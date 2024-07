Destiny Corporation

IBM 비즈니스 파트너인 Destiny는 수많은 클라이언트가 IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak® for Data를 구축하도록 지원했습니다. Cloud Pak for Data는 모든 클라우드에서 실행되는 확장 가능한 클라우드 네이티브 데이터 및 AI 플랫폼을 기업에 제공하며, 데이터의 수집, 구성 및 분석을 현대화하는 동시에 조직 전체에 AI를 구현합니다. 이 솔루션을 통해 기업은 데이터 서비스를 유연하고 신속하게 프로비저닝 및 배포할 수 있으며, 크고 복잡한 데이터 집합에 대해 더 심층적이고 빠른 쿼리를 수행할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다. 고객은 실시간 분석을 위해 IBM InfoSphere® DataStage®, IBM Cognos® Analytics 및 IBM Streams와 같은 강력한 Cloud Pak for Data AI 기능을 활용할 수 있습니다.

"이러한 고객들에게 몇 분 안에 비즈니스 질문에 대한 답을 얻을 수 있다고 말하면, 고객들의 첫 반응은 불신입니다."라고 라피는 말합니다. "거의 20년 동안 입증된 업계 표준인 IBM Netezza Performance Server를 사용하면 얼마나 업무가 수월해지는지 보여줍니다."



Destiny는 솔루션이 제공하는 뛰어난 성능 이점 외에도 직관적인 관리 기능과 비전문가인 비즈니스 담당자도 쉽게 사용할 수 있는 간편한 사용법으로 인해 Netezza를 선호합니다. 라피는 "비즈니스 사용자가 시스템 내에서 결과 세트를 생성하는 것은 매우 쉽습니다."라고 말합니다. 사용자는 IT 직원의 도움이나 검증 없이 주로 단 며칠의 교육 후에 Netezza 내에서 즉시 결과 세트가 포함된 테이블을 생성할 수 있습니다.



이제 기업은 데이터를 복사하고 복제할 필요 없이 여러 시스템에서 데이터를 쿼리할 수 있는 데이터 가상화 기능도 이용할 수 있습니다. 데이터 가상화는 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있으며 정확성과 관련성을 향상시키면서 분석을 단순화할 수도 있습니다.



Destiny는 배포 프로세스의 일환으로 비즈니스 사용자가 Netezza Performance Server를 빠르게 사용할 수 있도록 교육 워크숍을 제공합니다. 라피에 따르면, 원활한 통합과 운영으로 인해 사용자가 솔루션의 전체 기능을 인식하지 못할 수 있기 때문에 솔루션의 성능을 최대한 활용하기 위해서는 이 단계가 매우 중요합니다.



"비즈니스 사용자는 소스 시스템과 데이터베이스에서 데이터를 추출하여 다른 곳에서 분석하는 데 익숙합니다. Netezza는 기존의 모든 ODBC 지원 분석 아키텍처에 적합하여 애플리케이션이 쿼리를 더 빠르게 실행할 수 있도록 지원합니다. 그러나 솔루션의 진정한 힘은 클라이언트가 시스템 내부에서 분석을 실행할 때입니다. 우리는 최근 한 은행 고객의 예측 분석 프로세스를 기존 Netezza 시스템에서 실행하도록 재설계했습니다. 그 결과 중요한 보고 작업 시간이 45시간에서 12초로 단축되었죠."