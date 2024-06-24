Smart Talks with IBM

Malcolm Gladwellがホストを務めるポッドキャストが、テクノロジーを創造的にビジネスへ活用し、変革を推進する先見者たちを紹介します。

最新エピソードを聞く

シーズン6を今すぐ聞く

Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
NASAとAI：宇宙の謎を解き明かす

NASAとIBMは、衛星データを解析して地球およびその先に広がるパターンを明らかにする、高度なAI基盤モデルを開発しました。これらのツールは、ケニアで150億本の植樹計画を支援することから、英国で有害な藻類ブルームを追跡することまで、すでに現実世界での成果を生み出しています。このコラボレーションは、気候変動対策、環境モニタリング、緊急対応のための戦略的インサイト（洞察）を提供します。
Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
量子が切り拓く私たちの未来

ホストのMalcolm Gladwellがサンフランシスコ・テックウィークを訪れ、IBMの新リサーチ・ディレクターであるJay Gambettaと、ライブオーディエンスの前で対談します。IBMが進める量子コンピューティングの計算能力拡大に向けた計画、すでに始まっている画期的な実験、そしてこれらの新しいコンピューターが化学、医療、さらには金融分野に与え得る影響について語ります。
Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
AIと量子で実現するスマートなビジネス

ホストのMalcolm GladwellがIBM会長兼CEOのArvind Krishnaと特別ライブエピソードで対談し、量子コンピューティングの革新的な可能性、AIがビジネスにもたらす変革的な影響、そして1990年代に示されたKrishnaの先見的な予測が、いまもIBMのイノベーションを導いている点について掘り下げます。
Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
AIで加速するFerrariファン体験

Scuderia Ferrari社とIBMは、AIによるインサイトと最先端のデジタル・ツールを活用し、ファン・エンゲージメントを再定義しています。IBMが、世界に約4億人いるScuderia Ferrari社のファンとのつながりをどのように深め、デジタル時代におけるイノベーションとコミュニティーを推進しているのかをご紹介します。
Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
L’Oréal社とIBM：AIが切り拓くビューティーの未来

番組はニュージャージー州にあるL’Oréal社のリサーチ＆イノベーション・センターを訪れ、ホストのMalcolm Gladwellが化粧品処方の奥深さと、L’Oréal社とIBMのAIパートナーシップを探ります。AIがビューティー業界をどのように変革し、製品をよりサステナブルで革新的なものにしているのかを明らかにします。
Mixture of Expertsポッドキャスト アルバム アート
AIアシスタントが教育にもたらす変革

ホストのMalcolm Gladwellがケネソー州立大学を訪れ、学生との教室内インタラクションをシミュレーションすることで、将来の教師が対話的な指導を練習できるAIアシスタント「Jiwoo」について学びます。教師が授業に備えるために、AIが教育手法にどのような影響を与えているのかを探ります。
シリーズについて

Revisionist Historyの著者兼ホストであるMalcolm Gladwellと、Pushkin Industriesの人気ポッドキャストのホストたちが登場し、テクノロジーを創造的に活用して変革を起こし、業界を変えているビジョナリーたちと語り合います。
 
今シーズン、Smart Talks with IBM はスタジオを飛び出します。IBMのお客様が人工知能を活用して、ビジネスの進め方をどのように変革しているのかを現地で探ります。テクノロジーの舞台裏に迫り、大きなアイデアと最先端のソリューションが交差する現場を新たな視点で紹介します。
Malcolm Gladwellの笑顔
今すぐ購読 Appleポッドキャスト YouTube Spotify iHeart

Smart Talks with IBMの他のエピソード

クリックしてシーズンを詳細表示し、以下のエピソードをご覧ください↓

2025年1月28日 |エピソード8 インフラストラクチャーがAIの時代をどのように支えているか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト
–Ric Lewis、IBM、インフラストラクチャー担当シニア・バイス・プレジデント

 エピソード8を見る 2024年10月22日 |エピソード 7 AIでサイバーセキュリティーを加速する仕組み

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、戦略パートナー・エコシステム担当ゼネラル・マネージャー
 –Kristy Friedrichs氏、Palo Alto Networks社、シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・パートナーシップ・オフィサー

 エピソード7を見る 2024年10月8日 |エピソード 6 目的を持ってAIを拡大する

ホスト：Jacob Goldstein

ゲスト：
– Rebecca Finlay氏、Partnership on AI、CEO

 

 

 エピソード6を見る 2024年9月24日 |エピソード 5 ビジネスにおけるGraniteの威力

ホスト：Jacob Goldstein

ゲスト：
– Maryam Ashoori、IBM、watsonx.ai担当プロダクト・マネジメント・ディレクター兼プロダクト責任者

 

 エピソード5を見る 2024年9月10日 |エピソード 4 AI時代の教育プログラム

ホスト：Laurie Santos博士

ゲスト：
– Justina Nixon-Saintil、IBM、コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティー担当バイス・プレジデント兼チーフ・インパクト・オフィサー
– April Dawson氏、ノースカロライナ大学、テクノロジー・イノベーション担当副学部長兼法学教授

 エピソード4を見る 2024年8月27日 |エピソード3 オープンソースがAIを民主化する仕組み

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
–Mo Duffy氏、Red Hat社、ソフトウェア・エンジニアリング・マネージャー

  エピソード3を見る 2024年8月13日 |エピソード 2 全米オープンにおけるAIの優位性

ホスト：Jacob Goldstein

ゲスト：
– Brian Ryerson氏、全米テニス協会、デジタル・ストラテジー担当シニア・ディレクター

 エピソード2を見る 2024年6月25日 | エピソード1 AIと生産性パラドックス

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Rob Thomas、IBM、ソフトウェア担当シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・コマーシャル・オフィサー

 

 

 エピソード1を見る
2024年4月10日 |エピソード8 コラボレーションの力：IBMとMicrosoftの連携

ホスト：Tim Harford

ゲスト：
– Srinivasan Venkatarajan氏、Microsoft社、グローバル・パートナー・ビジネス担当ディレクター

 エピソード8を見る 2024年3月19日｜エピソード7 医療におけるAI：生成AIが不妊治療をどう拡張しているのか

ホスト：Laurie Santos博士

ゲスト：
– Alice Crisci氏、Ovum Health社、共同創業者兼CEO

 

 エピソード7を見る 2023年11月28日 | エピソード6 Salesforce社とIBM：生成AIで体験を革新する

ホスト：Jacob Goldstein

ゲスト：
– Susan Emerson氏、Salesforce社、AI・アナリティクス＆データ担当シニア・バイス・プレジデント
 – Matthew Candy、IBM Consulting、生成AI担当グローバル・マネージング・パートナー

 エピソード6を見る 2023年11月14日｜エピソード5 生成AI：その台頭と社会にもたらす可能性

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Dario Gil博士、IBM、シニア・バイス・プレジデント兼リサーチ・ディレクター

 エピソード5を見る 2023年10月17日 | エピソード4 責任あるAI：なぜ企業には信頼できるAIガバナンスが必要なのか

ホストホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士

ゲスト：
– Christina Montgomery、IBM、チーフ・プライバシー＆トラスト・オフィサー

 エピソード4を見る 2023年10月3日 | エピソード3 Hugging Face社とwatsonx：なぜオープンソースがビジネスにおけるAIの未来なのか

ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford

ゲスト：
– Jeff Boudier氏、Hugging Face社、プロダクト＆グロース責任者

 エピソード3を見る 2023年9月19日 | エピソード2 AIの変革：なぜ基盤モデルが未来を担うのか

ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein

ゲスト：
– David Cox博士、IBM、リサーチ部門AIモデル担当バイス・プレジデント

 エピソード2を見る 2023年9月5日 | エピソード1 ビジネスのためのAI：AIのインパクトを最大化する

ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein

ゲスト：
– Kareem Yusuf、IBM、ソフトウェア担当プロダクト・マネジメント＆グロース担当シニア・バイス・プレジデント

 エピソード1を見る
2023年6月19日 | エピソード10 IBMとHBCU：次世代のサイバーセキュリティー専門家を育成する

ホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士

ゲスト：
– Derrick Warren氏、Grambling州立大学、ビジネス学部長

 エピソード10を見る 2023年2月14日 | エピソード9 宇宙での355日：Astronaut Mark Vande Heiと見つめる意味

ホスト：Malcolm Gladwell


ゲスト：
– Mark Vande Hei氏、NASA、宇宙飛行士

 エピソード9を見る 2022年11月29日｜エピソード8 コードではなくクリックで：Salesforce社と実現するデジタル・エクスペリエンスの変革

ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein

ゲスト：
– Phil Weinmeister、IBM、Salesforce Americas担当プロダクト責任者

 エピソード8を見る 2022年11月15日 | エピソード7 データ戦略を解き放つ：より良いビジネスのためのデータ・リテラシー

ホスト：Malcolm Gladwell、Ronald Young Jr.

ゲスト：
– Nicholas Renotte、IBM、データ・サイエンス＆AIテクニカル・スペシャリスト

 エピソード7を見る 2022年10月25日 | エピソード6 採用バイアスに挑む：インテリジェントな自動化による多様な人材採用

ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein

ゲスト：
– Angela Hood氏、ThisWay Global社、創業者兼CEO

 エピソード6を見る 2022年9月27日 | エピソード5 サプライチェーンの未来：持続可能で透明性の高いビジネスの構築

ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford


ゲスト：
– Sheri Hinish、IBM、グローバル・サステナビリティー・サービス・リーダー兼サステナブル・サプライチェーン担当オファリング・リーダー

 エピソード5を見る 2022年8月30日 | エピソード4 自動操縦されているメイフラワー号：海上におけるAIとオートメーション

ホスト：Malcolm Gladwell、Lauren Ober


ゲスト：
– Brett Phaneuf氏およびDon Scott氏、Mayflower Autonomous Shipプロジェクトを支えたエンジニア

 エピソード4を見る 2022年7月23日 | エピソード3 善きハッカー：犯罪者より先に企業を守る

ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford


ゲスト：
– Stephanie “Snow” Carruthers、IBM、X-Force担当チーフ・ピープル・ハッカー

 エピソード3を見る 2022年6月28日 | エピソード2 信頼できるAIの構築：包括的なアプローチ

ホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士

ゲスト：
– Phaedra Boinodiris、IBM Consulting、AIトラスト・プラクティス・リーダー

 エピソード2を見る 2022年5月31日｜エピソード1 Home Lending Pal：クラウドとAIで住宅ローン業界を変革する

ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein

ゲスト：
– Bryan Young氏およびSteven Better氏、Home Lending Pal社、共同創業者

 エピソード1を見る
2021年12月9日 | エピソード12 ショッピング・シーズン最盛期におけるサプライチェーン変動の管理

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Jonathan Wright、IBM、サプライチェーン・コンサルティング担当グローバル・マネージング・パートナー

 エピソード12を見る 2021年12月2日 | エピソード11 サステナビリティーの未来は、企業と顧客にとってどうあるべきか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Marc Rolfe氏、SAP社、戦略パートナー・エコシステム・サクセス担当シニア・バイス・プレジデント、Jason Kelley、IBM、戦略パートナー担当ゼネラル・マネージャー

 エピソード11を見る 2021年11月19日 | エピソード10 人間中心のアプローチはいかに信頼できるAIを築くのか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Christina Montgomery、IBM、チーフ・プライバシー・オフィサー兼AI倫理委員会共同議長、Seth Dobrin、IBM、グローバル・チーフAIオフィサー

 エピソード10を見る 2021年10月29日 | エピソード9 量子コンピューティングは、今日実現する「明日のコンピューティング」

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Dario Gil博士、IBM、シニア・バイス・プレジデント兼リサーチ・ディレクター

 エピソード9を見る 2021年9月30日 | エピソード8 エッジにおけるハイブリッド・クラウドでイノベーションを加速

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– David Schacochis氏、Lumen社、エンタープライズ・テクノロジー担当バイス・プレジデント兼フィールドCTO、Howard Boville、IBM、IBM Cloud Platform責任者

 エピソード8を見る 2021年8月26日 | エピソード7 なぜビジネスにブロックチェーンが必要なのか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、シニア・リーダー

 エピソード7を見る 2021年7月29日 | エピソード6 オープン・イノベーションについての率直な対話

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Jim Whitehurst、IBM、シニア・アドバイザー

 エピソード6を見る 2021年6月3日 | エピソード5 自宅かオフィスか：働き方の未来はハイブリッドなのか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
–Adam Grant氏、ウォートン校、組織心理学者・教授

 

 

 エピソード5を見る 2021年5月27日 | エピソード4 AIは共感できるのか顧客体験の改革

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Anil Bhatt氏、Anthem社、シニア・バイス・プレジデント兼CTO、Glenn Finch、IBM、グローバル・ビジネス・サービス担当マネージング・パートナー

 エピソード4を見る 2021年4月29日 | エピソード3 AI分野の女性とともに未来を再定義する

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Carla Piñero Sublett氏、シニア・バイス・プレジデント兼CMO、Chimka Munkhbayar氏、Agroly社、共同創業者

 エピソード3を見る 2021年3月30日 | エピソード2 5G、エッジ・コンピューティング、AIはいかに産業を変革しているのか

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Srini Kalapala氏、Verizon社、グローバル・テクノロジー／戦略／ネットワーク・クラウド担当バイス・プレジデント
– Steve Canepa、IBM、コミュニケーションズ・セクター担当グローバル・ゼネラル・マネージャー兼マネージング・ディレクター

 エピソード2を見る 2021年3月25日 | エピソード1 AIで仕事の進め方を再考する

ホスト：Malcolm Gladwell

ゲスト：
– Rob Thomas、IBM、クラウド＆データ・プラットフォーム担当シニア・バイス・プレジデント

 エピソード1を見る
2020年11月17日 | エピソード15 Smart Talks with IBM：なぜビジネスにブロックチェーンが必要なのか

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、シニア・リーダー

 エピソード15を見る 2020年11月2日 | エピソード14 Smart Talks with IBM：人種的公平性のために共にコーディングする

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Dale Davis JonesおよびLysa Banks、IBM、ディスティングイッシュト・エンジニア、Britni Lonesome、クリエイティブ・アーキテクト

 エピソード14を見る 2020年10月20日 | エピソード13 Smart Talks with IBM：P-TECHはどのように学生を未来の仕事へと備えさせているのか

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Joel Mangan、IBM、P-TECH担当エグゼクティブ・ディレクター、Yushalia Karim-Doran氏およびEric Chloula-Martinez氏、P-TECH卒業生

 エピソード13を見る 2020年10月6日 | エピソード12 Smart Talks with IBM：オンライン・プライバシーはかつてないほど重要に

ホスト：Robert、Joe

ゲスト：
– Sheri Bachstein、IBM、Watson AdvertisingおよびThe Weather Company担当グローバル責任者

 エピソード12を見る 2020年9月22日 | エピソード11 Smart Talks with IBM：人身奴隷はいまも存在しているAIはこの深刻な問題の抑止に役立つのか

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– John McGrath、IBM、シニア・ソリューション・アーキテクト
– Neil Giles氏、Trafik Analysis Hub、CEO

 エピソード11を見る 2020年7月28日 | エピソード10 コロナ禍における健康格差への対応

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Kyu Rhee博士、IBM、チーフ・ヘルス・オフィサー
– Irene Dankwa-Mullan博士、IBM Watson Health、副チーフ・ヘルス・オフィサー

 

 エピソード10を見る 2020年7月14日 | エピソード9 変化するサイバーセキュリティーの状況

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Wendi Whitmore、IBM、IBM Security X-Force脅威インテリジェンス担当バイス・プレジデント
– Allison Ritter、IBM、IBM Security Command Centerプログラム・リーダー

 エピソード9を見る 2020年6月16日 | エピソード7 議論するAI

ホスト：Robert、Joe

ゲスト：
– Noam Slonim、IBM、Project Debater主任研究者
– Madhu Kochar、IBM、データ＆AI担当バイス・プレジデント

 エピソード7を見る 2020年6月2日 | エピソード6 パンデミックにおけるAIの影響

ホスト：Robert、Joe

ゲスト：
– Ritika Gunnar、IBM、データ＆AIエキスパート・ラボおよびラーニング担当バイス・プレジデント
– Jay Bellissimo、IBM、米国パブリック＆連邦市場担当ゼネラル・マネージャー

 エピソード6を見る 2020年5月19日 | エピソード5 サプライチェーンの再考

ホスト：Robert、Joe

ゲスト：
– Luq Niazi、IBM、消費者産業担当グローバル・マネージング・ディレクター
– Karl Haller、IBM、Consumer Center of Competenceパートナー

 エピソード5を見る 2020年5月5日 | エピソード4 離れていても共同作業を可能にする

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Kristin Wisnewski氏
– Grace Suh氏

 エピソード4を見る 2020年4月21日 | エピソード3 新型コロナウイルス感染症への対応を加速する

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Dave Turek、IBM

 エピソード3を見る 2020年4月7日 | エピソード2 新型コロナウイルス感染症を追跡する

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
–Cameron Clayton、IBM、IBM Cloud EcosystemおよびThe Weather Company担当ゼネラル・マネージャー

 エピソード2を見る 2020年3月24日｜エピソード1 Project Owl

ホスト：Jonathan Strickland

ゲスト：
– Bryan Knouse氏、Project OWL、IBMのCall for Code受賞者
– Alisa Maclin、IBM

 エピソード1を見る

どのようなトピックをお探しですか

AI基盤の構築 ビジネス向けAI 量子のフロンティア オープンで責任あるイノベーション

学習を続ける

黒と赤の服を着て、腕を後ろに組んで立つ女性
AI Academy

ビジネスのためのAIの新たな教育体験を提供するAI Academyを紹介します。あなたのようなビジネス・リーダー向けに設計されたコースを通じて、IBMのトップのソート・リーダーから、成長を促進するAI投資の効果的な優先順位付けに関するインサイトを得ることができます。
ベクター・アートで平行線とAIの文字、および「AIの活用を考察するポッドキャスト」というオーバーレイ・テキスト
AIの活用

AIで何ができるかについて派手な宣伝が多く行われていますが、実際にAIを使用してエクスペリエンスを構築するにはどうすればよいのでしょうか。このシリーズでは、ホストのAlbert Lawrence氏が、ビジネス・リーダーやIBMの技術者とともに、理論上の話ではなく、AIの実践方法を説明します。
方眼紙に手書き風のフローチャートを描いた、「Mixture of Experts」というタイトルのイラスト。
Mixture of Experts

最新のAIトレンドとイノベーション、そしてそれらがビジネスに与える影響についての洞察に満ちた議論をお聞きください。ティム・フワンが司会を務めるこのポッドキャストは、画期的な研究から実用的なアプリケーションまで、あらゆる分野に関する専門知識と分析をバランスよく組み合わせて提供します。

オフィスロビーでスマートフォンを操作するビジネスウーマン
最新のテクノロジー関連ニュースをお届け

Thinkニュースレターでは、AI、セキュリティー、クラウドなどについて毎週、最新の研究や専門家の見解をお届けしています。
最新情報をチェック！

Smart Talks with IBMの新しいエピソードの公開情報をすぐに受け取れるよう、登録してください。

 YouTubeプレイリストを登録 ニュースレターを購読する