1977年、2つの5 ¼インチフロッピードライブを搭載したApple IIがリリースされたとき、これは消費者にとって大きな突破口となりました。企業はソフトウェアやオペレーティングシステムを作成し、郵便や店舗で簡単に配布できました。パーソナル・コンピューターはますます利用しやすく、ユーザーフレンドリーになりました。フロッピーディスクにより、情報の持ち運びが可能になり、文書をフロッピーディスクに保存して別のコンピューターで開くことで、人々はそれらのディスクを互いに共有することができるようになったのです。フロッピーディスクはその後、新たなミレニアム（2000年）に達するまで、スポットライトを浴びる存在となりました。

「フロッピーディスクは、ファイルの簡単な転送方法を提供する最初の存在となりました」と、IBM Systemsのワールドワイド・ストレージおよびSDIフラッシュ・テクニカル・イネーブルメント・マネージャーのRoger Kastenは言います。「80年代と90年代には、コンピューター間のデータ転送に『スニーカーネット』に頼ることがよくありました。フロッピーにデータを保存し、同僚や友人のところへ歩いて行き、フロッピーを渡し、その人にデータを自分のシステムにコピーしてもらうだけで済みました。」

その後、2011年にすべてのフロッピーディスクの製造が停止しました。

「2000年代初頭にUSBサムドライブが登場しましたが、その後数年間で、安価で簡単なデータ転送デバイスとしてフロッピーはほとんどなくなりました」とKasten氏は言います。