Malcolm Gladwellがホストを務めるポッドキャストが、テクノロジーを創造的にビジネスへ活用し、変革を推進する先見者たちを紹介します。
NASAとIBMは、衛星データを解析して地球およびその先に広がるパターンを明らかにする、高度なAI基盤モデルを開発しました。これらのツールは、ケニアで150億本の植樹計画を支援することから、英国で有害な藻類ブルームを追跡することまで、すでに現実世界での成果を生み出しています。このコラボレーションは、気候変動対策、環境モニタリング、緊急対応のための戦略的インサイト（洞察）を提供します。
ホストのMalcolm Gladwellがサンフランシスコ・テックウィークを訪れ、IBMの新リサーチ・ディレクターであるJay Gambettaと、ライブオーディエンスの前で対談します。IBMが進める量子コンピューティングの計算能力拡大に向けた計画、すでに始まっている画期的な実験、そしてこれらの新しいコンピューターが化学、医療、さらには金融分野に与え得る影響について語ります。
ホストのMalcolm GladwellがIBM会長兼CEOのArvind Krishnaと特別ライブエピソードで対談し、量子コンピューティングの革新的な可能性、AIがビジネスにもたらす変革的な影響、そして1990年代に示されたKrishnaの先見的な予測が、いまもIBMのイノベーションを導いている点について掘り下げます。
Scuderia Ferrari社とIBMは、AIによるインサイトと最先端のデジタル・ツールを活用し、ファン・エンゲージメントを再定義しています。IBMが、世界に約4億人いるScuderia Ferrari社のファンとのつながりをどのように深め、デジタル時代におけるイノベーションとコミュニティーを推進しているのかをご紹介します。
番組はニュージャージー州にあるL’Oréal社のリサーチ＆イノベーション・センターを訪れ、ホストのMalcolm Gladwellが化粧品処方の奥深さと、L’Oréal社とIBMのAIパートナーシップを探ります。AIがビューティー業界をどのように変革し、製品をよりサステナブルで革新的なものにしているのかを明らかにします。
Revisionist Historyの著者兼ホストであるMalcolm Gladwellと、Pushkin Industriesの人気ポッドキャストのホストたちが登場し、テクノロジーを創造的に活用して変革を起こし、業界を変えているビジョナリーたちと語り合います。
今シーズン、Smart Talks with IBM はスタジオを飛び出します。IBMのお客様が人工知能を活用して、ビジネスの進め方をどのように変革しているのかを現地で探ります。テクノロジーの舞台裏に迫り、大きなアイデアと最先端のソリューションが交差する現場を新たな視点で紹介します。
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
–Ric Lewis、IBM、インフラストラクチャー担当シニア・バイス・プレジデント
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、戦略パートナー・エコシステム担当ゼネラル・マネージャー
–Kristy Friedrichs氏、Palo Alto Networks社、シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・パートナーシップ・オフィサー
ホスト：Jacob Goldstein
ゲスト：
– Rebecca Finlay氏、Partnership on AI、CEO
ホスト：Jacob Goldstein
ゲスト：
– Maryam Ashoori、IBM、watsonx.ai担当プロダクト・マネジメント・ディレクター兼プロダクト責任者
ホスト：Laurie Santos博士
ゲスト：
– Justina Nixon-Saintil、IBM、コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティー担当バイス・プレジデント兼チーフ・インパクト・オフィサー
– April Dawson氏、ノースカロライナ大学、テクノロジー・イノベーション担当副学部長兼法学教授
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
–Mo Duffy氏、Red Hat社、ソフトウェア・エンジニアリング・マネージャー
ホスト：Jacob Goldstein
ゲスト：
– Brian Ryerson氏、全米テニス協会、デジタル・ストラテジー担当シニア・ディレクター
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Rob Thomas、IBM、ソフトウェア担当シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・コマーシャル・オフィサー
ホスト：Tim Harford
ゲスト：
– Srinivasan Venkatarajan氏、Microsoft社、グローバル・パートナー・ビジネス担当ディレクター
ホスト：Laurie Santos博士
ゲスト：
– Alice Crisci氏、Ovum Health社、共同創業者兼CEO
ホスト：Jacob Goldstein
ゲスト：
– Susan Emerson氏、Salesforce社、AI・アナリティクス＆データ担当シニア・バイス・プレジデント
– Matthew Candy、IBM Consulting、生成AI担当グローバル・マネージング・パートナー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Dario Gil博士、IBM、シニア・バイス・プレジデント兼リサーチ・ディレクター
ホストホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士
ゲスト：
– Christina Montgomery、IBM、チーフ・プライバシー＆トラスト・オフィサー
ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford
ゲスト：
– Jeff Boudier氏、Hugging Face社、プロダクト＆グロース責任者
ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein
ゲスト：
– David Cox博士、IBM、リサーチ部門AIモデル担当バイス・プレジデント
ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein
ゲスト：
– Kareem Yusuf、IBM、ソフトウェア担当プロダクト・マネジメント＆グロース担当シニア・バイス・プレジデント
ホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士
ゲスト：
– Derrick Warren氏、Grambling州立大学、ビジネス学部長
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Mark Vande Hei氏、NASA、宇宙飛行士
ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein
ゲスト：
– Phil Weinmeister、IBM、Salesforce Americas担当プロダクト責任者
ホスト：Malcolm Gladwell、Ronald Young Jr.
ゲスト：
– Nicholas Renotte、IBM、データ・サイエンス＆AIテクニカル・スペシャリスト
ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein
ゲスト：
– Angela Hood氏、ThisWay Global社、創業者兼CEO
ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford
ゲスト：
– Sheri Hinish、IBM、グローバル・サステナビリティー・サービス・リーダー兼サステナブル・サプライチェーン担当オファリング・リーダー
ホスト：Malcolm Gladwell、Lauren Ober
ゲスト：
– Brett Phaneuf氏およびDon Scott氏、Mayflower Autonomous Shipプロジェクトを支えたエンジニア
ホスト：Malcolm Gladwell、Tim Harford
ゲスト：
– Stephanie “Snow” Carruthers、IBM、X-Force担当チーフ・ピープル・ハッカー
ホスト：Malcolm Gladwell、Laurie Santos博士
ゲスト：
– Phaedra Boinodiris、IBM Consulting、AIトラスト・プラクティス・リーダー
ホスト：Malcolm Gladwell、Jacob Goldstein
ゲスト：
– Bryan Young氏およびSteven Better氏、Home Lending Pal社、共同創業者
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Jonathan Wright、IBM、サプライチェーン・コンサルティング担当グローバル・マネージング・パートナー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Marc Rolfe氏、SAP社、戦略パートナー・エコシステム・サクセス担当シニア・バイス・プレジデント、Jason Kelley、IBM、戦略パートナー担当ゼネラル・マネージャー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Christina Montgomery、IBM、チーフ・プライバシー・オフィサー兼AI倫理委員会共同議長、Seth Dobrin、IBM、グローバル・チーフAIオフィサー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Dario Gil博士、IBM、シニア・バイス・プレジデント兼リサーチ・ディレクター
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– David Schacochis氏、Lumen社、エンタープライズ・テクノロジー担当バイス・プレジデント兼フィールドCTO、Howard Boville、IBM、IBM Cloud Platform責任者
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、シニア・リーダー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Jim Whitehurst、IBM、シニア・アドバイザー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
–Adam Grant氏、ウォートン校、組織心理学者・教授
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Anil Bhatt氏、Anthem社、シニア・バイス・プレジデント兼CTO、Glenn Finch、IBM、グローバル・ビジネス・サービス担当マネージング・パートナー
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Carla Piñero Sublett氏、シニア・バイス・プレジデント兼CMO、Chimka Munkhbayar氏、Agroly社、共同創業者
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Srini Kalapala氏、Verizon社、グローバル・テクノロジー／戦略／ネットワーク・クラウド担当バイス・プレジデント
– Steve Canepa、IBM、コミュニケーションズ・セクター担当グローバル・ゼネラル・マネージャー兼マネージング・ディレクター
ホスト：Malcolm Gladwell
ゲスト：
– Rob Thomas、IBM、クラウド＆データ・プラットフォーム担当シニア・バイス・プレジデント
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Jason Kelley、IBM、シニア・リーダー
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Dale Davis JonesおよびLysa Banks、IBM、ディスティングイッシュト・エンジニア、Britni Lonesome、クリエイティブ・アーキテクト
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Joel Mangan、IBM、P-TECH担当エグゼクティブ・ディレクター、Yushalia Karim-Doran氏およびEric Chloula-Martinez氏、P-TECH卒業生
ホスト：Robert、Joe
ゲスト：
– Sheri Bachstein、IBM、Watson AdvertisingおよびThe Weather Company担当グローバル責任者
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– John McGrath、IBM、シニア・ソリューション・アーキテクト
– Neil Giles氏、Trafik Analysis Hub、CEO
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Kyu Rhee博士、IBM、チーフ・ヘルス・オフィサー
– Irene Dankwa-Mullan博士、IBM Watson Health、副チーフ・ヘルス・オフィサー
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Wendi Whitmore、IBM、IBM Security X-Force脅威インテリジェンス担当バイス・プレジデント
– Allison Ritter、IBM、IBM Security Command Centerプログラム・リーダー
ホスト：Robert、Joe
ゲスト：
– Noam Slonim、IBM、Project Debater主任研究者
– Madhu Kochar、IBM、データ＆AI担当バイス・プレジデント
ホスト：Robert、Joe
ゲスト：
– Ritika Gunnar、IBM、データ＆AIエキスパート・ラボおよびラーニング担当バイス・プレジデント
– Jay Bellissimo、IBM、米国パブリック＆連邦市場担当ゼネラル・マネージャー
ホスト：Robert、Joe
ゲスト：
– Luq Niazi、IBM、消費者産業担当グローバル・マネージング・ディレクター
– Karl Haller、IBM、Consumer Center of Competenceパートナー
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Kristin Wisnewski氏
– Grace Suh氏
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Dave Turek、IBM
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
–Cameron Clayton、IBM、IBM Cloud EcosystemおよびThe Weather Company担当ゼネラル・マネージャー
ホスト：Jonathan Strickland
ゲスト：
– Bryan Knouse氏、Project OWL、IBMのCall for Code受賞者
– Alisa Maclin、IBM
ビジネスのためのAIの新たな教育体験を提供するAI Academyを紹介します。あなたのようなビジネス・リーダー向けに設計されたコースを通じて、IBMのトップのソート・リーダーから、成長を促進するAI投資の効果的な優先順位付けに関するインサイトを得ることができます。
AIで何ができるかについて派手な宣伝が多く行われていますが、実際にAIを使用してエクスペリエンスを構築するにはどうすればよいのでしょうか。このシリーズでは、ホストのAlbert Lawrence氏が、ビジネス・リーダーやIBMの技術者とともに、理論上の話ではなく、AIの実践方法を説明します。
最新のAIトレンドとイノベーション、そしてそれらがビジネスに与える影響についての洞察に満ちた議論をお聞きください。ティム・フワンが司会を務めるこのポッドキャストは、画期的な研究から実用的なアプリケーションまで、あらゆる分野に関する専門知識と分析をバランスよく組み合わせて提供します。