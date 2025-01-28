David Levyは、IBMのクライアント・エンジニアリングのアドバイザリー・テクノロジー・エンジニアとして働いています。開発者としてキャリアをスタートしたDavidは、システム・アーキテクチャー、クラウド・エンジニアリング、Webアプリケーション設計などに高度に熟練しています。彼は「AIの活用」の２つのエピソードにゲストとして参加し、IBMのテクノロジーのYouTubeチャンネルで２本の動画のホストを務めました。Davidは、技術的な概念を実用的で実装しやすいビジネス・ソリューションに変える専門知識を持っています。シンプルなアイデアで複雑な問題を解決するという情熱は、ゲストとの関わり方にも表れています。楽しく魅力的な会話ものにしながら、思慮深く掘り下げた質問を投げかけながら、常に楽しく引き込まれる対話を生み出しています。