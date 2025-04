IBM은 컨설팅 서비스와 소프트웨어 라이선스를 결합한 종합 솔루션을 제공했습니다. IBM Consulting은 CAC가 다양한 플랫폼 시스템을 단일 SAP S/4HANA 환경으로 통합하여 절차를 표준화하고 작업을 자동화하여 효율성과 기능을 향상할 수 있도록 지원했습니다. CAC는 ERP 시스템 워크로드를 클라우드로 성공적으로 마이그레이션하고 모바일 기기를 통해 SAP 소프트웨어에 액세스할 수 있도록 했습니다. CAC 프로젝트에는 조달 및 납품 절차를 최적화하고 ERP 시스템 작업을 클라우드로 이전하는 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 오퍼링을 사용하는 것이 포함되었습니다. IBM Consulting은 CAC의 혁신, 협력, 비용 절감 및 디지털화를 위한 이니셔티브를 지원했습니다.