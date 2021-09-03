ESBとマイクロサービスの違いとは

ESBとマイクロサービスの主な違いは、ESBは統合ツールであるのに対し、マイクロサービスはその名のとおり、組み合わされてアプリケーションになる小さなサービス・コンポーネントであることです。

ESBは、さまざまなアプリケーションやサービスが簡単に通信できるようにデータをインプット、変換、アウトプットする、標準化された一元化ハブです。マイクロサービスは他のマイクロサービスに依存しません。必要に応じて、アプリケーションにプラグイン／アウトできます。ESBとマイクロサービスは、アプローチは異なりますが、「クラウド・ベースのアプリケーションの開発とオペレーションをより簡単かつ効率的にする」という同じ目標を掲げています。

ESBとマイクロサービスの違いを完全に理解するには、それらをどのように比較するかだけでなく、ESBとマイクロサービスがそれぞれのアーキテクチャー・モデルとどのように関連しているかを調べることが役立ちます。

マイクロサービス・アーキテクチャーは、開発チームがアプリケーションの機能を構築するために連携する、高度に専門化された多数のサービスで構成されています。マイクロサービス・アーキテクチャーの設計が次に進むにつれて、サービスを分離するメリットが増大しています。よりアジャイルでスケーラブルになり、現代の組織のニーズに対応できるようになるのです。

一方、ESBは、もともとクラウド以前のレガシー・システムの時代向けに設計された製品です。マイクロサービス・アーキテクチャー・アプローチを採用した場合と比べ、統合の開発には時間がかかり、柔軟性も低下します。ESBの一元化された統合ハブにより、マイクロサービス内の原因を特定するよりも簡単に、問題のトラブルシューティングを行うことができます。ただし、フォールト・トレランスがなければ、ESBは企業全体の単一障害点となる可能性もあり、その結果、修正する必要がある全体的な問題がさらに大きくなる可能性があります。

ESBとSOAアーキテクチャー、マイクロサービス・アーキテクチャーの違いについて詳細は、「SOAとマイクロサービスの違いとは」をご覧ください。