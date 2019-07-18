2025年までに、世界中のデータは175ゼタバイトに増加すると予想されています。これは175兆ギガバイトを意味します。どんな基準から考えても驚異的な数ですが、David L. Noble氏率いるIBMエンジニア・チームが、その後コンピューティングを永久に変えることとなるプロジェクトに着手した1967年には、想像もできない数字だったことでしょう。
ちなみに、1967年はビートルズが『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』をリリースした年です。消費者技術で最も人気があったのは、再充電に14時間かかるポータブル・ラジオでした。「クラウド」はデータのためのものではなく、雨を降らせるためのものでした。そして人々は依然として紙のパンチカードを使用してコンピューターに情報を送信していました。Noble氏と彼のチームは、何千枚ものパンチカードと同じ作業をこなせるものを作り上げるべく、プロジェクトに着手しました。
最初のフロッピーディスクは8インチの巨大な製品で、汚れやすく扱いや保管が難しいものでした。Noble氏率いるチームは、ディスクからほこりを拭き取る要素を備えたスリムで耐久性のある封筒を開発することでこの問題に対処しました。こうして、私たちが知っているフロッピーディスクが誕生したのです。その後長年の間に、フロッピーディスクは元の8インチから5 1/4インチ、3½インチに縮小しました。
1977年、2つの5 ¼インチフロッピードライブを搭載したApple IIがリリースされたとき、これは消費者にとって大きな突破口となりました。企業はソフトウェアやオペレーティングシステムを作成し、郵便や店舗で簡単に配布できました。パーソナル・コンピューターはますます利用しやすく、ユーザーフレンドリーになりました。フロッピーディスクにより、情報の持ち運びが可能になり、文書をフロッピーディスクに保存して別のコンピューターで開くことで、人々はそれらのディスクを互いに共有することができるようになったのです。フロッピーディスクはその後、新たなミレニアム（2000年）に達するまで、スポットライトを浴びる存在となりました。
「フロッピーディスクは、ファイルの簡単な転送方法を提供する最初の存在となりました」と、IBM Systemsのワールドワイド・ストレージおよびSDIフラッシュ・テクニカル・イネーブルメント・マネージャーのRoger Kastenは言います。「80年代と90年代には、コンピューター間のデータ転送に『スニーカーネット』に頼ることがよくありました。フロッピーにデータを保存し、同僚や友人のところへ歩いて行き、フロッピーを渡し、その人にデータを自分のシステムにコピーしてもらうだけで済みました。」
その後、2011年にすべてのフロッピーディスクの製造が停止しました。
「2000年代初頭にUSBサムドライブが登場しましたが、その後数年間で、安価で簡単なデータ転送デバイスとしてフロッピーはほとんどなくなりました」とKasten氏は言います。
従来のフロッピー・ディスクには、約メガバイトの情報しか保存されていませんでした。今日の基準から見るとごくわずかです。しかし、1967年当時、人々はまだ紙のパンチカードを使ってコンピューターに情報を送っていたことを思い出してください。その何千枚ものカードと同じ仕事をフロッピーディスクは果たしたのです。さらに重要なのは、それがイノベーションのきっかけとなり、今日のストレージに対する見方が変わったことです。
「2019年になると、データ転送方法として、クラウド・ストレージ・サービスが大きく取って代わりました」とKasten氏は言います。「そして、5Gテクノロジーの登場が間近に迫っているということは、データ転送においてクラウドが果たす役割はますます大きくなるでしょう。」
テクノロジーは常に進歩しており、今日の逆戻りも明日のイノベーションにつながるかもしれません。
