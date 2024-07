초기 IT 환경

Coop Group은 전체 SAP 애플리케이션 제품군을 실행하여 비즈니스를 관리합니다. 몇 년 전, 이 회사는 고급 IBM PowerVM 가상화 기술을 사용하여 전용 시스템에서 IBM Power Systems 플랫폼으로 약 300개의 SAP 애플리케이션 서버 및 데이터베이스를 성공적으로 통합했습니다. Coop Group은 그 이후로 IBM AIX에서 SAP 애플리케이션 서버와 Oracle 데이터베이스 인스턴스를 실행해 왔습니다. 처음에 IBM Power 795 서버로 마이그레이션한 Coop Group은 이제 IBM POWER8® 프로세서가 탑재된 4개의 IBM Power System E880 서버에서 SAP 환경을 실행합니다. 효율성을 극대화하기 위해 회사는 IBM Power Enterprise Pool 기능을 사용하여 4개 서버 모두 간에 필요한 처리 및 메모리 용량으로 워크로드를 유연하게 이동할 수 있습니다.

Coop Group의 애플리케이션 환경은 SAP for Retail with SAP ERP, SAP Customer Activity Repository, SAP ERP Human Capital Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Forecasting and Replenishment for Retail, SAP Business Warehouse, and SAP Global Trade Services, SAP Hybris 전자상거래 솔루션으로 구성됩니다.

데이터 분석을 가속화하기 위해 Coop Group은 64개의 별도 운영 체제 인스턴스를 실행하는 총 메모리 3TB의 768 x86 프로세서 코어를 기반으로 하는 SAP Business Warehouse Accelerator 솔루션을 구현했습니다.

SAP Customer Activity Repository를 위해 Coop Group은 SAP HANA 데이터베이스를 배포했습니다. 이 회사는 가상화 없이 스케일 아웃 어플라이언스 솔루션으로 대규모 환경을 운영하고 있었습니다. 이 회사는 3TB SAP HANA 데이터베이스를 처리하기 위해 총 320개의 x86 코어로 구성된 8노드 클러스터를 운영했습니다.

SAP Customer Activity Repository 애플리케이션을 실행하는 시스템에서는 전체 워크로드를 감당하기 어려운 문제가 되었습니다. Christoph Kalt는 다음과 같이 말합니다. “과거에는 플랫폼의 한계로 인해 SAP Customer Activity Repository 분석에 사용하는 데이터의 양을 줄여야 했습니다. 이로 인해 재고 이동에 대한 거의 실시간에 가까운 개요를 확보하기가 어려웠습니다."

기술 솔루션

Coop Group은 혁신 전략을 추진하기 위해 SAP HANA 환경 확장을 검토하면서 기본 서버 아키텍처를 단순화하고 모든 솔루션과 애플리케이션에서 SAP 인프라 환경을 표준화하기로 결정했습니다. 이는 SAP HANA 데이터베이스를 IBM Power Systems 서버로 이동하는 것을 의미했습니다.

Thomas Vielhauer는 다음과 같이 말합니다. “주요 SAP 애플리케이션 및 데이터베이스에 대한 이전 경험을 통해 IBM Power Systems 플랫폼의 안정성과 낮은 관리 요구 사항을 알고 있었기 때문에 SAP HANA가 고성능 POWER8 프로세서 기반 서버에서 어떻게 작동하는지 궁금했습니다.”

Coop Group은 IBM 및 SAP의 팀과 긴밀히 협력하여 업무상 중요한 SAP 고객 활동 리포지토리와 SAP 비즈니스 웨어하우스 애플리케이션을 IBM Power System E880 서버에서 실행되는 SAP HANA로 마이그레이션했습니다.

Christoph Kalt는 다음과 같이 회상합니다. “두 달도 안 되어 매우 빠르게 구현과 마이그레이션을 완료할 수 있었습니다. 모든 것이 매우 순조롭게 진행되었고, 비즈니스에 중요한 대규모 시스템을 마이그레이션하는 동안 IBM과 SAP의 지원을 받을 수 있어서 기뻤습니다.”

서버 아키텍처

Coop Group은 여러 개의 대규모 SAP HANA 데이터베이스를 SAP 애플리케이션 서버와 함께 실행하기 위해 새 서버의 크기를 조정하면서 IBM POWER8 프로세서를 탑재한 4대의 IBM Power System E880 서버를 배포했습니다. 서버는 두 개의 별도 데이터 센터에 설치되어 두 위치 모두에 중복성을 제공합니다. 두 데이터 센터는 130km 떨어져 있기 때문에 비동기식 스토리지 미러링을 통해 두 위치 간에 모든 데이터를 동기화합니다. 수동 장애 조치 절차는 사이트 중 하나에 재해가 발생하는 경우 비즈니스 연속성을 보장합니다.

이 회사는 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications를 통해 IBM Power Systems 서버에서 SAP HANA 데이터베이스를 실행합니다. 이는 SAP가 검증하고 인증한 최적화된 운영 체제 플랫폼입니다. SAP와 SUSE는 미션 크리티컬 SAP 애플리케이션을 위한 최상의 성능을 달성하기 위해 개발에 협력하고 있습니다. 최적화에는 페이지 캐시 성능을 개선하기 위한 커널 튜닝 옵션과 새로운 배포 속도를 높이기 위한 간소화된 SAP HANA 설치 절차가 포함됩니다. 또한 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications에는 SAP 애플리케이션 전용 기능에 대한 패치, 수정 사항 및 업데이트를 제공하는 전용 업데이트 채널이 있습니다. 비즈니스 위험을 더욱 줄이기 위해 이 솔루션은 SAP 및 SUSE의 원활하고 통합된 우선 순위 지원에 대한 액세스도 제공합니다.

Christoph Kalt는 다음과 같이 설명합니다. “IBM AIX를 실행하는 완전히 가상화된 IBM Power Systems에 대한 광범위한 경험을 통해 우리는 플랫폼이 어떻게 작동하는지 이미 알고 있었습니다. 따라서 우리는 IBM AIX 환경의 개념 및 구성에 대한 지식을 바탕으로 IBM POWER 프로세서에서 실행되는 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications을 통해 이러한 경험을 새로운 SAP HANA 솔루션에 사용할 수 있었습니다. 이는 신속하게 시작하고 운영 및 관리 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되었습니다.”

Thomas Vielhauer는 다음과 같이 말합니다. “SAP HANA에서 실행되는 애플리케이션과 기존 데이터베이스에서 실행되는 모든 SAP 애플리케이션을 단일 서버 플랫폼에서 운영함으로써 IT 인프라를 표준화했습니다. 덕분에 관리 및 유지 관리에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있었습니다."

팀은 고급 IBM PowerVM 가상화 기능을 활용하여 SAP HANA 데이터베이스용 전용 논리 파티션(LPAR)을 설정하여 항상 최적의 성능을 보장합니다. 가장 큰 두 개의 SAP HANA 데이터베이스는 전용 기부 모드로 구성된 96개의 IBM POWER8 프로세서 코어가 장착된 LPAR에서 실행됩니다.

애플리케이션 서버의 경우 Coop Group은 각 시스템에 공유 프로세서 풀을 구성했습니다. 로드가 낮으면 두 개의 대형 파티션도 예비 처리 용량을 공유 풀에 제공합니다. 전용 및 공유 논리 파티션을 결합함으로써 회사는 사용 가능한 컴퓨팅 및 메모리 용량을 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 이러한 동적 논리 파티션은 수동 성능 조정 없이도 필요할 때 공유 리소스 풀에서 더 많은 프로세서 코어 또는 메모리를 사용할 수 있습니다. IBM PowerVM은 사용 가능하거나 사용되지 않는 서버 리소스를 로드가 가장 높은 논리 파티션에 자동으로 할당하여 성능을 향상하고 수동 관리 요구 사항을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

유연성을 더욱 향상시키면서 Coop Group은 직원, 사용자 또는 고객을 위해 애플리케이션이나 데이터베이스를 중단하지 않고 각 위치에 있는 두 서버 간에 활성 논리 파티션을 쉽게 이동할 수 있습니다. IBM PowerVM LPM(Live Partition Mobility) 기능은 팀이 대부분의 계획된 가동 중지 시간을 방지할 수 있도록 원활한 시스템 유지 관리를 지원합니다. 회사는 유지보수 또는 기타 활동을 처리하기 위해 IBM Power Systems Capacity on Demand를 조합하여 프로세서 코어 및 메모리 수를 일시적으로 늘리고 IBM Power System E880 서버 중 하나에서 평소보다 더 많은 시스템을 실행할 수 있습니다.

Christoph Kalt는 다음과 같이 말합니다. "IBM Power Systems 플랫폼의 고급 가상화 기능과 손쉬운 확장성은 SAP HANA 환경을 이전하기로 결정한 핵심 요소였습니다."

현재 Coop Group은 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications를 사용하여 SAP HANA를 실행하는 논리 파티션과 IBM AIX 운영 체제를 실행하는 파티션을 별도의 물리적 서버에 유지하고 있습니다. 회사가 인프라를 보다 포괄적으로 통합하려는 경우 Coop Group은 단일 IBM Power System E880 서버에서 다양한 운영 체제(예: IBM AIX 및 Linux)와 논리 파티션을 혼합할 수도 있습니다.

IBM Power Systems 아키텍처의 SAP HANA

Coop Group은 IBM Power Systems의 유연성과 성능을 활용하여 SAP HANA TDI(Tailored Datacenter Integration) 구성에서 SAP HANA 애플리케이션을 구현했습니다. 완전히 가상화된 환경에서는 IBM Power System 플랫폼에 내장된 안정성 및 성능 기능을 모두 활용할 수 있습니다.

Coop Group, IBM 및 SAP는 긴밀한 협력을 통해 회사의 SAP Business Warehouse를 IBM Power Systems에서 실행되는 SAP HANA로 마이그레이션했습니다.

Coop Group은 또한 SAP Customer Activity Repository를 IBM Power Systems의 SAP HANA로 마이그레이션했습니다. Christoph Kalt는 다음과 같이 설명합니다. “SAP HANA 클러스터에서 일부 테이블을 분할하는 것은 까다로울 수 있으며 마스터 노드와 백업 노드가 필요했기 때문에 솔루션의 전체 용량을 사용할 수 없었습니다. IBM Power Systems로 전환함으로써 우리는 사용하지 않는 리소스를 줄이고 실제로 사용할 수 없는 용량에 대한 비용 지불을 피하고 싶었습니다.”

Thomas Vielhauer는 다음과 같이 확인합니다. “비즈니스 전략의 장기적인 성공을 지원하기 위해 확장성은 SAP Customer Activity Repository 애플리케이션을 SAP HANA로 이전하는 주요 동인 중 하나였습니다. 공급업체가 더 이상 정확히 동일한 서버 하드웨어를 제공하지 않기 때문에 기존 클러스터에 새 노드를 간단히 추가할 수는 없었습니다. 다른 노드를 혼합하는 것도 옵션이 아니었기 때문에 용량을 추가하려면 전체 클러스터를 교체해야 했기 때문에 비용 효율적이지 않았습니다. 서버의 전체 수명 기간 동안 필요할 때마다 더 많은 프로세서 코어와 메모리를 활성화할 수 있으므로 투자를 훨씬 더 효과적으로 보호할 수 있습니다. 이로 인해 IBM Power Systems는 빠르게 확장되는 SAP HANA 환경에서 선호되는 플랫폼이 되었습니다.”

Coop Group은 IBM PowerVM을 사용하여 더 큰 가상 머신을 배포하여 회사의 비즈니스 요구사항을 충족할 수 있습니다. 시스템의 무중단 확장 경로는 전반적인 가용성을 높이고 비즈니스 위험을 줄입니다. 더 적은 수의 물리적 서버를 설치하면 케이블 연결, 전원 공급 장치 연결, 네트워크 장비 설정과 같은 일상적인 작업을 포함한 수동 구성 작업 부하가 줄어듭니다.