Campbell Watsonが、AI基盤モデルによる地球、気候、宇宙科学の変革について解説します。
「AIの活用」ポッドキャストへようこそ。ここでは、AIを実世界で活用しているリーダーから知見とインスピレーションを得ることができます。このポッドキャストでは、インパクトを残したシーズン1から再び、さまざまな業界からゲストを迎え、AIに焦点を当てた対話を繰り広げます。ホストのDavid LevyがIBM内外の専門家と対談し、AIがビジネスのあり方をどのように変えているのかを探ります。各エピソードでは導入から最適化、重要な学び、測定可能な成果までをカバーし、AI活用を始めたばかりの方にも、さらなる加速を目指す方にも、あらゆる段階に役立つ知見を提供します。
David Levyは、IBMのクライアント・エンジニアリングのアドバイザリー・テクノロジー・エンジニアとして働いています。開発者としてキャリアをスタートしたDavidは、システム・アーキテクチャー、クラウド・エンジニアリング、Webアプリケーション設計などに高度に熟練しています。彼は「AIの活用」の２つのエピソードにゲストとして参加し、IBMのテクノロジーのYouTubeチャンネルで２本の動画のホストを務めました。Davidは、技術的な概念を実用的で実装しやすいビジネス・ソリューションに変える専門知識を持っています。シンプルなアイデアで複雑な問題を解決するという情熱は、ゲストとの関わり方にも表れています。楽しく魅力的な会話ものにしながら、思慮深く掘り下げた質問を投げかけながら、常に楽しく引き込まれる対話を生み出しています。
Campbell Watsonが「AIの活用」ポッドキャストの最新エピソードに参加し、AIを使って地球、気候、宇宙を研究する方法を共有します。
ゲスト：
- Monica Ellingson氏、IBM Consulting IBM iX® スポーツ・エンターテインメント部門のパートナー兼プラクティス・リード
- Jim “Bones” Mackay氏、PGAキャディー、NBC特派員
ゲスト：Palo Alto Networks、Unit 42担当上級副社長、Wendi Whitmore氏
ゲスト：watsonx南北アメリカクライアントゼロ市場開拓担当ディレクター、Steve Moss
ゲスト：iFi AIのCEOであり、CNBCシニア寄稿者、Ron Insana氏
ゲスト：Morgan J. Ingram氏
AMP Creative社創業者兼CEO（最高経営責任者）
ゲスト：Open MachineのCEO、Allie K. Miller氏
ゲスト：Redfinの製品・デザイン担当SVP、Ariel Dos Santos氏
ゲスト：IBMオートメーションの製品開発担当副社長、Vikram Murali
ゲスト：KoyzrのCEO、Cassie Kozyrkov氏
ゲスト：戦略国際問題研究所（CSIS）エネルギー安全保障および気候変動プログラム・ディレクター、Joseph Majkut氏
AI時代において、チームの構築と管理の方法は進化を余儀なくされています。企業が従業員のモチベーションを高め、能力を強化するAIソリューションの導入方法をご覧ください。
ゲスト：BCGのマネージング・ディレクター＆シニア・パートナー、Debbie Lovich氏
AI駆動型の知見により、在庫管理と顧客エンゲージメントが大規模に変革しています。現代の小売業においてAIがどのように活用されているかをご覧ください。
ゲスト：Tractor Supply CompanyのAIプラットフォーム担当副社長、Glenn Allison氏
ロボティクスの世界は変わりつつあります。 AIとロボティクスの融合により、産業分野がどのようなインパクトを受けているのかをご覧ください。
ゲスト：Boston DynamicsのCTO、Aaron Saunders氏
AI導入における最大の懸念事項の一つは、乱雑なデータや古いデータです。AI導入を成功させるために企業が考慮すべき重要な要素について学びましょう。
ゲスト：ニューヨーク大学スターン経営大学院のチーフAIアーキテクトおよびAI MindsetのCEO、Conor Grennan氏
調達に時間がかかることはもうありません。AIがどのようにプロセスを迅速化し、知見を引き出し、調達チームの意思決定方法を変革するかを学びましょう。
ゲスト：Gatekeeperの製品および顧客マーケティング・ディレクター、Daniel Barnes氏
AIガバナンスとサイバーセキュリティーがどのように連携して責任あるイノベーションを形成し、強力なリーダーシップと説明責任の文化が安全な進歩を推進するかを探ります。
ゲスト：サイバーセキュリティー・社会基盤安全保障庁の元長官、Jen Easterly氏
データ・キュレーションとガバナンスによってエージェント型AIを強化し、組織がデータの混乱から明確な意思決定を行えるように動き、自信を持って意思決定を行う方法を学びましょう。
ゲスト：NEAのパートナー、Madison Faulkner氏
WealthBuildがエージェント型AIを活用して、金融ガイダンスの民主化、地域銀行のサポート、パーソナライズされたアドバイスを大規模に提供している方法をご紹介します。
ゲスト：WealthBuildの創設者 & CEO、Ramona Ortega氏
IBMは、マスターズが世界中のゴルフファンとつながることを支援してきました。PGAキャディーのJim Mackay氏が、IBMの提供するHole Insightsのような機能がこのチャンピオンシップの体験をどのように変えたかについて語ります。
このエピソードでは、AdobeのグローバルAIストラテジー責任者であるEmily McReynolds氏と、IBMのシニアパートナー兼マーケティング・プラクティス・グローバルリーダーであるPierre Charchaflianが対話に参加します。生成AIがパーソナライズされたマーケティング・コンテンツのあり方をどのように変えているのかについて議論します。
このエピソードでは、メイヨー・クリニックの心臓電気生理学者であるGuru Kowlgi博士が、AIをどのように利用して医師が患者の心臓の健康改善をしているかについて論じ、医療におけるAIへの懸念（バイアスや信頼性を含む）に言及し、医療分野におけるAIの未来を探ります。
グラミー賞受賞アーティストのNe-Yo氏とMetaphysicのチーフ・コンテンツ・オフィサーであるEd Ulbrich氏が、アートやエンターテインメントの制作にAIを使用する際のAIの倫理とリスクについて語ります。AIは他の技術ツールと同じようにアートに使用されており、私たちには良いものを維持するためのガードレールが必要です。
もしAIを人道的問題の解決に役立つツールとして利用できるとしたらどうでしょうか？AI for Goodの共同創設者兼CEOであるJames Hodson氏が、AIテクノロジーによってコミュニティーをどのように変革できるかについて語ります。
AIエージェントは、あなたの仕事の能力を高めてくれるでしょうか？ペンシルベニア大学ウォートン校の生成AIラボの共同ディレクターであるEthan Mollick氏が、AIエージェントを使って創造性と効率性を高める方法について語ります。
経営幹部の81％が安全で信頼できるAIの重要性を強調している一方で、安全なAIプロジェクトはわずか24％にとどまっています。 AIについて、セキュリティーよりもイノベーションを優先することは本当に適切といえるでしょうか？ IBM X-Force Redのグローバル責任者であるChris ThompsonとAWSのシニア・セキュリティー・アーキテクトであるMoumita Saha氏が、生成AIの攻撃対象領域、リスク、AIモデルを保護する方法について語ります。
AIパイロットの構築は比較的簡単ですが、実装ははるかに困難です。そのため、AIパイロットの5人中4人が離陸前に墜落しています。このエピソードでは、Robloxのエンジニアリング担当副社長Anupam Singh氏をゲストに迎え、IBMのチーフAIエンジニアNick Renotteが、コスト、データ品質、ユーザーエクスペリエンスなど、AI実装を阻む隠れた落とし穴と、その罠に陥らないための方法を明らかにします。
AIを誰もが利用できるようにするための取り組みを先導する先駆者がいる一方で、他の企業はまだ追いついていません。しかし、こうした進歩の一方で、懸念すべき現実があります。AI分野におけるジェンダーギャップが生じているのです。Girls Who Codeの創設者兼CEOであるReshma Saujani氏が、「高い志向を持つAI」と、このギャップを埋めるために私たちができることについて語ります。
生成AIは高価であり、規模が拡大するにつれてさらに高額になります。AI統合、データ、AIセキュリティーなど、AIの隠れたコストについて見ていきましょう。
バーチャル・アシスタントは長い間私たちの生活の一部となってきましたが、生成AIによって高速化と高精度化が進むにつれ、人間に取って代わることはできるのでしょうか。
生成AIは作成者（開発者）を含め、すべての人の生活を変えています。このエピソードでは、IBM Developer AdvocateのJJ Asgharが、AIセキュリティーにとって「オープン性」が非常に重要な理由と、AIモデルを試す方法について語ります。
2024年8月13日 | エピソード5 ESPNのホストのMike Greenberg氏が、ファンタジー・フットボールをプレイする際に直感を無視すべき理由と、AIが勝利にどう役立つかを語ります。
AIはコードを書くことは できますが、開発者をAIで置き換える段階には達していません。
本当に電話の窓口に人間が必要なのでしょうか、それともバーチャル・アシスタントに活躍の場を与えればよいのでしょうか。生成AIがバーチャル・アシスタントと人間のエージェントの業務をどのように向上させているかをご視聴ください。
ホストのAlbert Lawrence、 IBMのHRテクノロジー、データ、 AI担当副社長のJon Lester、 IBMのアドバイザリー・テクノロジー・エンジニアのDavid Levyが、 AIとデータを倫理的に使用して人事をより効率的かつ人間味のあるものにする方法について語ります。
オンプレミスでもクラウドでも、データ全体でAIをシームレスに統合することを想像してみてください。IBMのエキスパートが、異種データ環境の複雑さを克服する方法について説明します。
ポッドキャストのホスト、Albert Lawrenceが、IBMのクライアント・エンジニアリング担当副社長のJessica Rockwood、IBM のクライアント・エンジニアリング担当シニア AI エンジニアのMorgan Carrollとともに、単調な作業からうまく解放される方法と、そのために必要なデータについて語ります。
最新のAIトレンドとイノベーション、そしてそれらがビジネスに与える影響についての洞察に満ちた議論をお聞きください。ティム・フワンが司会を務めるこのポッドキャストは、画期的な研究から実用的なアプリケーションまで、あらゆる分野に関する専門知識と分析をバランスよく組み合わせて提供します。
イノベーションの最前線にいる人々の会話からインスピレーションを得てください。社会科学分野で世界で最も有名な思想家および作家の1人であるマルコム・グラッドウェル氏が、ビジネスを変革できるテクノロジーについてリーダーと語るのをお聞きださい。
ビジネスのためのAIの新たな教育体験を提供するAI Academyを紹介します。あなたのようなビジネス・リーダー向けに設計されたコースを通じて、IBMのトップのソート・リーダーから、成長を促進するAI投資の効果的な優先順位付けに関するインサイトを得ることができます。
サイバーセキュリティーの最新ニュースと現場の従事者による深掘り対談を組み合わせた週配信ポッドキャストです。毎週水曜日のニュースまとめでは、最新のマルウェアや攻撃傾向から、有望な新しいツールや技術まで、その時々で最も重要なトピックスを専門家集団が解説します。
IBMのCIO兼ビジネス・プラットフォーム・トランスフォーメーション担当副社長であるAnn Funaiがホストを務める「Transformers」では、今日の変革を推進するリーダーの舞台裏をご紹介しています。リーダーたちの抱える現実の課題、インスピレーションを与えるような教訓、実践的なベスト・プラクティスなどを探求しましょう。
The Coherence Timesポッドキャストは、量子コンピューティングの素晴らしい世界を基礎的なレッスンに分解し、この時代を定義する世代のテクノロジーが直面する課題とブレークスルーについて探ります。