BlueIT는 IT 아웃소싱 서비스를 통해 이 두 가지 목표를 달성하는 임무를 수행하고 있습니다. BlueIT의 최고 혁신 책임자인 Francesco Sartini는 "당사는 공기업으로서 고객이 성과를 보장할 뿐만 아니라 지속 가능성 목표를 지원하고 탄소 배출량을 줄이는 길로 인도하는 IT 전략을 구현할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말합니다. 현재 BlueIT는 35개 고객사에 직접 IT 아웃소싱을 제공하고 있습니다. 제공하는 서비스는 업종에 구애받지 않으며 현재 고객 기반에는 제조, 기술, 금융 서비스, 엔터테인먼트, 소매, 식음료 분야의 조직이 포함되어 있습니다.

현재 BlueIT의 주요 우선 순위는 기존 ITOps에서 AIOps로 전환하는 것입니다. “우리 조직과 고객에게 AIOps의 채택은 단순한 기술 프로젝트가 아닙니다. 이는 조직의 패러다임 전환입니다.”라고 Sartini는 말합니다. 이러한 전환의 핵심은 고객에게 애플리케이션 계층에서 인프라에 이르기까지 전체 IT 환경에 대한 포괄적인 보기를 제공하고 고객이 리소스를 사전에 재할당하여 낭비를 줄이고 애플리케이션 성능을 개선할 수 있도록 지원하는 BlueIT의 역량에 있습니다. 이것이 바로 BlueIT가 IBM® Turbonomic®과 IBM Instana® Observability 하이브리드 클라우드 비용 최적화 솔루션을 사용하는 이유입니다.