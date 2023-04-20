タグ
API主導の接続：APIの再利用と組織の俊敏性を向上

今日の顧客と従業員は、どのようなプラットフォームでも、リアルタイムでパーソナライズされ、連携されたユーザー・エクスペリエンスを期待しています。エンタープライズ アプリケーションが成長し、これらのニーズに合わせて進化するにつれて、アプリケーション間の統合がますます重要になっています。ポイントツーポイント統合を手動で構築するのは時間がかかり、非効率的でコストがかかります。データを利用して共有するための優れた方法と、新しい機能やソリューションを追加するためのより柔軟かつ俊敏な方法が必要です。そこで役立つのがアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）です。API主導の接続性（API主導の統合またはAPI接続性とも呼ばれます）は、こうした要件に対応し、組織がデータのサイロ化を解消し、コラボレーションを改善し、変化に迅速に対応し、イノベーションを促進することを支援します。

API は、さまざまなアプリケーションが相互に通信できるようにする一連の定義済みルールです。API は、他のユーザーが組織のデータやサービスにアクセスして利用できるようにする最新の効率的な方法を提供し、企業が外部のサードパーティ開発者、ビジネス パートナー、社内の各部門を含むエコシステム全体でアプリケーション データと機能を公開できるようにします。

APIは軽量でモジュール式の構成要素であり、複数のアプリケーションで再利用やパッケージ化することで一貫性と拡張性を提供し、同様にセキュリティー保護やコントロールも可能です。したがって、APIの導入が近年急増していることは驚くには当たりません。来年までに、全企業の推定 75% (出典: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions、2022 年 11 月) が、社内外の複数の業界および幅広いユースケースで API を使用するようになるでしょう。

APIの課題

APIはビジネスのやり方を変えつつありますが、扱いにくくなる可能性があります。典型的な組織では、現在15,564のAPIが使用されています（出典：451 Research、Noname提供）。新しいデータ・ソースの追加や既存のデータ・ソースへの変更などの変更が発生すると、ITスタッフがAPIをコーディングし続けられなくなる場合があります。

API主導の接続性

API主導の接続は、再利用可能なAPIを通じてアプリケーションとデータを統合する最新の方法です。これは過度に複雑なポイントツーポイント統合スタイルに替わるもので、柔軟でスケーラブル、アジャイルなアーキテクチャが可能になります。API管理ソフトウェアで管理、保護、公開、収益化が可能なAPIを再利用可能な資産として使用することで、迅速かつ効率的でスケーラブルな統合が可能になります。

API主導の接続のメリット

API 主導の接続アプローチは、組織に次のようなメリットをもたらします。

  • 統合の複雑さとコストを削減: API 主導の接続により、組織は API を一度作成し、さまざまなコンテキストで何度も再利用して、企業全体のさまざまなビジネス ニーズに対応できるため、コストが削減され、生産性が向上します。
  • 精度の向上: API が少ないほど、エラーのリスクが低くなります。
  • 一貫した顧客体験の提供： 同じAPIがバックエンドのソース・システムとフロントエンドの顧客体験を強化し、一貫した顧客体験の提供を支援します。
  • 可視性と制御の向上： アプリケーションがAPIを介して統合されると、管理と保護が容易になります。
  • 変化するビジネス要件や技術の進歩に迅速に適応： 変更は必然的に発生するため、大規模に管理することで、過度の単発作業対応が不要となります。
  • アプリケーション開発イニシアチブを加速: API は構成可能性を促進します。効果的な再利用により、一人の開発者が構築した1つのAPIが、組織内の数百もの統合やアプリケーションを支える可能性があります。

API主導の接続コンポーネント

API主導の接続は、アプリケーションの連携とAPI管理という2つの補完的なテクノロジーで構成されています。

API管理ソフトウェアを使用すると、API管理、管理、保護、収益化が可能になります。アプリケーションの連携は、その名前が示すように、形式に関係なくそれらを実装および統合する役割を担います。アプリケーションの連携ではユーザーがAPIを作成および作成することもできますが、API管理はその制御方法を提供します。

アプリケーション連携ソフトウェアが API の再利用を加速

アプリケーション連携プラットフォームが API をサポートすることで、IT チームの運用方法を変える機会を提供します。ビジネス テクノロジストや経験の浅い開発者がアプリや統合を作成できるようになるほか、IT スタッフはより複雑で収益を生み出す活動やガバナンスなどのより戦略的な優先事項に集中できるようになります。

IBMのAPI主導の接続

IBMは、モジュール式でありながら統合されたアプローチで、API主導の接続を可能にし、組織が必要なものだけを購入できるようにします。IBM API Connect®は、API ライフサイクル全体をサポートし、プロバイダーが API を作成および管理できるようにする API 管理ソリューションです。すぐに使用できるセキュリティおよびガバナンス ポリシーを使用して API を保護できます。同様に、App Connect開発者ポータルを使用して組織内外でAPIを共有し、再利用を促進できます。また、セルフサービス方式で開発者ポータルを通じて既存のAPIを検出し、既存のAPIを他のプロジェクトに再利用することもできます。

IBM App Connect は、API を構築および再利用するためのユーザーフレンドリーなアプリケーション プラットフォームです。ビジネス・ユーザーに適したローコードインターフェースにより、アプリケーションの連携を効率化し、APIの再利用性を高めます。SaaS サービスまたはオンプレミスでご利用いただけます。IBM App Connectを使用すると、ビジネス・ユーザーや統合スペシャリストは、App Connectカタログを通じて既存のAPIを見つけることができます。既存のAPIをアプリ/データ統合プロジェクトで再利用することも、モデル主導の統合フローから新しいAPIを作成することもできます。

どちらもIBM iPaaSソリューションの重要なコンポーネントです。App ConnectとAPI Connectの緊密な統合により、組織のコラボレーションとイノベーションが実現します。API Connect を使用して構築された API を検出し、App Connect コネクタ カタログにインポートすることができます。また、App Connect ユーザーは、同じユーザー エクスペリエンス内でAPI のフローを作成し、それを保護し、ゲートウェイ ポリシーを適用することができます。App Connect 30 日間トライアルAPI Connect 30 日間トライアルで、それらがどのように連携するかをお試しいただけます。

 

著者

Lori Brown

Product Marketing

IBM Automation

