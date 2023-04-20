今日の顧客と従業員は、どのようなプラットフォームでも、リアルタイムでパーソナライズされ、連携されたユーザー・エクスペリエンスを期待しています。エンタープライズ アプリケーションが成長し、これらのニーズに合わせて進化するにつれて、アプリケーション間の統合がますます重要になっています。ポイントツーポイント統合を手動で構築するのは時間がかかり、非効率的でコストがかかります。データを利用して共有するための優れた方法と、新しい機能やソリューションを追加するためのより柔軟かつ俊敏な方法が必要です。そこで役立つのがアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）です。API主導の接続性（API主導の統合またはAPI接続性とも呼ばれます）は、こうした要件に対応し、組織がデータのサイロ化を解消し、コラボレーションを改善し、変化に迅速に対応し、イノベーションを促進することを支援します。

API は、さまざまなアプリケーションが相互に通信できるようにする一連の定義済みルールです。API は、他のユーザーが組織のデータやサービスにアクセスして利用できるようにする最新の効率的な方法を提供し、企業が外部のサードパーティ開発者、ビジネス パートナー、社内の各部門を含むエコシステム全体でアプリケーション データと機能を公開できるようにします。

APIは軽量でモジュール式の構成要素であり、複数のアプリケーションで再利用やパッケージ化することで一貫性と拡張性を提供し、同様にセキュリティー保護やコントロールも可能です。したがって、APIの導入が近年急増していることは驚くには当たりません。来年までに、全企業の推定 75% (出典: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions、2022 年 11 月) が、社内外の複数の業界および幅広いユースケースで API を使用するようになるでしょう。