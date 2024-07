IBM은 또한 API 라이프사이클 관리 및 공개 프로세스에 사용자 정의 및 자동화를 추가하여 제공자가 API와 해당 문서를 게이트웨이에 더 쉽게 게시할 수 있도록 함으로써 회사와 사용자에게 큰 이점을 제공했습니다.

“우리는 현재 API Hub에서 200개, Blue API에서 800개 등 약 1,000개의 게시된 API를 지원합니다. 작년에 우리는 한 달에 3억~4억 건의 API 호출을 받았고, 현재 4억 건 정도로 꾸준한 상태를 유지하고 있습니다.”라고 Frohling은 말합니다. "우리는 2,000명의 고유 API 소비자에게 접근하고 있습니다. 250여 개 팀에서 매달 약 3~4개의 새로운 API가 게시됩니다. 이 수치는 매달 계속 증가하고 있습니다."

Frohling은 플랫폼의 향후 개선 사항에 대해 다음과 같이 말합니다. “우리는 현재 IBM Cloud의 API Connect 예약 인스턴스 서비스를 사용하여 플랫폼을 호스팅하고 있으며 사용자 지정은 내부 워크로드를 위한 CIO의 OpenShift 하이브리드 클라우드 플랫폼인 Cirrus에서 실행됩니다. 우리는 IBM Cloud Pak for Integration on Cirrus를 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 우리에게 상당한 노력이 되겠지만, IBM Cloud Pak for Integration on Cirrus의 일부인 API Connect 인스턴스를 사용하여 주어진 시간에 가장 적합한 위치로 워크로드를 이동하고 비용 절감에 기여할 수 있습니다."