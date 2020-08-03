日本の人事業務（HR）業界はトランスフォーメーションを進めています。終身雇用はもはや保証されておらず、年功による昇進は崩壊し始めています。そして、雇用市場はますますボーダーレスになりつつあります。そのため、日本の企業はグローバルな働き方に近い新たな働き方を模索しています。
特に、現在では多くの雇用主が従業員の在宅勤務を許可しており、フリーランサーや請負業者が市場に大量に流入しています。これらの人々が新しい仕事を探すため、人事担当者は通常、退屈な手作業で職務履歴、スキル、実績、推薦を審査するために単独で仕事をします。
パーソルキャリア株式会社では、資格情報が最新かつ正確であり、就職のためだけに改ざんされていないことを確認するためのより良い方法があるはずだと感じていました。ITシステムに個人情報を保管し、ハッカーや不正な改ざんから情報を保護するためのより良い方法。従業員が自分の履歴書を更新し、優先される採用担当者や雇用主間で安全に共有するためのより良い方法。
私たちは、ブロックチェーンネットワークがこれらの問題を解決するためのフレームワークを提供できるという仮説を立てました。しかし、私たちの仮定をテストし、解決策を策定する際には支援が必要でした。
そこで、 IBM Garage に協力を仰ぎ、IBM Blockchain Platform、 Linux Foundation のオープンソース Hyperledger Fabric、国際的な成功事例に精通したIBMの専門家を招いてEnterprise Design Thinking ワークショップを開催しました。私たちのチームには、IT担当者と人事ユーザー・コミュニティーを代表するビジネスマンが含まれていました。
デザイン思考を採用したGarageチームは、大きな可能性を秘めた最小実行可能製品（MVP）をすぐに開発しました。このソリューションは、まだプロトタイプの段階で、雇用主、人事企業、組織の間で従業員の業務履歴を確認、保管、共有するのに最適な、許可型のブロックチェーン・ネットワークを構築します。これは、雇用市場の利害関係者にとっても、日本の社会基盤にとっても大きなメリットをもたらします。
Garageのワークショップでは、Hyperledgerの専門家に私たちの仮定が正しいかどうか尋ね、それを確認してもらうことができ良かったです。IBMチームはまた、多くの新しいアイデアを提供し、ブロックチェーンが人事プロセスをどのように合理化できるかを実証してくれました。重要な実現要因となるのは、ブロックチェーンの分散型台帳であり、求職者や雇用主にとって非常に重要な実績情報を共有するための耐タンパー性があり、セキュリティーが充実した環境です。
個人情報がブロックチェーンに保管されると、求職者はデジタルキーを共有することでその情報を利用できるようになり、人事担当者は適格な候補者をネットワークで検索できるようになります。これにより、応募者のスクリーニングと、資格や関心に合ったポジションへの配置が容易になります。また、労働者は自分のキャリアパスをより自律的に選択できるようになります。
大局的に見ると、ブロックチェーンを人事市場に適用することで、人々の強みを最大限に引き出し、可能性を発揮できるよう支援できると考えています。
当社のネットワークがクリティカルな規模に成長するのを支援するために、Persolは人事部門および従業員組織にコンソーシアムへの参加を招待しています。HRブロックチェーンは共有可能なプラットフォームです。新しい参加者が共有可能な部分を活用して新しい仕事のスタイルを紹介し、人事を管理するためのより良い方法の作成に協力することを奨励しています。
当社では、業界の思想的リーダー、教育機関の専門家、パートナーを随時招き、ブロックチェーンの現在のトレンドに関する意見や洞察をBlockchain Pulseブログで共有してもらいます。これらのブログ記事の意見は独自のものであり、必ずしもIBMの見解を反映するものではありませんが、このブログではあらゆる視点を会話に迎え入れるよう努めています。