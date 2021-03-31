これは仮想無線アクセス・ネットワーク（vRAN）の背後にある考え方であり、独自のハードウェアをベースとし、オペレーション、開発、デプロイメントにおいて長期的なライフサイクルに依存する従来のRANプラットフォームとは正反対のアプローチです。

次のビデオでは、RANとvRANをについて説明・比較し、今日の実際のアプリケーション例をご紹介します。通信サービス・プロバイダー（CSP）がvRANをビジネス・モデルやサービス・モデルに関するゲーム・チェンジャーと見なす理由がお分かりいただけます。