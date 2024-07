Emnotion Ltd.

2016년에 설립된 Emnotion(ibm.com 외부 링크)은농업, 건설, 정부를 중심으로 다양한 산업 분야의 고객에게 지역적 기후 예측 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 분석 및 방법론을 통해 정확한 행동 모델을 생성하고, 기후 변화 역학을 매핑하고, 특정 농장, 지역, 도시 및 지역에 대한 이벤트 시나리오를 생성할 수 있습니다. 이스라엘 레호봇에 있는 사무실에서 4명의 직원이 근무하고 있습니다.

IBM 비즈니스 The Weather Company 소개

IBM 비즈니스인 The Weather Company는 사람들이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 날씨에 대비하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 비즈니스 솔루션 사업부와 The Weather Channel[weather.com](ibm.com 외부 링크) 및 The Weather Underground[wunderground.com](ibm.com 외부 링크)의 자체 디지털 제품을 통해 수백만 명의 소비자, 마케터 및 기업에게 활용 가능한 맞춤형 날씨 데이터와 인사이트를 바탕으로 전 세계에서 가장 정확한 기상 예보(ibm.com 외부 링크 PDF)를 제공합니다.글로벌 AI 및 클라우드 기업인 IBM은 세계 최대의 기술 및 혁신 기업으로서 170개국의 클라이언트에게 서비스를 제공하고 있습니다. IBM의 날씨 비즈니스에 대한 자세한 내용은 newsroom.ibm.com/the-weather-company에서 확인할 수 있습니다.