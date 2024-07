Grupo Pinsa는 IBM 비즈니스 파트너인 Emergys와 협력하여 모든 클라우드 또는 IT 환경에 Red Hat® OpenShift®를 배포하는 데 최적화된 IBM Cloud Pak for Integration 및 IBM Cloud Pak for Business Automation 기술을 사용하여 새로운 애플리케이션 아키텍처를 설계하고 구현했습니다.

IBM 솔루션은 지속적인 성장을 위한 유연성, IBM Cloud Pak 기능의 상호 운용성, 멀티클라우드 환경에서의 운영 능력으로 경쟁사들을 제치고 선정되었습니다. 또한 이 솔루션을 통해 Grupo Pinsa는 애플리케이션 간의 통합을 자동화하고 비즈니스 전반에서 중복 프로세스를 제거하는 재사용 가능한 서비스 세트를 개발할 수 있었습니다.

Grupo Pinsa는 먼저 IBM Cloud Pak for Integration의 애플리케이션 통합 기능을 구현하여 내부 및 외부 애플리케이션을 서로 연결하고 회사 내부 시스템, 특히 온프레미스와 클라우드에 모두 있는 ERP 시스템과 연결했습니다. 이후 Grupo Pinsa는 다음을 포함하여 IBM Cloud Pak의 추가 기능을 활용했습니다.

Grupo Pinsa 고객의 60%를 차지하는 슈퍼마켓의 재고 또는 주문 서비스 등 내부 및 외부 이해관계자와의 공유 서비스를 위한 API를 노출하고 관리하기 위한 API Management





해당 API 트랜잭션에 대한 액세스를 보호하고 제어할 수 있는 API Gateway 관리





어선 저장 탱크의 센서에서 육상 ERP 시스템으로 데이터를 전송하여 생선을 항상 안전한 온도로 유지하는지 모니터링하고 보장하는 시스템 간 메시지를 안전하게 전송하기 위한 메시지 대기열

프로세스 자동화 비전을 달성하기 위해 Grupo Pinsa는 비즈니스 프로세스를 모델링하는 IBM Cloud Pak for Business Automation의 프로세스 매핑 기능과 프로세스 및 정보의 흐름을 최적화하는 워크플로우 기능을 구현했습니다. 클라우드에서 외상매입금 정보를 추출하여 고객 계정을 조정하거나 API나 웹 서비스를 사용할 수 없을 때 레거시 시스템에서 ERP 시스템에 거래를 등록하는 등 프로세스의 수작업을 자동화하는 데 로보틱을 활용하는 것의 가치가 곧 명백히 드러났습니다. 이를 위해 Grupo Pinsa는 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 기능을 활용했습니다.

새로운 기술을 채택하기 위해 시간과 노력을 투자하도록 직원들을 설득하는 것이 처음에는 어려웠습니다. 그러나 Grupo Pinsa의 정보 기술 이사인 올랜도 마르티네즈(Orlando Martinez)는 효율성 향상의 장기적인 이점에 중점을 두었습니다.

프로세스 자동화에 있어서는 개선의 가능성이 분명했습니다. “프로세스 설계의 약 80%는 다양한 부서와 회사에서 공통적으로 이루어집니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 한 회사의 특정 비즈니스 규칙을 기반으로 한 회사에서 파일럿 프로젝트로 시작했습니다. 그런 다음 유연한 비즈니스 규칙을 사용하여 각 회사의 고유한 특성을 고려하면서 기본 프로세스 설계를 다른 회사에 적용했습니다.”

Emergys는 Grupo Pinsa 팀과 긴밀하게 협력하면서 회사의 IT 직원을 교육했습니다. Grupo Pinsa는 초기 구현 후 4개월 이내에 자체 통합과 자동화를 완전히 독립적으로 수행할 수 있었습니다.