タグ
ネットワーク

vRANとは

オープン・アーキテクチャー内で、モバイル無線アクセス・ネットワーク（RAN）資産をリモートで迅速に操作し、必要なときに必要な場所で動作させることができるとしたらどうでしょうか。

これは仮想無線アクセス・ネットワーク（vRAN）の背後にある考え方であり、独自のハードウェアをベースとし、オペレーション、開発、デプロイメントにおいて長期的なライフサイクルに依存する従来のRANプラットフォームとは正反対のアプローチです。

次のビデオでは、RANとvRANをについて説明・比較し、今日の実際のアプリケーション例をご紹介します。通信サービス・プロバイダー（CSP）がvRANをビジネス・モデルやサービス・モデルに関するゲーム・チェンジャーと見なす理由がお分かりいただけます。

     

    vRANの主要な機能はこちら

    • 独自の高価なハードウェアが置き換えられる：RANアーキテクチャーを分離し、オープンなインターフェイスと、多くのベンダーやソリューション・プロバイダーがイノベーションを起こせるエコシステムを提供します。
    • vRANはNetwork Functions Virtualization（NFV）の原則を適用する：RANネットワーク機能は仮想化され、クラウド・プラットフォーム上にデプロイされます。vRANは、クラウドのメリットをもたらすことに加え、RANネットワーク機能を商用オフザシェルフ（COTS）ハードウェア上のアジャイルでスケーラブルなハイブリッド・プラットフォーム上にデプロイすることにより、プラットフォーム中心のアプローチを採用できるようになります。これによってサイロが解消され、CAPEXとOPEXが最小限に抑えられます。
    • ネットワーク機能が柔軟にデプロイできる：5Gのコンテキストでは、セルとデバイスの高密度化、および物理ネットワーク機能に限定されない多様なユースケースをサポートするために、これは非常に重要です。
    • vRANはクラウド・オートメーションを可能にする：オートメーション・ソフトウェアは、主要なパフォーマンス・メトリクスを監視し、ワークロードを再バランスして、メンテナンスを簡素化できます。これにより、CTO（最高技術責任者）は優れた成果を上げるための時間を確保できます（つまり、イノベーションにより多くの時間を費やすことができます）。

    詳細を確認する準備はできていますか。

    著者

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation

    参考情報

    2025年の戦略的テクノロジーの上位トレンド：エージェント型AI

    Gartner社の調査をダウンロードして、ITリーダーにとってのエージェント型AIの機会とリスクを探り、AIイノベーションの次の波に備える方法を学びましょう。
    AIの活用を本格化：生成AIでROI向上

    AIへの投資を価値へと変えるために注力すべき主要な役割とタスクをご確認ください。
    AIガバナンスの真価とは。そして、それが重要な理由。

    組織はAIガバナンスにどのように取り組んでいるでしょうか。ポリシーや監督からインフラストラクチャーに至るまで、その重要性と責任ある拡張のために欠かせない理由を解説します。
    2,000社が今AIで実行していること

    実際の企業が業界を超えてAIをどのように活用しているか、そしてそれを支えるインフラストラクチャーを確認できます。
    AI用のデータの準備方法

    このガイドでは、AIで活用できる状態にするためのデータの基本的な準備方法を分解し、クラウド・システムやネットワーク層を通じたデータ・フローを含めて解説します。
    組織がAIに対して検討する段階から導入段階へ移行する方法

    このレポートでは、生成AIの実験段階から本番段階への移行と、成功している企業による差別化方法についてを説明します。
    関連ソリューション
    IBM Cloud Pak for Network Automation

    IBM Cloud Pak for Network Automationは、ネットワーク・インフラストラクチャー運用の自動化とオーケストレーションを可能にするクラウド・パックです。

         Cloud Pak Automationの詳細はこちら
    ネットワーキング・ソリューション

    IBMのクラウド・ネットワーキング・ソリューションは、アプリケーションとビジネスを強化する高性能な接続を可能にします。

         クラウド・ネットワーキング・ソリューションの詳細はこちら
    ネットワーキング・サポート・サービス

    クラウド・ネットワーキングなどにおけるデータセンター・サポートをIBM Technology Lifecycle Servicesで統合しましょう。

         クラウド・ネットワーキング・サービス
    次のステップ

    最先端のDNS管理とクラウド・ネットワーキング・ソリューションを活用して、ビジネスを強化しましょう。IBMの先進サービスがアプリケーションの信頼性を高め、ネットワーク・パフォーマンスを最適化します。

         クラウド・ネットワーキング・ソリューションの詳細はこちら マネージドDNS Servicesを知る