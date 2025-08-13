B2B 전자상거래 분야에서 성공은 단순히 제품을 판매하는 것만이 아닙니다. 고객에게 빠르고 정확한 응답, 맞춤형 솔루션, 그리고 고객이 거래를 독립적으로 관리할 수 있는 자유를 통해 원활하고 지능적인 경험을 제공하는 것이 핵심입니다. 이 분야에서 활동하는 기업들에게는 지속적인 혁신이 선택의 문제가 아닙니다—필수적입니다.



이탈리아에 본사를 두고 있는 부가가치 유통업체인 Computer Gross는 이 변화가 기회와 도전 과제를 동시에 가져왔다고 밝혔습니다. IBM 솔루션의 첫 번째 이탈리아 부가가치 유통업체로, 해당 기업은 IBM의 파트너로서 및 유통 분야에서의 리더로서 30년 이상 유지해 왔습니다.

이 회사의 플랫폼은 수년에 걸쳐 크게 성장하여 중소기업부터 대기업에 이르기까지 수천 명의 고객을 유치했습니다. 이러한 기업은 제품 검색부터 견적 생성 및 개인화된 추천 수신에 이르기까지 모든 것을 Computer Gross에 의존합니다.

그러나 회사의 고객 기반이 확장됨에 따라 원활한 경험을 제공하는 복잡성도 증가했으며, 특히 145,000개 이상의 제품 카탈로그를 관리하는 과정에서 이 문제는 더욱 두드러졌습니다. 지원 팀은 반복적인 질문으로 인해 귀중한 시간을 낭비하게 되어, 더 중요한 업무에 집중하지 못하게 되었습니다. 한편, 내부 팀들은 증가하는 견적 요청과 제품 탐색 요구사항을 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. 동시에, 자동화 부족은 프로모션 캠페인과 이벤트 커뮤니케이션의 성공을 제한했습니다.

당면한 과제는 분명했지만 Computer Gross는 기회를 발견했습니다. 고객과의 상호작용을 간소화하고 내부 팀과 사용자에게 셀프 서비스 도구를 제공함으로써, 해당 기업은 고객 만족도를 향상시키고 운영 효율성을 개선하며 새로운 성장 기회를 창출할 수 있습니다.