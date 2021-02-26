タグ
NPF ポータブル バッテリーを手に持ち、カメラで製品をレビューするブロガー。機器やギア用の充電式電源プラグをレビューし、マイクを使い、ビデオポッドキャストを録音するインフルエンサー

著者

Christian Milam

Content Writer

IBM Blog

何が異なり、どのようなメリットをもたらし、どれがビジネスに正しい選択なのでしょうか。

イベント駆動型アーキテクチャイベント・ストリーミングは、ビジネスにとってさまざまな点で価値があり、互いによく似ていますが、違いは何でしょうか。また、なぜそれらが重要なのでしょうか。

     

    イベント駆動型アーキテクチャーとイベント・ストリーミング

    イベント・ドリブン・アーキテクチャーとイベント・ストリーミングはどちらもイベントを中心にしています。イベントは、マウスのクリック、キーストローク、プログラムのロードなど、発生した何かの記録です。プラットフォームの違いは、イベントの受信方法にあります。

    • イベント ドリブン アーキテクチャは、別のアプリケーションまたはサービスが順番に 1 つ以上のアクションを実行するために使用できる単一目的のイベントを公開します
    • Apache Kafka や Confluent などのイベント・ストリーミング・サービスは、イベントのストリームをブローカーに公開します。イベント・ストリーミング・プラットフォームの利用者は、各ストリームにアクセスして、好みのイベントを利用できます。その後、それらのイベントはブローカーによって保持されます。

    イベント・ストリーミング・プラットフォームには、ブローカーにはない特定の特性があることに注意することが重要です。イベント・ストリーミング・プラットフォームのレコードは永続的であるため、アプリケーションはブローカーによる削除の脅威なしに履歴データとリアルタイム・データを処理できます。イベント・ストリーミング・プラットフォームは単純なイベント処理と複雑なイベント処理の両方に使用でき、イベント・コンシューマーはその成果に基づいてアクションを即座に処理し、実行することができます。

    イベント駆動型アーキテクチャとイベント・ストリーミングの相互関係

    ただし、どちらか一方を選ぶ必要はありません。イベント駆動型アーキテクチャとイベント・ストリームを連携させることで、ビジネスがイベントにリアルタイムで対応できる能力が向上し、機械学習への道が加速します。イベント・ストリーミング機能を備えたイベント駆動型アーキテクチャーによって提供されるインストリーム処理により、企業は移動中のデータに対応し、最終的には利用可能なすべての現在データと過去データに基づいて迅速な意思決定を行うことができます。

    これにより、ビジネスがよりスマートになり、より迅速に、より適切に問題を検知して解決できるようになります。

    オフィスでミーティングをするビジネスチーム

    IBMお客様事例

    お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

    あなたのビジネスにはどれが最適ですか？

    イベント駆動型アーキテクチャーとイベント・ストリーミング・プラットフォームの両方により、企業はイベントをリアルタイムで監視、記録、対応することができ、データの範囲を拡大し、より優れた顧客体験を提供できます。どのプラットフォームを組み込むかを選択することは、イベントの管理方法に対して活用したい拡張性、柔軟性、コントロールの問題です。

    イベント駆動型アーキテクチャ、イベント・ストリーミング、IBM

    IBM Event Streams は、オープンソースの Apache Kafka 上に構築されたイベント・ストリーミング・プラットフォームであり、イベントの発生時にすぐに対応できるスマート アプリケーションの構築に役立ち、ミッションクリティカルなワークロードに最適です。これにより、コア・システムへの幅広いコネクタとRESTful APIにアクセスし、データ資産の範囲を拡張できるため、より魅力的な顧客体験を生み出すことができます。

    IBM Event Streams は、IBM Event Streams のイベントベースの機能に加えて、メッセージング、API、アプリケーション、およびデータ統合オプションを含むソリューションであるIBM Cloud Pak® for Integrationの一部でもあります。

    チームがより良いビジネス上の意思決定を今すぐ行えるようにするために、これらのサービスを使用してください。
