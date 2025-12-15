브라질 최고의 에너지 공급업체 중 하나인 Companhia Energética de Minas Gerais S.A.(CEMIG)는 9백만 명에 달하는 광범위하고 다양한 고객 기반에 포괄적이고 접근 가능한 고객 경험을 제공해야 하는 과제에 직면했습니다. 이 기업은 디지털 채널과 기존 채널 전반에 걸쳐 서비스 품질 격차를 경험했으며, 특히 디지털 활용 능력과 인프라 수준이 크게 차이가 나는 농촌 및 서비스 취약 지역에서 이러한 문제가 두드러졌습니다.

높은 서비스 표준과 포용성을 보장하기 위해 CEMIG는 적합한 전략적 파트너를 찾기 위한 경쟁력 있는 프로세스를 수행했습니다. 목표는 고객의 다양한 선호도와 편의 수준에 맞게 조정할 수 있는 원활하고 매력적이고 효율적인 디지털 경험을 만들어 고객 참여 모델을 혁신하는 것이었습니다.