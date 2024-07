디지털 혁신 여정 Far East Organization은 주거, 숙박, 소매, 상업, 의료 및 산업 공간 부문에서 다양한 부동산 제품 포트폴리오를 개발, 소유 및 관리하는 역동적이고 다각화된 기업입니다. 1960년 설립 이래 싱가포르의 도시 경관을 변화시키는 데 기여해 온 이 단체는 싱가포르에 55,000채 이상의 주택을 포함한 780여 개의 개발 프로젝트를 진행했습니다. 도시 국가 최대의 사유 부동산 개발업체인 Far East Organization은 사람들의 생활, 일, 놀이 방식에 최첨단 개념을 도입하는 것으로 명성을 높이고 있습니다. 이 단체는 디지털 혁신의 급속한 발전이 사람들의 라이프스타일과 직원들의 경험에 미치는 긍정적인 영향을 인식하고 디지털 혁신 여정을 한층 더 강화했습니다. 고객 경험을 향상하고, 운영 효율성과 생산성을 개선하고, 직원 참여를 촉진하고, 디지털 자산의 가치와 잠재력을 활용하는 것이 이들의 목표였습니다. 조직 전체에 디지털 혁신을 속도와 규모로 배포하려면 확장 가능하고 탄력적이며 적응력이 뛰어난 핵심 기술 플랫폼이 필요합니다. 약 7년 전에 구현된 SAP ERP 플랫폼은 즉각적인 주의가 필요한 중요한 구성 요소 중 하나로 간주되었습니다.

사고 없는 배포 IBM 컨설팅과 함께 SAP ERP를 ECC 6.0에서 SAP S/4HANA가 포함된 RISE로 조기 마이그레이션하여 마이그레이션 지연으로 인한 위험을 줄일 수 있었습니다. IBM 팀은 Far East Organization과 협력하여 SAP 플랫폼을 업그레이드하고 2000명 이상의 직원을 위한 Fiori 모바일 애플리케이션을 배포하여 사용자 경험을 개선했습니다. 또한 이번 마이그레이션을 통해 SAP AI 어시스턴트 줄(Joule)과 프로세스 자동화 및 프로세스 마이닝과 관련된 새로운 기능을 제공하는 SAP 비즈니스 기술 플랫폼(SAP BTP) 등 SAP 에코시스템 내 최신 혁신 기술을 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 기술상, 리소스상, 일정상 여러 문제가 발생했지만, 마이그레이션은 계획대로 효과적으로 완료되었습니다. "IT 업계에서는 특히 미션 크리티컬한 비즈니스 프로세스와 민감한 데이터를 포함하는 복잡한 작업의 경우 기한과 예산을 모두 충족하는 기술 배포를 찾아보기가 어렵습니다. 하지만 IBM과 Far East Organization 모두 확고한 의지를 갖고 있었기에 어려움에도 불구하고 성공적으로 구현할 수 있었습니다. 저희가 가진 BUILD*의 핵심 가치가 이러한 장애물을 극복하는 데 큰 도움이 되었습니다."라고 극동 조직의 최고 기술 책임자 응 이 펀(Ng Yee Pern)은 말합니다.

미래를 위한 구축 Far East Organization은 IBM 컨설팅과 협력하여 2023년 10월에 새로운 SAP S/4HANA 시스템을 가동하기 전에 업데이트된 애플리케이션을 철저히 테스트했습니다. 유연한 워크플로우와 Fiori 모바일 애플리케이션의 도입은 모든 비즈니스 그룹 및 기업 지원 기능에서 사용자 경험과 생산성을 향상했습니다. 프로젝트를 성공적으로 완료한 덕에 IBM Consulting은 향후 5년 동안 애플리케이션 관리 서비스(AMS) 제공업체로 참여하여 조직 내 혁신 추진에 중점을 두게 되었습니다.