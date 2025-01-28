AIの活用

Campbell Watsonが、AI基盤モデルによる地球、気候、宇宙科学の変革について解説します。

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シリーズについて

「AIの活用」ポッドキャストへようこそ。ここでは、AIを実世界で活用しているリーダーから知見とインスピレーションを得ることができます。このポッドキャストでは、インパクトを残したシーズン1から再び、さまざまな業界からゲストを迎え、AIに焦点を当てた対話を繰り広げます。ホストのDavid LevyがIBM内外の専門家と対談し、AIがビジネスのあり方をどのように変えているのかを探ります。各エピソードでは導入から最適化、重要な学び、測定可能な成果までをカバーし、AI活用を始めたばかりの方にも、さらなる加速を目指す方にも、あらゆる段階に役立つ知見を提供します。
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ホスト

David Levyは、IBMのクライアント・エンジニアリングのアドバイザリー・テクノロジー・エンジニアとして働いています。開発者としてキャリアをスタートしたDavidは、システム・アーキテクチャー、クラウド・エンジニアリング、Webアプリケーション設計などに高度に熟練しています。彼は「AIの活用」の２つのエピソードにゲストとして参加し、IBMのテクノロジーのYouTubeチャンネルで２本の動画のホストを務めました。Davidは、技術的な概念を実用的で実装しやすいビジネス・ソリューションに変える専門知識を持っています。シンプルなアイデアで複雑な問題を解決するという情熱は、ゲストとの関わり方にも表れています。楽しく魅力的な会話ものにしながら、思慮深く掘り下げた質問を投げかけながら、常に楽しく引き込まれる対話を生み出しています。
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基盤モデルが宇宙・気候科学を加速

Campbell Watsonが「AIの活用」ポッドキャストの最新エピソードに参加し、AIを使って地球、気候、宇宙を研究する方法を共有します。

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「AIの活用」のその他のエピソードを視聴する

2025年4月8日 | シーズン2、エピソード1 マスターズの専門家、Jim “Bones” Mackay氏がデータとストラテジーについての見解を共有

ゲスト：
- Monica Ellingson氏、IBM Consulting IBM iX® スポーツ・エンターテインメント部門のパートナー兼プラクティス・リード
- Jim “Bones” Mackay氏、PGAキャディー、NBC特派員

 エピソード1を見る 2025年4月22日｜シーズン2、エピソード2 エージェント型AI：サイバーセキュリティーにおける新たな課題

ゲスト：Palo Alto Networks、Unit 42担当上級副社長、Wendi Whitmore氏

 エピソード2を見る 2025年5月6日 |シーズン2、エピソード3 エージェント型AIによる人事変革：IBMのクライアント・ゼロの事例から学ぶ知見

ゲスト：watsonx南北アメリカクライアントゼロ市場開拓担当ディレクター、Steve Moss

 エピソード3を見る 2025年5月20日｜シーズン2、エピソード4 財務におけるAIの時代が正式に到来

ゲスト：iFi AIのCEOであり、CNBCシニア寄稿者、Ron Insana氏

 エピソード4を見る 2025年6月3日 |シーズン2、エピソード5 AI：販売を難しくするのではなく、よりスマートに

ゲスト：Morgan J. Ingram氏
AMP Creative社創業者兼CEO（最高経営責任者）

 エピソード5を見る 2025年6月17日 | シーズン2、エピソード6 生産性だけでは不十分。AI エージェントでビジネスモデルを変革

ゲスト：Open MachineのCEO、Allie K. Miller氏

 エピソード6を見る 2025年7月1日 |シーズン2、エピソード7 不動産におけるAI：次の一手にAIを活用する

ゲスト：Redfinの製品・デザイン担当SVP、Ariel Dos Santos氏

 エピソード7を見る 2025年7月15日 |シーズン2、エピソード8 オブザーバビリティー：直感ではなく知見に基づいてIT環境を運用する

ゲスト：IBMオートメーションの製品開発担当副社長、Vikram Murali

 エピソード8を見る 2025年7月1日 |シーズン2、エピソード9 意思決定インテリジェンス：思慮深いデータ駆動型の選択

ゲスト：KoyzrのCEO、Cassie Kozyrkov氏

 エピソード9を見る 2025年8月15日 |シーズン2、エピソード10 AIのエネルギー消費：企業と電力会社にとって何を意味するのか

ゲスト：戦略国際問題研究所（CSIS）エネルギー安全保障および気候変動プログラム・ディレクター、Joseph Majkut氏

 エピソード10を見る 2025年8月26日 |シーズン2、エピソード11 AI導入が従業員の幸福から始まる理由

AI時代において、チームの構築と管理の方法は進化を余儀なくされています。企業が従業員のモチベーションを高め、能力を強化するAIソリューションの導入方法をご覧ください。

ゲスト：BCGのマネージング・ディレクター＆シニア・パートナー、Debbie Lovich氏

 エピソード11を見る 2025年9月9日 |シーズン2、エピソード12 Tractor Supply Company、小売業界におけるAIの力を実証

AI駆動型の知見により、在庫管理と顧客エンゲージメントが大規模に変革しています。現代の小売業においてAIがどのように活用されているかをご覧ください。

ゲスト：Tractor Supply CompanyのAIプラットフォーム担当副社長、Glenn Allison氏

 エピソード12を見る 2025年9月23日 |シーズン2、エピソード13 AIとロボティクスによって再構築される産業の現場

ロボティクスの世界は変わりつつあります。 AIとロボティクスの融合により、産業分野がどのようなインパクトを受けているのかをご覧ください。

 

ゲスト：Boston DynamicsのCTO、Aaron Saunders氏

 エピソード13を見る 2025年10月7日 |シーズン2、エピソード14 新しいツール以上のものが求められるAI導入

AI導入における最大の懸念事項の一つは、乱雑なデータや古いデータです。AI導入を成功させるために企業が考慮すべき重要な要素について学びましょう。

 

ゲスト：ニューヨーク大学スターン経営大学院のチーフAIアーキテクトおよびAI MindsetのCEO、Conor Grennan氏

 エピソード14を見る 2025年10月21日 | シーズン2、エピソード15 調達はAIのスピードで動く

調達に時間がかかることはもうありません。AIがどのようにプロセスを迅速化し、知見を引き出し、調達チームの意思決定方法を変革するかを学びましょう。

ゲスト：Gatekeeperの製品および顧客マーケティング・ディレクター、Daniel Barnes氏

 エピソード15を見る 2025年11月4日｜ シーズン2、エピソード16 AIガバナンスとサイバーセキュリティーが出会うとき

AIガバナンスとサイバーセキュリティーがどのように連携して責任あるイノベーションを形成し、強力なリーダーシップと説明責任の文化が安全な進歩を推進するかを探ります。

ゲスト：サイバーセキュリティー・社会基盤安全保障庁の元長官、Jen Easterly氏

 エピソード16を見る 2025年11月11日 | シーズン2、エピソード17 AIの力はよりよいデータから始まる

データ・キュレーションとガバナンスによってエージェント型AIを強化し、組織がデータの混乱から明確な意思決定を行えるように動き、自信を持って意思決定を行う方法を学びましょう。

ゲスト：NEAのパートナー、Madison Faulkner氏

 エピソード17を視聴する 2025年11月18日 | シーズン2、エピソード18 エージェント型AIで、よりスマートで身近な資産運用を実現

WealthBuildがエージェント型AIを活用して、金融ガイダンスの民主化、地域銀行のサポート、パーソナライズされたアドバイスを大規模に提供している方法をご紹介します。

ゲスト：WealthBuildの創設者 & CEO、Ramona Ortega氏

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2025年3月25日 | エピソード18 メインフレームとAIの先駆者となった女性たち

IBMは、マスターズが世界中のゴルフファンとつながることを支援してきました。PGAキャディーのJim Mackay氏が、IBMの提供するHole Insightsのような機能がこのチャンピオンシップの体験をどのように変えたかについて語ります。

 エピソード18を見る 2025年3月11日 ｜ エピソード17 生成AIでマーケティングの自動化とパーソナライゼーションを刷新

このエピソードでは、AdobeのグローバルAIストラテジー責任者であるEmily McReynolds氏と、IBMのシニアパートナー兼マーケティング・プラクティス・グローバルリーダーであるPierre Charchaflianが対話に参加します。生成AIがパーソナライズされたマーケティング・コンテンツのあり方をどのように変えているのかについて議論します。

 エピソード17を視聴する 2025年2月25日 | エピソード16 Mayo ClinicのAI医療アプリが脳卒中予防にどのように役立つか

このエピソードでは、メイヨー・クリニックの心臓電気生理学者であるGuru Kowlgi博士が、AIをどのように利用して医師が患者の心臓の健康改善をしているかについて論じ、医療におけるAIへの懸念（バイアスや信頼性を含む）に言及し、医療分野におけるAIの未来を探ります。

 エピソード16を見る 2025年1月7日 | エピソード15 NE-YO氏とEd Ulbrich氏によるAIのリアリズム：知的財産（IP）からCGIまで、AIがアーティストに与える影響

グラミー賞受賞アーティストのNe-Yo氏とMetaphysicのチーフ・コンテンツ・オフィサーであるEd Ulbrich氏が、アートやエンターテインメントの制作にAIを使用する際のAIの倫理とリスクについて語ります。AIは他の技術ツールと同じようにアートに使用されており、私たちには良いものを維持するためのガードレールが必要です。

エピソード15を見る 2024年12月17日 | エピソード14 AIの価値はは生産性だけにとどまらない

もしAIを人道的問題の解決に役立つツールとして利用できるとしたらどうでしょうか？AI for Goodの共同創設者兼CEOであるJames Hodson氏が、AIテクノロジーによってコミュニティーをどのように変革できるかについて語ります。

 エピソード14を見る 2024年12月3日 | エピソード13 Ethan Mollick氏のチェンジ・エージェント：AIエージェントが生産性をどう再定義するか

AIエージェントは、あなたの仕事の能力を高めてくれるでしょうか？ペンシルベニア大学ウォートン校の生成AIラボの共同ディレクターであるEthan Mollick氏が、AIエージェントを使って創造性と効率性を高める方法について語ります。

 エピソード13を見る 2024年11月26日 | エピソード12 生成AIのハッキング：AI時代のセキュリティー・リスクの抑制

経営幹部の81％が安全で信頼できるAIの重要性を強調している一方で、安全なAIプロジェクトはわずか24％にとどまっています。 AIについて、セキュリティーよりもイノベーションを優先することは本当に適切といえるでしょうか？ IBM X-Force Redのグローバル責任者であるChris ThompsonとAWSのシニア・セキュリティー・アーキテクトであるMoumita Saha氏が、生成AIの攻撃対象領域、リスク、AIモデルを保護する方法について語ります。

 エピソード12を見る 2024年11月19日 ｜ エピソード11 AIパイロットの進歩：AIプロジェクトを成功させる秘訣

AIパイロットの構築は比較的簡単ですが、実装ははるかに困難です。そのため、AIパイロットの5人中4人が離陸前に墜落しています。このエピソードでは、Robloxのエンジニアリング担当副社長Anupam Singh氏をゲストに迎え、IBMのチーフAIエンジニアNick Renotteが、コスト、データ品質、ユーザーエクスペリエンスなど、AI実装を阻む隠れた落とし穴と、その罠に陥らないための方法を明らかにします。

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AIを誰もが利用できるようにするための取り組みを先導する先駆者がいる一方で、他の企業はまだ追いついていません。しかし、こうした進歩の一方で、懸念すべき現実があります。AI分野におけるジェンダーギャップが生じているのです。Girls Who Codeの創設者兼CEOであるReshma Saujani氏が、「高い志向を持つAI」と、このギャップを埋めるために私たちができることについて語ります。

 エピソード10を見る 2024年10月8日 | エピソード9 生成AIを導入する余裕はありますか。 AIインフラストラクチャー、統合、データ、その他の隠れたコストによりAIが高価になる理由

生成AIは高価であり、規模が拡大するにつれてさらに高額になります。AI統合、データ、AIセキュリティーなど、AIの隠れたコストについて見ていきましょう。

 エピソード9を見る 2024年9月24日 | エピソード8 チャットボットを超えて：真に役立つ仮想エージェントを生成AIで構築

バーチャル・アシスタントは長い間私たちの生活の一部となってきましたが、生成AIによって高速化と高精度化が進むにつれ、人間に取って代わることはできるのでしょうか。

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生成AIは作成者（開発者）を含め、すべての人の生活を変えています。このエピソードでは、IBM Developer AdvocateのJJ Asgharが、AIセキュリティーにとって「オープン性」が非常に重要な理由と、AIモデルを試す方法について語ります。


 エピソード7を見る 2024年8月27日 | エピソード6 データを活用してESPNのGreenyチームとファンタジー・フットボールで勝利する方法

2024年8月13日 | エピソード5 ESPNのホストのMike Greenberg氏が、ファンタジー・フットボールをプレイする際に直感を無視すべき理由と、AIが勝利にどう役立つかを語ります。

 エピソード6を見る 2024年8月13日 | エピソード5 サービスを止めずにコードを更新する

AIはコードを書くことは できますが、開発者をAIで置き換える段階には達していません。

 エピソード5を見る 2024年7月30日 | エピソード4 「サービス担当者」を求める顧客を救う

本当に電話の窓口に人間が必要なのでしょうか、それともバーチャル・アシスタントに活躍の場を与えればよいのでしょうか。生成AIがバーチャル・アシスタントと人間のエージェントの業務をどのように向上させているかをご視聴ください。

 エピソード4を見る 2024年7月16日 | エピソード3 人事の人間的側面 — AIを活用して本物のつながりを醸成

ホストのAlbert Lawrence、 IBMのHRテクノロジー、データ、 AI担当副社長のJon Lester、 IBMのアドバイザリー・テクノロジー・エンジニアのDavid Levyが、 AIとデータを倫理的に使用して人事をより効率的かつ人間味のあるものにする方法について語ります。

 エピソード3を見る 2024年7月2日 ｜ エピソード2 AIとハイブリッドクラウドのダイナミックな組み合わせでテクノロジーを拡張

オンプレミスでもクラウドでも、データ全体でAIをシームレスに統合することを想像してみてください。IBMのエキスパートが、異種データ環境の複雑さを克服する方法について説明します。

 エピソード2を見る 2024年6月18日 | エピソード1 単調な作業から意欲の湧く仕事へ：生成AIを活用した業務委任

ポッドキャストのホスト、Albert Lawrenceが、IBMのクライアント・エンジニアリング担当副社長のJessica Rockwood、IBM のクライアント・エンジニアリング担当シニア AI エンジニアのMorgan Carrollとともに、単調な作業からうまく解放される方法と、そのために必要なデータについて語ります。

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