BRF는 미션 크리티컬 SAP ECC 환경을 IBM Systems에서 실행되는 SAP HANA로 마이그레이션함으로써 데이터베이스 스토리지 요구 사항을 줄이고 핵심 비즈니스 프로세스를 가속화하는 동시에 인사 및 세금 보고 관행이 새로운 브라질 규정의 요구 사항을 충족하도록 보장했습니다.

IBM Power Systems에서 호스팅되는 SAP HANA 기반의 SAP ECC를 통해 BRF는 데이터베이스의 스토리지 요구 사항을 크게 줄였습니다. Everton Cardoso는 다음과 같이 설명합니다. “기존 데이터베이스는 약 26TB로 매우 커서 관리하기가 매우 어려웠습니다. IBM Services 및 SAP를 사용하여 마이그레이션을 수행했을 때 데이터 아카이빙 및 정리에 대한 철저한 접근 방식을 취했으며, 이를 통해 데이터베이스를 약 10TB로 축소하여 62% 이상 줄일 수 있었습니다."

BRF의 더 작은 SAP HANA 데이터베이스는 유지 관리 및 스토리지 요구 사항을 줄일 뿐만 아니라 회사의 SAP ECC 애플리케이션의 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Everton Cardoso는 다음과 같이 말합니다. “SAP HANA on IBM Power Systems 및 IBM Storage로 업그레이드한 후 SAP ECC의 핵심 기능이 훨씬 더 빠르게 실행됩니다. 이전에는 SAP Financial Information Management에서 재무 보고서를 실행하는 데 8시간이 걸렸고 다른 시장에서는 2시간 이상이 걸렸습니다. SAP HANA on IBM Power Systems에서 실행되는 SAP Financial Information Management를 통해 프로세스를 브라질에서는 단 8분, 다른 국가에서는 90분으로 단축하여 국내 98%, 기타 국가 28%를 단축하는 등 엄청난 시간 개선을 이루었습니다."

BRF는 다른 여러 프로세스 전반에 걸쳐 성능이 눈에 띄게 향상되었습니다. 예를 들어, BRF가 전사적으로 비용을 모니터링하고 조정하는 데 사용하는 SAP Controlling의 운영은 이제 SAP HANA on IBM Power Systems를 통해 평균 50% 더 빠르게 실행되고 있습니다. 동시에 BRF의 성능 분석 프로세스에 걸리는 시간은 37% 단축되었습니다.

또한 회사는 새로운 IBM 인프라의 독립형 기능에도 깊은 인상을 받았습니다. Everton Cardoso는 "IBM과 오랫동안 함께 일해 왔기 때문에 IBM이 제공하는 하드웨어의 품질에 대해 이미 잘 알고 있었습니다. 우리는 IBM Power Systems 서버와 IBM System Storage DS8870 어레이의 안정성, 성능, 보안 및 확장성에 만족합니다. IBM이 데이터 센터에서 인프라를 호스팅하기 때문에 관리가 매우 쉽고 비용 효율적이며, 용량이 더 필요하면 요청만 하면 되고 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다."

향후 BRF는 SAP HANA 환경의 SAP Business Warehouse를 IBM Cloud Bare Metal Server로 마이그레이션할 예정이며, SAP 애플리케이션에 추가 기능을 통합하는 방안을 고려하고 있습니다. 또한 BRF는 성능을 더욱 향상시키기 위해 스토리지를 IBM® FlashSystem A9000으로 업그레이드할 계획입니다.

Everton Cardoso는 다음과 같이 설명합니다. “우리는 장기적인 IT 전략을 가지고 있으며 그 일환으로 더 많은 SAP 모듈을 추가하고 잠재적으로 SAP S/4HANA로 전환하는 것을 고려하고 있습니다. 미래가 어떻게 변하든, 우리는 IBM Power Systems와 IBM Storage가 증가하는 워크로드를 처리하고 지속적인 글로벌 확장에 필요한 민첩성을 유지할 수 있는 역량을 갖추고 있다는 것을 잘 알고 있습니다."

BRF는 SAP HANA on IBM Power Systems와 IBM System Storage로 구동되는 SAP ECC 애플리케이션을 통해 브라질의 새로운 노동 규정을 완벽하게 준수하고 있으며, 글로벌 식품 산업의 선두주자로서의 입지를 강화할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

Everton Cardoso는 다음과 같이 결론을 내렸습니다. "우리는 IBM과 지속적으로 협력하고 상호 이해를 심화하여 BRF의 미래 성장을 위한 강력한 기반을 구축할 수 있기를 기대합니다."