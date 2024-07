BLANC & FISCHER Family Holding은 플랫폼 간 표준화의 이점을 누리기 위해 모든 SAP HANA 인스턴스를 Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions(ibm.com 외부 링크)로 이전하고 있습니다. Manfred Leistner는 이전 초기를 회상하며 다음과 같이 말합니다. "Red Hat Enterprise Linux가 IBM Power Systems 플랫폼에 대해 SAP의 인증을 받자마자 우리는 Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions에서 SAP HANA 프로덕션 시스템을 실행하기 시작했습니다.IBM과 Red Hat의 여러 팀 간의 긴밀한 협력 덕분에 우리는 지연 없이 신속하게 SAP HANA로 프로덕션 운영에 돌입할 수 있었습니다."

Blanc und Fischer IT Services GmbH의 경우, 우수한 인재를 계속 유치하기 위해서는 IBM Power Systems에서 Linux를 실행할 수 있어야 합니다.Manfred Leister는 "IT 직원, 특히 젊은 직원들은 이전에 IBM Power Systems에서 실행되는 Linux를 사용해 본 적이 없더라도 이 플랫폼에 매우 익숙한 모습을 보이고 있습니다."라고 말하며"다양한 서버 플랫폼에 걸쳐 Red Hat Enterprise Linux에 대한 심층적인 지식을 활용할 수 있어 유연성이 향상되고 문제 해결이 빨라진다는 점이 가장 큰 장점입니다."라고 덧붙입니다.Blanc und Fischer IT Services GmbH는 Red Hat의 오픈 소스 마인드에 큰 가치를 부여하고 있으며, 이 솔루션에 익숙한 대규모 관리자 및 개발자 커뮤니티가 제공하는 이점을 누리고 있습니다.

다음 단계로, Blanc und Fischer IT Services GmbH는 Red Hat Premium과 IBM Platinum Business Partner SVA(ibm.com 외부 링크)와 함께 Red Hat Ansible Automation Platform(ibm.com 외부 링크) 및 Red Hat Satellite(ibm.com 외부 링크)를 사용하여 모든 데이터 센터 운영에 걸쳐 DevOps 프로세스를 구현할 계획입니다. 그 외에도 IT 팀은 이미 배포를 더욱 간소화할 수 있는 방법을 찾고 있으며, Red Hat OpenShift 엔터프라이즈 지원 Kubernetes 컨테이너 플랫폼을 기반으로 컨테이너화된 애플리케이션 제공을 검토하고 있습니다. IT 팀은 멀티 클라우드와 하이브리드클라우드 전략을 모두 적극 지지하며 비용을 최적화하고 유연성을 더욱 높일 수 있는 클라우드 옵션을 모색하고 있습니다.