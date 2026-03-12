E.ON의 역할은 전력을 안정적으로 공급하는 것입니다. 유럽 최대 에너지 기업 중 하나인 E.ON은 160만 킬로미터에 달하는 에너지 네트워크를 운영하며, 유럽 17개국 4,700만 고객에게 전기와 가스를 공급하고 있습니다. E.ON은 가정, 병원, 공장, 교통 시스템 등 21세기 삶에 필수적인 핵심 인프라에 전력을 공급합니다. 그리고 그 역할은 점점 더 복잡해지고 있습니다.

E.ON이 유럽의 재생에너지 전환을 지원함에 따라, 전력망에 대한 요구는 더욱 복잡해지고 있습니다. 과거의 에너지 분배 방식은 예측 가능했습니다. 대규모 발전소와 안정적인 연료 공급이 주어졌을 때, 내일이나 1년 후에 1메가와트의 전력을 생산하는 데 드는 비용을 예측하는 것은 그리 어렵지 않았습니다. 폭염이나 한파로 수요가 변동하더라도, 생산량을 늘리거나 줄이는 일은 비교적 간단했습니다.

이제 전력은 태양광과 풍력 등 더 작고 역동적인 에너지원에서 생산됩니다. 동시에 전기차와 가정 내 지능형 시스템이 소비 패턴을 크게 변화시키고 있으며, 모빌리티와 난방 등 더 많은 분야가 전기화되고 있습니다. 연중무휴 24시간 전력을 공급해야 하는 E.ON은 수요와 공급 모두에서 발생하는 복잡하고 역동적인 변화를 고려해 충분히 사전에 대비해야 합니다. 이에 대한 해결책으로, E.ON은 복잡성을 극복하기 위한 툴인 양자 컴퓨팅을 모색하고 있습니다.

E.ON의 에너지 인텔리전스, 데이터 및 AI 부문 책임자인 Dr. Giorgio Cortiana는 “우리는 디지털 기업으로 변화하고 있습니다.”라고 말했습니다. “이러한 시스템의 복잡성을 통제하는 데 데이터 기술은 필수적입니다.”

이 노력의 중요한 부분은 결국 가격 산정 문제로 귀결됩니다.

E.ON Energy Markets의 정량적 위험 전문가 Dr. Piergiacomo Sabino는 “고객이 전력을 요청하기 전에 미리 조달해야 합니다.”라고 말했습니다.

E.ON의 계약은 소비량과 공급 비용이 변동하더라도 고객에게 고정 가격으로 에너지를 제공하도록 규정하고 있습니다. 사전에 구매한 에너지량과 실제 수요 사이에는 종종 차이가 발생합니다. 그래서 시장 참여자들은 에너지 파생상품을 사고팔며 서로의 위험을 분산시키고 전력 공급을 유지합니다.

E.ON의 트레이딩 플로어에서는 Dr. Sabino와 같은 전문가들이 이러한 파생상품의 가격을 효율적으로 산정합니다. 이 작업을 위해 현재의 컴퓨팅 기술을 활용해 불확실한 사건의 결과를 예측하는 방식인 몬테카를로 시뮬레이션을 사용합니다. 이 방법은 날씨, 사용 패턴 및 기타 요인으로 인한 변동성을 반영합니다. 그러나 세계 최대 규모의 슈퍼컴퓨터조차 이러한 문제를 처리하는 데 어려움을 겪습니다.

Dr. Cortiana는 “이를 위해서는 수년 앞을 내다보는 지혜로운 준비가 필요합니다.”라고 말했습니다. “기후 변화와 블랙스완 사건도 우리의 모델에 포함되어야 합니다. 궁극적인 목표는 고객에게 합리적인 에너지 가격을 제공하는 것입니다.”

최근 유럽 전역에서 가격이 급등한 에너지 위기 상황에서도, 이러한 사전 준비 덕분에 E.ON은 고객을 보호하고 가격 인상을 통제할 수 있었습니다. E.ON이 이 위기를 제대로 대응하지 못했다면, 고객들은 정전 상황에 놓였을 수도 있었습니다.

