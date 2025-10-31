IBMとVanguardがポートフォリオ構築への量子最適化応用を研究

ポートフォリオ構築は、特定の投資目標を満たす金融資産（株式や債券など)の組み合わせを選択するプロセスです。最もよく知られているアプローチは、1950年代に経済学者のHarry Markowitzによって初めて導入されたMarkowitzモデルで、これは期待リターンとリスク（通常は「分散」として測定）のバランスをとり、いわゆる「効率的な」ポートフォリオを特定します。こうして設計されたポートフォリオは効率的フロンティアと呼ばれる分布を形成しますが、これはそのポートフォリオが、指定されたレベルのリスクに対して可能な限り最高のリターンを提供することを意味します。

ただし、Markowitzモデルはいくつかの単純化した仮定を用います。すなわち、リターンは正規分布するものとして扱うことに加え、リスクとリターンの推定値に関する完全な知識を前提とし、さらには取引コスト、流動性、規制上の制限などの現実世界の制約をしばしば無視します。現実には、ポートフォリオ・マネージャーははるかに複雑な状況を扱わなければなりません。その状況には、特定の債券を含めるかどうかなどの離散的な決定、ポートフォリオに保有されている資産間の相互作用（リスクなど）などの非線形制約、およびリスクを最小限に抑えながらリターンを最大化することが目標である場合などの複数の競合する目的が含まれることがあります。

候補資産の数が増え、しばしばあることですが数千の規模に達すると、最適化の問題は指数関数的に難しくなります。古典的ソルバーでは、現実世界のユースケースに実用的な時間内で高品質の解を見つけることが困難になる場合があります。これは、一般的な整数変数、クラスタリング制約、非凸目的関数など、計算の複雑さを増大させる要素が問題に含まれている場合に特に当てはまります。