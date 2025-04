Flex IT는 B2B 부문에서 200명의 직원을 고용하고 있는 네덜란드 라이덴에 본사를 둔 첨단 기술 기업입니다. 이 회사는 유럽 최고의 순환 IT 하드웨어 유통업체입니다. 그들은 기술과 IT 솔루션에 중점을 두고 소프트웨어 개발, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 혁신 등 다양한 산업을 대상으로 서비스를 제공합니다. 전 세계에서 운영되는 이 회사는 전문성을 활용하여 고객의 진화하는 요구 사항을 충족하는 유연한 IT 서비스와 솔루션을 제공합니다.