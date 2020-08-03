個人情報がブロックチェーンに保管されると、求職者はデジタルキーを共有することでその情報を利用できるようになり、人事担当者は適格な候補者をネットワークで検索できるようになります。これにより、応募者のスクリーニングと、資格や関心に合ったポジションへの配置が容易になります。また、労働者は自分のキャリアパスをより自律的に選択できるようになります。

大局的に見ると、ブロックチェーンを人事市場に適用することで、人々の強みを最大限に引き出し、可能性を発揮できるよう支援できると考えています。

当社のネットワークがクリティカルな規模に成長するのを支援するために、Persolは人事部門および従業員組織にコンソーシアムへの参加を招待しています。HRブロックチェーンは共有可能なプラットフォームです。新しい参加者が共有可能な部分を活用して新しい仕事のスタイルを紹介し、人事を管理するためのより良い方法の作成に協力することを奨励しています。

