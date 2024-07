Ctac은 미래에는 매우 다른 형태의 인프라를 갖게 될 것이라는 것을 깨달았습니다. 인프라는 고객의 필요에 따라 클라우드 서비스와 온프레미스 애플리케이션을 혼합하여 실행하고, 변화에 신속하게 대응할 수 있으며, 확장성이 뛰어나고, 대규모 워크로드 피크 시 이를 신속히 처리할 수 있어야 합니다.



SAP 솔루션에 중점을 두고 있는 Ctac은 리소스를 최대한 효율적이고 유연하게 활용하여 단일 환경에서 기존 및 새로운 실시간 SAP 분석 워크로드 간에 시너지를 낼 수 있는 핵심적 고객 워크로드에 적합한 구성을 찾기로 결정했습니다. 그 결과, Ctac은 전체 SAP 소프트웨어 스택을 호스팅할 수 있는 클라우드 인프라, 즉 새로운 SAP HANA(ibm.com 외부 링크) 플랫폼을 구축 및 운영하기로 선택했습니다.



IBM Power Systems 기반 SAP HANA가 사용 가능하게 되었을 때, Ctac은 TDI 인증 IBM® 스토리지 하위 시스템과 함께 IBM® Power System E870 서버를 기반으로 SAP Tailored Datacenter Integration(TDI) 개념에 따라 필요한 IT 환경을 구현하기로 결정했습니다. 이 솔루션은 탄력적인 환경에서 빅데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 선도적인 IBM® PowerVM 가상화 기술과 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications(ibm.com 외부 링크) 운영 체제는 다양한 SAP 시스템을 호스팅하는 효율적인 클라우드 환경을 유지하는 데 필요하므로 유연한 시스템 계층을 완성합니다.



Hans Gootjes는 다음과 같이 말합니다. "SAP HANA를 위한 TDI 솔루션의 경우, IBM은 실제로 작동하는 신뢰할 수 있는 시스템 아키텍처를 제공할 수 있었습니다. 실제로 이 솔루션은 우리의 예상을 뛰어넘어 맞춤형 SAP HANA 솔루션에 대한 까다로운 SAP 성능 요구 사항을 쉽게 충족했습니다.



우리는 수년 동안 IBM® POWER 플랫폼을 사용해 왔으며 IBM Power Systems의 신뢰성과 안정성을 중요하게 생각합니다. 대부분의 고객은 미션 크리티컬 비즈니스 애플리케이션이 연중무휴 가용성을 갖추기를 원합니다. 그리고 IBM POWER 플랫폼은 결코 우리를 실망시키지 않습니다."



Ctac은 IBM Power System E870 서버를 미러링된 IBM® Storwize V7000 스토리지 솔루션에 연결했습니다. 모든 관리형 SAP 시스템에서 최고의 성능을 보장하기 위해 Ctac은 통합 IBM® Easy Tier 기술을 사용합니다. 이를 통해 기존의 디스크 기반 SAP 데이터베이스 서버에서 가장 자주 액세스하는 데이터를 가장 빠른 가용 스토리지로 자동으로 이전합니다. IBM Easy Tier는 핫 데이터를 하드 디스크에서 솔리드 스테이트 디스크로 투명하게 마이그레이션하여 시스템 관리자가 수동으로 스토리지를 조정할 필요 없이 실제 데이터 사용량을 기반으로 스토리지 성능을 최적화합니다.



Ctac은 스토리지 복제를 활용하여 SAP 애플리케이션을 보호하고 있습니다. 또한 Ctac은 스토리지 시스템의 IBM® FlashCopy 기능을 사용하여 정기적인 백업을 생성합니다.



Niek Verhaar는 이렇게 설명합니다. "IBM Power Systems에서 SAP HANA를 실행하면 유연성, 확장성, 견고성이 뛰어난 환경을 갖출 수 있습니다. SAP Business Suite 및 SAP Business Warehouse를 통한 SAP HANA에서부터 최첨단 SAP Business Suite 4 SAP HANA(SAP S/4HANA)(ibm.com 외부 링크) 애플리케이션 및 SAP Fiori 모바일 앱에 이르기까지 수천 개의 SAP 시스템을 IBM Power System E870 서버에서 실행할 계획입니다.



TDI 셋업에서 가상화된 IBM POWER 플랫폼을 선택함으로써 통합 SAP 데이터베이스 및 애플리케이션 서버와 전용 SAP HANA 어플라이언스를 조합한 경우에 비해 가용 리소스를 더 효율적으로 활용할 수 있게 되었습니다. 하나의 서버에 애플리케이션 서버와 SAP HANA를 함께 배치하면 높은 대역폭과 균형 잡힌 IBM Power System 설계 덕분에 최고의 통합 처리량을 최대한 활용할 수 있습니다. 또한 단일 논리 파티션에서 애플리케이션 서버와 SAP HANA를 운영할 수 있어 관리 오버헤드가 더욱 최소화됩니다.”



구현 과정 전반에 걸쳐 Ctac은 IBM 팀에 매우 만족했습니다. Léon van den Bogaert는 "사전 영업팀에서 기술 전문가, 프로젝트에 참여한 모든 IBM 직원들에 이르기까지 모든 분들이 현장과 외부에서 우리 직원들과 함께 매우 원활하게 작업했습니다. IBM은 솔루션 아키텍처에 대해서도 매우 유용한 의견을 제공했습니다. IBM POWER에 대해 우리가 쌓은 다년간의 경험을 바탕으로 우리 고객에게 차세대 클라우드 서비스를 제공할 수 있다는 것을 큰 이점으로 보고 있습니다."라고 말합니다.



SAP HANA 플랫폼의 잠재력을 평가하고 있는 Ctac은 또한 자체 XV Retail 솔루션을 SAP HANA에서 실행하여 판매 시점(POS) 데이터에 대한 실시간 분석을 지원하고자 합니다.



새롭게 설계된 POWER8 기반 인프라는 SAP HANA 및 기타 여러 SAP 환경에서 실행되는 솔루션의 애플리케이션 서버를 호스팅하는 기존 Ctac IT 환경과 원활하게 통합됩니다. Ctac은 12대 이상의 IBM® Power System S824 및 IBM® Power 750 서버를 운영하고 있으며, 데이터 스토리지는 IBM® FlashSystem, IBM Storwize V7000, IBM® Storwize V5000 스토리지 시스템과 함께 IBM® Spectrum Virtualize를 통해 관리되고 있습니다. 일부 고객의 경우 회사에서는 중앙 백업 솔루션으로 IBM® Spectrum Protect를 사용하고 있습니다.