イベント・ドリブン・アーキテクチャーとイベント・ストリーミングはどちらもイベントを中心にしています。イベントは、マウスのクリック、キーストローク、プログラムのロードなど、発生した何かの記録です。プラットフォームの違いは、イベントの受信方法にあります。
イベント・ストリーミング・プラットフォームには、ブローカーにはない特定の特性があることに注意することが重要です。イベント・ストリーミング・プラットフォームのレコードは永続的であるため、アプリケーションはブローカーによる削除の脅威なしに履歴データとリアルタイム・データを処理できます。イベント・ストリーミング・プラットフォームは単純なイベント処理と複雑なイベント処理の両方に使用でき、イベント・コンシューマーはその成果に基づいてアクションを即座に処理し、実行することができます。
ただし、どちらか一方を選ぶ必要はありません。イベント駆動型アーキテクチャとイベント・ストリームを連携させることで、ビジネスがイベントにリアルタイムで対応できる能力が向上し、機械学習への道が加速します。イベント・ストリーミング機能を備えたイベント駆動型アーキテクチャーによって提供されるインストリーム処理により、企業は移動中のデータに対応し、最終的には利用可能なすべての現在データと過去データに基づいて迅速な意思決定を行うことができます。
これにより、ビジネスがよりスマートになり、より迅速に、より適切に問題を検知して解決できるようになります。
イベント駆動型アーキテクチャーとイベント・ストリーミング・プラットフォームの両方により、企業はイベントをリアルタイムで監視、記録、対応することができ、データの範囲を拡大し、より優れた顧客体験を提供できます。どのプラットフォームを組み込むかを選択することは、イベントの管理方法に対して活用したい拡張性、柔軟性、コントロールの問題です。
IBM Event Streams は、オープンソースの Apache Kafka 上に構築されたイベント・ストリーミング・プラットフォームであり、イベントの発生時にすぐに対応できるスマート アプリケーションの構築に役立ち、ミッションクリティカルなワークロードに最適です。これにより、コア・システムへの幅広いコネクタとRESTful APIにアクセスし、データ資産の範囲を拡張できるため、より魅力的な顧客体験を生み出すことができます。
IBM Event Streams は、IBM Event Streams のイベントベースの機能に加えて、メッセージング、API、アプリケーション、およびデータ統合オプションを含むソリューションであるIBM Cloud Pak® for Integrationの一部でもあります。
チームがより良いビジネス上の意思決定を今すぐ行えるようにするために、これらのサービスを使用してください。
IBM Event Automationは、イベントの配布、探索、処理機能を備えた、企業のイベント・ドリブンな取り組みを加速する、構成可能なソリューションです。
単純なタスクの自動化だけではなく、注目度が高く、顧客と接し、収益を生み出すプロセスを、組み込み型の導入とスケーリングで処理します。
ITオペレーション用AIを活用して、優れた業績を実現するための洞察を得られる方法をご紹介します。