BWI, 독일 연방군의 미션 크리티컬 IT 운영 강화

이러한 전략적 기회를 실현하기 위해 BWI는 IBM과 협력하여 IT 운영을 위한 통합된 지능형 기반을 구축했습니다. 이는 복잡한 미션 크리티컬 IT 환경을 관측하고, 관리하며, 최적화하는 방식을 간소화하는 데 중점을 두었습니다. 2022년부터 BWI는 관측 가능성, 성능 인사이트 및 운영 워크플로를 하나의 공유된 운영 인텔리전스 계층으로 연결하여, 사람의 통제 아래에서 더욱 빠르고 정확한 의사 결정을 지원하는 기반을 구축하기 시작했습니다. 목표는 새로운 도구를 계속 추가하는 것이 아니라, 기존 IT 환경 전반에서 인사이트, 실행 및 거버넌스를 서로 연계하는 것이었습니다.

BWI는 자사의 보안, 주권 및 확장성 요구사항에 맞춘 자체 온프레미스 통합 자동화 플랫폼을 설계하고 구축하기 시작했습니다. 이 플랫폼은 실시간 관측 가능성, 지능형 리소스 최적화 및 정책 기반 자동화를 결합하며, Red Hat Ansible Automation Platform이 핵심 자동화 계층의 역할을 수행합니다. Ansible은 워크플로를 표준화하고 반복 가능한 자동화를 구현하며, 수작업 중심의 운영에서 보다 체계적이고 복원력 있는 운영 방식으로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다.

체계적인 가치 검증을 통해 BWI는 현재 모두 IBM Concert 플랫폼의 일부인 IBM Instana Observability와 IBM Turbonomic이 이러한 통합 운영 모델에서 어떻게 함께 작동하는지를 검증했습니다. Instana는 애플리케이션과 인프라 전반에 대한 실시간 자동 가시성을 제공하며, Turbonomic은 이러한 인사이트를 기반으로 실시간 애플리케이션 수요에 맞춰 용량과 배치를 조정하기 위한 지속적이고 정책 기반의 권장사항을 제공합니다. 두 솔루션을 함께 활용함으로써 운영 팀은 시스템 동작과 효과적인 리소스 관리를 연결하는 공통의 맥락 기반 관점을 확보할 수 있습니다.

이러한 통합 접근 방식은 BWI가 통제 가능하고 책임 있는 방식으로 자동화를 발전시킬 수 있도록 지원합니다. 기존 AIOps 및 Netcool Operations Insights(NOI) 기능은 사전 예방적인 탐지와 분석을 지원하며, 자동화 작업은 명확한 정책, 승인 절차, 감사 추적 및 안전한 롤백 메커니즘을 통해 관리됩니다. 조사 과정을 지원하고 다음 최적의 조치를 권장하는 AI 기반 지능형 어시스턴트 역시 사람의 감독 아래에서 운영되어 설명 가능성, 책임성 및 완전한 운영 주권을 보장합니다.

IBM Expert Labs는 아키텍처 설계, 구축 및 운영 체계 확립을 지원하여, BWI가 이러한 기능을 대규모 온프레미스 환경 전반에 안정적으로 배포하고 통합할 수 있도록 도왔습니다. IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible 및 AIOps 기능은 함께 통합 운영 인텔리전스 및 자동화 기반을 구성하여 현재의 운영 가치를 제공하는 동시에, BWI의 장기적인 로드맵에 따라 더욱 발전된 에이전트 지원 자동화로 나아갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.