SmarterProcess와 긴밀히 협력하면서 BURY는 IBM Engineering Lifecycle Management(ELM) 플랫폼을 대상 솔루션으로 선택했습니다. IBM 솔루션은 물리적 및 소프트웨어 제품 모두에 대해 사양 및 요구 사항 단계부터 설계, 테스트, 구축, 모니터링 및 최적화 단계에 이르기까지 전체 제품 라이프사이클 관리를 지원합니다. 선정 프로세스는 IBM 솔루션에 대한 조언, 서비스 및 지원을 제공하는 SmarterProcess의 지원을 받았습니다.

BURY는 전체 플랫폼을 구현하기로 결정했는데, 이는 후속 개별 구성 요소 설치로 인한 영향을 줄이기 위해 고안된 선택이었습니다. SmarterProcess는 사용 가능한 모든 제품에 대해 첫 번째 플랫폼 사용자 그룹을 교육하는 데 사용되는 테스트 환경을 포함하는 배포를 관리했습니다.

SmarterProcess는 BURY가 IBM ELM이 제공하는 새로운 기능을 활용할 수 있는 프로세스를 설계하도록 지원하는 등 전체 구현을 처리했습니다.

약 3개월 동안 지속된 배포 단계 후에 SmarterProcess는 IBM® Engineering Lifecycle Optimization 게시 도구를 사용하여 보고서를 작성하는 등 플랫폼 개발을 위한 추가 지원을 제공했습니다. 전환을 관리하기 위해 현재 프로젝트는 BURY의 기존 시스템에서 완료되었으며 모든 새 프로젝트는 새로운 IBM 플랫폼에서 시작되어 프로젝트 마이그레이션 프로세스가 필요하지 않았습니다.

BURY의 시스템 관리자인 Marcin Blacha는 다음과 같이 말합니다. “우리는 구현하는 동안 새로운 프로세스 및 시스템 응답 도입을 포함하여 조직적, 기술적 문제를 해결했습니다. 우리는 SmarterProcess의 지원, 스킬 및 포괄적인 교육에 매우 만족했습니다. 모든 것이 우리 엔지니어들의 전적인 승인을 받아 제시간에 정확하게 관리되었습니다."

이제 IBM ELM을 사용하면 모든 프로세스의 데이터가 한 곳에 저장되어 진행 중인 프로젝트를 위한 단일 소스이자 제품 데이터 저장을 위한 중앙 리포지토리를 형성합니다.

"이전에는 서로 다른 도구에 정보를 저장하는 것이 많은 모호함의 원인이었습니다. IBM ELM을 BURY의 중앙 저장소로 사용함으로써 우리는 이러한 문제를 해결하고 보고 기능을 크게 개선했습니다.”라고 Blacha는 말합니다.

그는 다음과 같이 덧붙입니다. “우리는 IBM® Engineering Jazz Reporting Service and Engineering Publishing을 통해 데이터를 보고하기 위한 표준 메커니즘과 함께 요구 사항 관리(DOORS Next), 품질 및 테스트 프로세스 관리(Test Management)를 사용합니다. 또한 IBM 엔지니어링 플랫폼의 일부로 IBM에서 구현한 개방형 표준인 OSLC(Open Services for Lifecycle)를 사용합니다. 이 독특한 기능 덕분에 우리는 엔지니어링 프로세스를 지원하는 다른 기존 제품과 솔루션을 자유롭게 통합할 수 있습니다.”