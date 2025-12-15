브라질 에너지 대기업 CEMIG, IBM의 에이전틱 AI 솔루션으로 비용 30% 절감
브라질 최고의 에너지 공급업체 중 하나인 Companhia Energética de Minas Gerais S.A.(CEMIG)는 9백만 명에 달하는 광범위하고 다양한 고객 기반에 포괄적이고 접근 가능한 고객 경험을 제공해야 하는 과제에 직면했습니다. 이 기업은 디지털 채널과 기존 채널 전반에 걸쳐 서비스 품질 격차를 경험했으며, 특히 디지털 활용 능력과 인프라 수준이 크게 차이가 나는 농촌 및 서비스 취약 지역에서 이러한 문제가 두드러졌습니다.
높은 서비스 표준과 포용성을 보장하기 위해 CEMIG는 적합한 전략적 파트너를 찾기 위한 경쟁력 있는 프로세스를 수행했습니다. 목표는 고객의 다양한 선호도와 편의 수준에 맞게 조정할 수 있는 원활하고 매력적이고 효율적인 디지털 경험을 만들어 고객 참여 모델을 혁신하는 것이었습니다.
포괄적인 디지털 혁신 전략을 고안하고 실행하기 위해 CEMIG는 IBM Consulting과 파트너십을 맺고 최첨단 기술과 모범 사례를 통합하여 고객 경험과 운영 효율성을 최적화했습니다. 주요 이니셔티브 중 하나는 CEMIG의 방대한 고객 기반에 원활한 디지털 지원을 제공하기 위한 AI 기반 가상 어시스턴트를 개발하는 것이었습니다. 이러한 혁신의 중심에는 IBM® watsonx.ai의 사용이 있었습니다. 이는 지능형 가상 어시스턴트의 개발과 Llama 및 Hugging Face와 같은 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)의 통합에 도움이 되었습니다. 이러한 AI 기능은 NeuralSeek를 통해 더욱 강화되어 보다 정확하고 맥락에 맞는 응답이 가능해졌습니다.
또한 IBM은 모바일 애플리케이션, 온라인 포털, Meta 소유의 WhatsApp 등 여러 디지털 플랫폼을 통합하여 CEMIG의 디지털 환경을 탐색하는 고객에게 통합되고 사용자 친화적인 경험을 제공할 수 있도록 지원했습니다. CEMIG는 다양한 고객 기반에 서비스를 제공해야 하는 어려움을 극복하여 보다 포괄적이고 접근하기 쉬운 고객 경험을 제공할 수 있었습니다.
CEMIG는 IBM Consulting과의 협력을 통한 디지털 혁신 이후 고객 참여 지표가 크게 개선되었으며, 고객 중 82%가 서비스 요청에 디지털 채널을 활용하고 있습니다. 동시에 CEMIG의 오프라인 지점에서의 대면 상호 작용과 같은 기존 서비스는 특정 고객 세그먼트를 대상으로 계속 번창했습니다.
CEMIG는 AI 기반 솔루션과 프로세스 최적화 전략을 구현하여 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
CEMIG와 IBM은 전략적 파트너십을 지속하면서 지속적인 디지털 혁신을 주도하고 브라질 거주자에게 고급 서비스와 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
1952년에 설립된 Companhia Energética de Minas Gerais SA(CEMIG)는 브라질 최대 규모의 전력 유틸리티 중 하나로, 주로 브라질 남동부 미나스제라이스 주에 위치한 774개 지자체에 걸쳐 935만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 574,000km가 넘는 방대한 네트워크를 보유한 CEMIG는 라틴 아메리카 최대의 배전 공급업체입니다. 지속가능성에 대한 헌신으로 잘 알려진 이 회사는 스마트 그리드, 디지털화 및 분산 생성에 상당한 투자를 해왔습니다. CEMIG 테크 이니셔티브는 AI, 전기자동차, 블록체인과 같은 새로운 기술의 도입을 촉진합니다.
IBM Consulting이 어떻게 전략을 사용자 정의하여 조직이 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원하는지 알아보세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Consulting 및 watsonx.ai는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.
IBM 이외의 제품이나 프로그램이 IBM 제품 및 프로그램과 함께 작동하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. IBM은 IBM 이외의 제품 및 프로그램에 대해 책임을 지지 않습니다.