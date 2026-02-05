Atlas를 통해 Bay Point Advisors는 문서 검토 및 연구 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축하여 실사를 가속화하고 고객 응답성을 개선했습니다. 이 플랫폼은 오류율을 줄이고 할루시네이션을 최소화하는 인용에 기반한 답변을 제공함으로써 투자 결정에 대한 신뢰도를 높입니다. 자문가들은 수동 스캔 작업이 자동화된 대화형 쿼리로 대체됨에 따라 생산성이 크게 향상되었다고 보고합니다. 문서 수준의 권한이 엔드투엔드 방식으로 적용되어 중요한 데이터를 보호하는 강력한 거버넌스를 유지합니다. watsonx.data 내의 Astra DB는 이러한 혁신을 위한 안전하고 확장 가능한 기반을 제공했으며, IBM 전문가는 워크플로 설계 및 매개변수 조정을 통해 성능을 최적화하도록 안내했습니다. "IBM의 Astra DB 팀이 없었다면 이 프로젝트를 완료할 수 없었을 것입니다. Astra DB 팀이 제공한 실질적인 지원과 가이드가 차이를 만들어냈고, 개발을 가속화하고 성공을 보장했습니다." 향후 Bay Point Advisors는 에이전트 AI 기능을 통합해 사전 예방적 인텔리전스 기능을 강화할 계획입니다. Atkinson은 "Atlas는 모든 고객에게 안전하고 개인화된 경험을 제공합니다. 정형 및 비정형 데이터를 AI와 결합함으로써 자문가들은 민감한 정보를 보호하면서 맞춤형 지침을 제공할 수 있으므로, 신뢰와 성능 면에서 진정한 윈윈을 달성할 수 있습니다."라고 말합니다.