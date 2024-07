Anglian Water Services Ltd

Anglian Water(링크는 ibm.com 외부로 연결)는 잉글랜드와 웨일즈에서 지리적 기준으로 가장 큰 물 및 물 재활용 회사로, 600만 명 이상의 국내 및 기업 고객에게 서비스를 제공합니다. Anglian Water는 27,500km2에 달하는 지역을 위한 112,833km의 파이프를 통해 하루에 약 12억 리터의 물을 수집, 정화 및 분배하고 있으며, 약 4,000명의 직원을 고용하고 있습니다.