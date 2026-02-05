채팅 서비스가 포함된 보안 RAG 플랫폼이 기업의 고객을 위한 투자 결정을 더 빠르고 스마트하게 지원합니다
애틀랜타에 본사를 둔 투자 관리 회사인 Bay Point Advisors는 기존 투자자들이 간과하는 경우가 많은 민간 시장 기회를 전문으로 합니다. 이 분야에서는 속도가 중요하지만, 연구 기회를 찾는 과정은 결코 빠르지 않습니다. 보안 데이터실에는 수백 개의 PDF, 스프레드시트, 계약서가 보관되어 있어 자문가와 고객이 중요한 결정을 내리기 전에 반드시 검토해야 하는 산더미 같은 정보를 생성합니다. 이러한 수동 프로세스로 인해 거래 흐름이 느려지고 기회를 놓칠 위험이 있습니다. Bay Point Advisors는 정확성이나 보안을 희생하지 않고도 의사 결정을 가속화할 수 있는 방법이 필요했습니다. 목표는 고객이 데이터룸과 대화형으로 상호작용하고 밀리초 만에 근거 있는 인용 기반의 답변을 받을 수 있는 플랫폼을 구축하는 것입니다.
더욱 빨라진 투자 분석 기능
초고속 고객 응답 시간
고객 경험 및 만족도 향상
수동 문서 검토로 인한 지연을 극복하기 위해 Bay Point Advisors는 IBM과 협력하여 전문 지식과 지침을 제공했습니다. "IBM은 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않고 Slack 채널을 열고, 주간 회의를 예약하고, 개념 증명을 구축하는 데까지 도움을 주었습니다."라고 CTO인 Rick Atkinson은 말합니다. 또한 IBM의 지원을 받아 안전한 데이터룸에 대화형으로 액세스를 지원하는 AI 기반 플랫폼인 Atlas를 구축했습니다. IBM® watsonx.data 내에서 IBM® DataStax Astra DB 활용 Azure Blob Storage, Azure OpenAI 및 SQL 메타데이터 계층을 포함하는 Atlas는 검색 증강 생성(RAG) 아키텍처를 사용하여 정적 문서를 검색 가능한 지식 계층으로 변환합니다. 이 통합은 워크플로를 자동화하여, 시간이 많이 걸리는 수동 검토를 밀리초 단위로 제공되는 즉각적인 인용 기반 답변으로 대체했습니다. IBM은 가속화된 개발을 직접 지원하고, 검색 워크플로를 안내하고, 임베딩 매개변수 조정을 통해 보안, 확장성 및 성능을 보장합니다. Rick Atkinson은 "IBM의 Astra DB 팀이 없었다면 이 프로젝트를 완료할 수 없었을 것입니다. Astra DB 팀이 제공한 실질적인 지원과 가이드가 차이를 만들어냈고, 개발을 가속화하고 성공을 보장했습니다."라고 말합니다.
Atlas를 통해 Bay Point Advisors는 문서 검토 및 연구 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축하여 실사를 가속화하고 고객 응답성을 개선했습니다. 이 플랫폼은 오류율을 줄이고 할루시네이션을 최소화하는 인용에 기반한 답변을 제공함으로써 투자 결정에 대한 신뢰도를 높입니다. 자문가들은 수동 스캔 작업이 자동화된 대화형 쿼리로 대체됨에 따라 생산성이 크게 향상되었다고 보고합니다. 문서 수준의 권한이 엔드투엔드 방식으로 적용되어 중요한 데이터를 보호하는 강력한 거버넌스를 유지합니다. watsonx.data 내의 Astra DB는 이러한 혁신을 위한 안전하고 확장 가능한 기반을 제공했으며, IBM 전문가는 워크플로 설계 및 매개변수 조정을 통해 성능을 최적화하도록 안내했습니다. "IBM의 Astra DB 팀이 없었다면 이 프로젝트를 완료할 수 없었을 것입니다. Astra DB 팀이 제공한 실질적인 지원과 가이드가 차이를 만들어냈고, 개발을 가속화하고 성공을 보장했습니다." 향후 Bay Point Advisors는 에이전트 AI 기능을 통합해 사전 예방적 인텔리전스 기능을 강화할 계획입니다. Atkinson은 "Atlas는 모든 고객에게 안전하고 개인화된 경험을 제공합니다. 정형 및 비정형 데이터를 AI와 결합함으로써 자문가들은 민감한 정보를 보호하면서 맞춤형 지침을 제공할 수 있으므로, 신뢰와 성능 면에서 진정한 윈윈을 달성할 수 있습니다."라고 말합니다.
Bay Point Advisors는 2012년에 설립된 애틀랜타에 본사를 둔 투자 회사로, 주로 미국 전역의 사모 채권 시장에서 창의적인 투자 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사는 전통적인 투자자들이 종종 간과하는 사모 시장의 기회에 집중합니다. Bay Point Advisors는 고급 기술을 활용하여 중요한 재무 결정을 내릴 수 있는 고객의 능력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
