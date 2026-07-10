BWI, 독일 연방군의 미션 크리티컬 IT 운영 강화

통합된 관측 가능성과 최적화를 활용하여 안전하고 복원력 있는 IT 서비스 지원
독일 연방군의 IT 서비스 제공 기관인 BWI GmbH는 독일 및 해외에서 안전하고 신뢰할 수 있는 미션 크리티컬 IT 서비스를 제공하는 역할을 담당하고 있습니다. 약 115만 개의 IT 자산과 수천 대의 서버를 관리하고 있으며, 8,000명이 넘는 직원이 근무하는 BWI는 유럽에서 가장 복잡하고 전략적으로 중요한 온프레미스 IT 환경 가운데 하나를 운영하고 있습니다. 특히 IT 서비스 제공 환경에서 높은 성능과 운영 준비 태세를 지속적으로 유지하기 위해, BWI는 복원력, 투명성 및 장기적인 지속가능성을 강화하는 방향으로 IT 운영을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
애플리케이션 환경이 확대되고 인프라 환경의 규모와 복잡성이 증가함에 따라, BWI는 IT 리소스 사용 현황과 서비스 성능에 대한 가시성을 더욱 높일 수 있는 기회를 확인했습니다. 변동성이 큰 하드웨어 시장과 긴 조달 주기 속에서, 기존 인프라의 가치를 극대화하는 동시에 완전한 통제권과 주권을 유지하기 위해서는 더욱 높은 투명성과 데이터 기반 용량 계획이 점점 더 중요해졌습니다. 이러한 전략적 방향을 지원하기 위해 BWI는 IT 운영을 장기적으로 고도화하는 여정을 시작했습니다. 이를 위해 사전 예방적 서비스 관리, 지능형 자동화 및 데이터 기반 의사 결정에 중점을 두고, 거버넌스 및 보안 요구사항에 부합하는 검증된 기술과 깊이 있는 전문성을 갖춘 파트너와 협력했습니다.
이러한 전략적 기회를 실현하기 위해 BWI는 IBM과 협력하여 IT 운영을 위한 통합된 지능형 기반을 구축했습니다. 이는 복잡한 미션 크리티컬 IT 환경을 관측하고, 관리하며, 최적화하는 방식을 간소화하는 데 중점을 두었습니다. 2022년부터 BWI는 관측 가능성, 성능 인사이트 및 운영 워크플로를 하나의 공유된 운영 인텔리전스 계층으로 연결하여, 사람의 통제 아래에서 더욱 빠르고 정확한 의사 결정을 지원하는 기반을 구축하기 시작했습니다. 목표는 새로운 도구를 계속 추가하는 것이 아니라, 기존 IT 환경 전반에서 인사이트, 실행 및 거버넌스를 서로 연계하는 것이었습니다.
BWI는 자사의 보안, 주권 및 확장성 요구사항에 맞춘 자체 온프레미스 통합 자동화 플랫폼을 설계하고 구축하기 시작했습니다. 이 플랫폼은 실시간 관측 가능성, 지능형 리소스 최적화 및 정책 기반 자동화를 결합하며, Red Hat Ansible Automation Platform이 핵심 자동화 계층의 역할을 수행합니다. Ansible은 워크플로를 표준화하고 반복 가능한 자동화를 구현하며, 수작업 중심의 운영에서 보다 체계적이고 복원력 있는 운영 방식으로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다.
체계적인 가치 검증을 통해 BWI는 현재 모두 IBM Concert 플랫폼의 일부인 IBM Instana Observability와 IBM Turbonomic이 이러한 통합 운영 모델에서 어떻게 함께 작동하는지를 검증했습니다. Instana는 애플리케이션과 인프라 전반에 대한 실시간 자동 가시성을 제공하며, Turbonomic은 이러한 인사이트를 기반으로 실시간 애플리케이션 수요에 맞춰 용량과 배치를 조정하기 위한 지속적이고 정책 기반의 권장사항을 제공합니다. 두 솔루션을 함께 활용함으로써 운영 팀은 시스템 동작과 효과적인 리소스 관리를 연결하는 공통의 맥락 기반 관점을 확보할 수 있습니다.
이러한 통합 접근 방식은 BWI가 통제 가능하고 책임 있는 방식으로 자동화를 발전시킬 수 있도록 지원합니다. 기존 AIOps 및 Netcool Operations Insights(NOI) 기능은 사전 예방적인 탐지와 분석을 지원하며, 자동화 작업은 명확한 정책, 승인 절차, 감사 추적 및 안전한 롤백 메커니즘을 통해 관리됩니다. 조사 과정을 지원하고 다음 최적의 조치를 권장하는 AI 기반 지능형 어시스턴트 역시 사람의 감독 아래에서 운영되어 설명 가능성, 책임성 및 완전한 운영 주권을 보장합니다.
IBM Expert Labs는 아키텍처 설계, 구축 및 운영 체계 확립을 지원하여, BWI가 이러한 기능을 대규모 온프레미스 환경 전반에 안정적으로 배포하고 통합할 수 있도록 도왔습니다. IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible 및 AIOps 기능은 함께 통합 운영 인텔리전스 및 자동화 기반을 구성하여 현재의 운영 가치를 제공하는 동시에, BWI의 장기적인 로드맵에 따라 더욱 발전된 에이전트 지원 자동화로 나아갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
IT 환경 전반의 관측 가능성을 강화함으로써 BWI는 독일 연방군을 위한 미션 크리티컬 서비스의 관리 및 제공 방식을 더욱 고도화했습니다. 애플리케이션과 인프라 전반에 대한 실시간 가시성을 확보함으로써 운영 팀은 시스템 동작과 종속성을 더욱 명확하게 파악할 수 있게 되었으며, 이를 통해 복잡하고 완전한 온프레미스 환경에서도 더욱 빠르고 자신 있게 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 통합 운영 관점은 일관된 의사 결정을 지원하고, 까다로운 운영 환경에서도 서비스 안정성을 강화합니다.
이처럼 향상된 가시성을 바탕으로 BWI는 사후 대응 중심의 문제 해결 방식에서 더욱 사전 예방적인 서비스 관리 방식으로 전환했습니다. 이제는 잠재적인 문제를 수명 주기의 초기 단계에서 식별하고 대응할 수 있게 되어, 연간 약 30,000건의 실제 및 잠재적인 IT 서비스 장애를 방지하거나 사전에 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 접근 방식은 최종 사용자를 위한 서비스 신뢰성을 높이는 동시에, 운영 팀이 문제를 더욱 효율적으로 해결하고 지속적인 개선을 지원하는 더 높은 가치의 이니셔티브에 집중할 수 있도록 합니다.
인프라 활용 현황에 대한 이해도가 높아지면서 BWI의 계획 수립 및 용량 관리 역량도 강화되었습니다. 특정 환경에서는 최대 35%의 활용 가능한 잠재 용량을 확보하여 보다 효과적으로 활용할 수 있게 되었으며, 이에 따라 필요한 경우 하드웨어 조달을 최대 12개월까지 연기할 수 있게 되었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 BWI는 운영 복원력을 더욱 강화하고 지속적인 발전을 위한 견고한 기반을 마련했습니다. 또한 사람의 감독, 책임성 및 완전한 운영 주권을 유지하면서도 통제되고 거버넌스가 적용된 방식으로 자동화를 확대할 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다.
BWI는 독일 최대 규모의 IT 서비스 기업 가운데 하나로, 독일 연방군에 안정적이고 안전하며 효율적인 IT 서비스를 제공합니다. 2006년에 설립된 이후 전문 컨설팅 서비스와 새로운 IT 솔루션의 신속한 개발까지 서비스 포트폴리오를 크게 확대해 왔습니다. 8,000명이 넘는 직원을 보유한 BWI는 독일 연방군의 디지털화를 추진하고 운영 준비 태세를 확보하는 데 전념하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 6월.
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