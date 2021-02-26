イベント・ドリブン・アーキテクチャーとイベント・ストリーミングはどちらもイベントを中心にしています。イベントは、マウスのクリック、キーストローク、プログラムのロードなど、発生した何かの記録です。プラットフォームの違いは、イベントの受信方法にあります。

イベント ドリブン アーキテクチャ は、別のアプリケーションまたはサービスが順番に 1 つ以上のアクションを実行するために使用できる単一目的のイベントを公開します。

は、別のアプリケーションまたはサービスが順番に 1 つ以上のアクションを実行するために使用できる単一目的のイベントを公開します。 Apache Kafka や Confluent などのイベント・ストリーミング・サービスは、イベントのストリームをブローカーに公開します。イベント・ストリーミング・プラットフォームの利用者は、各ストリームにアクセスして、好みのイベントを利用できます。その後、それらのイベントはブローカーによって保持されます。

イベント・ストリーミング・プラットフォームには、ブローカーにはない特定の特性があることに注意することが重要です。イベント・ストリーミング・プラットフォームのレコードは永続的であるため、アプリケーションはブローカーによる削除の脅威なしに履歴データとリアルタイム・データを処理できます。イベント・ストリーミング・プラットフォームは単純なイベント処理と複雑なイベント処理の両方に使用でき、イベント・コンシューマーはその成果に基づいてアクションを即座に処理し、実行することができます。