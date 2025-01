ELPEDISON의 조달 부서는 데이터 관리 및 복구 솔루션을 선정하기 위해 경쟁 입찰 절차를 수행했습니다. Performance Technologies는 IBM Cloud Pak for Data 및 IBM Knowledge Catalog를 사용하여 데이터 통합 및 거버넌스 솔루션을 제안하여 필요한 모든 기준을 충족하여 입찰에 참여했습니다. 기술 측면에서 클라우드 네이티브 솔루션은 Red Hat OpenShift on IBM Cloud에서 컨테이너화된 마이크로서비스를 기반으로 하며, Performance Technologies에서 관리 및 유지 보수하는 전체 SaaS(Software as a Service) 오퍼링으로 제공됩니다.

Performance Technologies는 성공 실적이 우수한 IBM Platinum Partner로서 적절한 기술 인증 및 기술을 입증했을 뿐만 아니라, 프로젝트를 콘셉트 단계에서부터 24시간 연중무휴 운영 지원 단계까지 진행할 수 있는 역량을 갖추고 있었습니다.

이것은 단순한 기술 프로젝트 그 이상이었습니다. ELPEDISON은 조직 전체에 걸쳐 포괄적인 거버넌스, 보안, 개인 정보 보호 및 제어 정책을 수립하고 유지하는 동시에 30,000개의 데이터베이스 테이블의 데이터를 통합 및 구성하는 것을 목표로 했습니다. Performance Technologies는 특히 초기 설정 단계에서 IBM과 긴밀하게 협력하여 IBM 에너지 및 유틸리티 데이터 카탈로그를 내장하고 ELPEDISON 비즈니스 용어를 데이터 플랫폼에 맞게 조정했습니다. 이러한 사용자 지정은 ELPEDISON 시스템 내의 메타데이터를 이해하는 데 도움이 되므로 일반 데이터 보호 규정(GDPR), EU 데이터법, EU AI 법 및 보안 정책에 따라 정확한 데이터 식별 및 분류가 보장됩니다.

IBM Data Management 플랫폼은 ELPEDISON이 45개 운영 체제에 걸친 거버넌스 계층을 통해 고객 관련 데이터를 관리할 수 있도록 하는 데이터 카탈로그 및 사전을 제공하는 중요한 중앙 리소스 역할을 합니다. 이 구조를 통해 간단한 데이터 추적이 가능하고 중요 데이터 요소에 대한 데이터 소유권을 확립하여 회사 사업부 전반에서 데이터 기반 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 이 솔루션에는 ELPEDISON의 포괄적인 Enterprise Data Management Framework가 통합되어 있습니다. 이 프레임워크에는 데이터 품질, 검증, 메타데이터 완전성, 데이터 리니지, 복원력 및 추적성에 대한 통합 제어 지점 생성을 목표로 하는 거버넌스 정책 및 문서가 포함됩니다.