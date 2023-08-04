DNSSECは、公開鍵暗号を使用して、DNSクエリにデジタルで「署名」または認証します。ゾーン・レコードに対してDNSSECが有効になっている場合、受信デバイスは受信した情報と権威サーバーから送信された元の情報とを比較できます。これは、公開鍵を使用してデータを認証するデジタル署名によって可能になります。

DNSSECでは、認証キーは暗号化によって保護されますが、データ自体は保護されません。DNSSECで保護されたトラフィックを傍受して読み取ることは引き続き可能です。データがデータ・パスのどこかで操作され、送信先に送信された場合、受信サーバーは、公開鍵が一致しないために何かが失敗していることを知ることができます。

一方、暗号化は、暗号化を使用してデータ自体をエンコードします。暗号化は、攻撃者がデータ・パスのどこかでクエリを傍受した場合に攻撃者が目にするものを変えることで、機密性を確保します。攻撃者が暗号化キーを使用して信号を解読できない限り、そのデータは理解できないようになります。その鍵は公開されていないため、暗号化によってデータが改ざんされないように保護されます。