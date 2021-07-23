DevOpsは「コア開発」に関するものです。SREは「コアの実装」に関するものです。これはどういう意味でしょうか？このように考察してみましょう

DevOps チームはコア開発に重点を置き、誰かの問題を解決する製品やアプリケーションに取り組んでいます。このチームは、スピード、品質、制御性を保ちながらアプリケーションを構築、テスト、デプロイ、監視できるアジャイルなアプローチをソフトウェア開発に採用しています。

SREはそのコアの実装に取り組んでいます。常にコア開発チームにフィードバックを提供し、「設計通りに動作していない部分があります」といったことを知らせるのです。SREは、運用データとソフトウェア・エンジニアリングを活用して、IT運用タスクを自動化し、ソフトウェア配信を加速し、ITリスクを最小限に抑えます。