 데이터를 이동하고 데이터 중복을 줄임으로써 2025년 1분기까지 530만 달러의 비용을 절감할 수 있었습니다. 또한 IBM Cloud for watsonx.data에서 100% SaaS 배포로 이어져 온프레미스 설치 공간과 복잡성이 줄었습니다.
더불어 이 플랫폼은 데이터 거버넌스를 개선하여 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하고 보다 방어적인 데이터 전략을 가능하게 했습니다. 여러 시스템에 걸쳐 데이터를 복제할 필요가 없어 Identity의 데이터 중복성이 평균 26%, Developer Experience의 데이터 중복성이 평균 7.7% 감소했습니다. 이러한 개선으로 ETL 프로세스를 수행하는 데 필요한 시간과 노력도 줄었습니다.
플랫폼이 더 많은 데이터 소스를 통합함에 따라 팀은 데이터 볼륨이 많이 증가하는 것을 확인했습니다. 이는 디바이스 및 IBM 인트라넷 사용 사례에서 매일 229GB가 추가로 수집되는 것을 통해 입증되었습니다. 이전 4일 동안 팀은 IBM 인트라넷에서 12억 5천만 개 이상의 행을 성공적으로 로드하여 플랫폼의 효율적인 대규모 데이터 수집 역량을 입증했습니다.
앞으로는 데이터 중복성을 줄이고 데이터 품질을 개선하기 위해 I&T 데이터 플랫폼을 더욱 강화하는 방안을 모색하고 있습니다. 연말까지 운영 중인 모든 IT 데이터 소스를 플랫폼에 통합하고 통합 관리형 데이터 환경의 이점을 완전히 실현하는 것이 목표입니다.
IBM 최고 정보 책임자(CIO) 조직은 내부 IT 전략을 이끌며 직원, 고객 및 파트너가 매일 업무를 수행하는 데 사용하는 IT 솔루션을 제공, 보안, 현대화합니다.
CIO 조직은 기업 전체에서 툴, 애플리케이션, 시스템에 더 쉽게 액세스할 수 있는 적응형 IT 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. 비즈니스 성장을 촉진한다는 사명을 가진 CIO 조직은 문제 해결을 가속화하고 IBM의 혁신 엔진 역할을 합니다.
